Χρηματιστήριο Αθηνών

Απομένουν 31 συνεδριάσεις για τη λήξη του 2025 και οι χρηματιστηριακές αποδόσεις των εισηγμένων εταιριών του ΧΑ φέτος κάθε άλλο παρά αδιάφορες μπορούν να χαρακτηριστούν. Από τις 147 εισηγμένες οι 115 εμφανίζουν θετική απόδοση από το τέλος του 2024 και πάνω από τις μισές εμφανίζουν απόδοση άνω μεγαλύτερη του 30% χωρίς να προσμετρώνται τα μερίσματα ούτε η επανεπένδυση τους που θα βελτίωνε περισσότερο την απόδοση της χρονιάς. Το 2024 είχε λιγότερους κερδισμένους (67 εταιρίες) με τις μισές να εμφανίζουν απόδοση άνω του 32%.

Στην πρώτη πεντάδα των εταιριών με τα μεγαλύτερα κέρδη είναι πέντε εκπρόσωποι της μικρής κεφαλαιοποίησης με αποδόσεις από 125% έως 302% δικαιώνοντας το κριτήριο της υπεραπόδοσης των μικρών χαρτιών της αγοράς. Ωστόσο, αν και στην πρώτη θέση των αποδόσεων της αγοράς βρίσκονται οι Ίλυδα, οι Αττικές Εκδόσεις και η Foodlink τις περισσότερες ανοδικές συνεδριάσεις τις έχουν οι μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Το φαινόμενο εξηγείται καθώς οι διακυμάνσεις είναι πιο ήπιες στις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης και οι συστηματικοί αγοραστές χτίζουν τις θέσεις τους σε βάθος συνεδριάσεων αφού έχουν ημερήσια όρια αγορών. Επίσης, είναι άλλες οι δυνάμεις ρευστότητας που απαιτούνται για την ανοδική κίνηση εταιριών που έχουν κεφαλαιοποίηση μερικών δεκάδων δισ. ευρώ και άλλες για εταιρίες που είναι λίγων εκατομμυρίων. Έτσι στην πρώτη πεντάδα συναντάμε τις μετοχές των εταιριών Ελβαλχαλκόρ, Πειραιώς, Βιοχάλκο, Εθνική Τράπεζα, ΟΠΑΠ και Eurobank.

Στον αντίποδα μόλις 29 εταιρίες έχουν αρνητική απόδοση φέτος. Τα mezzanine spvs βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις του πίνακα ενώ στην ουρά των αρνητικών αποδόσεων συναντιόνται εταιρίες που δεν επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες της αγοράς ενώ η μετοχή της Ελλάκτωρ έχει απωλέσει μέρος της αξίας της λόγω των σημαντικών χρηματικών διανομών που είχε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η συσχέτιση ωστόσο με τις αποδόσεις και τις αρνητικές συνεδριάσεις δείχνει μεγαλύτερη συνέπεια. Τα Mezz έχουν τις περισσότερες αρνητικές συνεδριάσεις όπως και η Δομική Κρήτης και η μετοχών των Επιχειρήσεων Αττικής.

Κατά τα λοιπά, ο ΟΤΕ είναι η μετοχή που φέτος δεν κλείνει σχεδόν ποτέ αμετάβλητη (2 φορές), η μετοχή της Dotsoft δεν έχει γράψει ακόμα αρνητικό πρόσημο έχοντας ωστόσο μόλις 14 θετικά κλεισίματα («αρνούμαστε να χάσουμε»), η μετοχή της Κυριακούλης εμφανίζει κέρδη 99% από την αρχή του έτους αλλά έχει 102 αρνητικά κλεισίματα έναντι 81 θετικών («είμασταν καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο») και η μετοχή της Mermeren εμφανίζει απώλειες 12% αλλά έχει 66 θετικά κλεισίματα έναντι 50 αρνητικών («παίξαμε καλύτερα αλλά δεν είχαμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε»).