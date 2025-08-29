Χρηματιστήριο Αθηνών

Τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις είχαμε να δούμε δυόμιση μήνες, από τα μέσα Ιουνίου και χθες το τηλέφωνο στις χρηματιστηριακές εταιρίες έβγαζε λίγο στρες και άγχος για τη συνέχεια.

Από τις αρχές Μαΐου και τις 1698 μονάδες ο Γενικός Δείκτης έχει καταγράψει μια άκρως αποδοτική για τα χαρτοφυλάκια διαδρομή που έδωσε κορυφή πάνω από τις 2.100 μονάδες και πολλές υπεραξίες σε όλο σχεδόν το εύρος της αγοράς.

Αν κάποιος ισχυρίζονταν στην αρχή του έτους εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας για την τροπή που θα πάρει η υπόθεση της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ ότι ο Γενικός Δείκτης σε πέμπτη ανοδική χρονιά θα έγραφε κέρδη 45% πριν τον Δεκαπενταύγουστο θα κινδύνευε με ειρωνικά σχόλια (στην καλύτερη) και με χαρακτηρισμούς γραφικότητας.

Παρόλα αυτά οι αγορές είναι εδώ για να μας εκπλήσσουν τόσο στις ανοδικές συγκυρίες όσο και στις πτωτικές. Έχοντας δει 6.600 συνεδριάσεις του Ελληνικού Χρηματιστηρίου ως επαγγελματίας της αγοράς μπορώ με αρκετή δόση βεβαιότητας να υποστηρίξω ότι πέρα από νούμερα δείκτη και θεμελιώδη ακόμα δεν έχουμε δει το τέλος του έργου. Κυρίως για αυτούς τους τέσσερις λόγους: