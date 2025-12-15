Χρηματιστήριο Αθηνών

Με περιορισμένο εύρος διακύμανσης, η πρώτη συνεδρίαση της χρηματιστηριακής εβδομάδας επικεντρώθηκε στη μετακύλιση των συμβολαίων Δεκεμβρίου.

Ο Γενικός Δείκτης, μολονότι κινήθηκε κάτω από τις 2.100 μονάδες ενδοσυνεδριακά (χαμηλό ημέρας 2.096), μολαταύτα κατάφερε να κλείσει στις 2.107,43, με οριακά κέρδη 0,15%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 151 εκατ. ευρώ μέχρι τις δημοπρασίες και άλλα 48 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 41 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κι έτσι, δεν μετεβλήθη κάτι στην υφιστάμενη ανάλυση.

Μια ανάλυση που θέλει τον Δείκτη να «φλερτάρει» με το άνω όριο μιας παρατεταμένης συσσώρευσης, αναζητώντας έναν καταλύτη για ανοδική συνέχιση.

Αν και το εν λόγω όριο των 2105-2115 μονάδων έχει αντέξει τουλάχιστον 10 συνεδριάσεις (26ης, 27ης, 28ης Νοεμβρίου, 2ας, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 8ης, 12ης Δεκεμβρίου και σήμερα), δεν φαίνεται και κάποια πτωτική διάθεση, υπονοώντας ότι οι αγοραστές επιμένουν στις θέσεις τους υπομονετικά.

Και πώς να μην υπομένουν, σε ένα Χρηματιστήριο (και ανάλογα τις επιλεχθείσες μετοχές) όπου όλα δείχνουν ακόμα καλύτερες μέρες.

Τούτο δε επιρρωννύεται εκ της ανάγνωσης των βασικών παραγόντων (μακροοικονομικής ή θεμελιώδους φύσεως), και οι οποίοι δικαιολογούν ανοδική συνέχιση.

Πλην άλλων, η συμπεριφορά των μετοχών συνεπικουρεί, με πολλές μετοχές να στέκονται στα ιστορικά ή πολυετή υψηλά τους (ή ακόμα και να σημειώνουν νέα, όπως θα παρατηρηθεί παρακάτω), ενώ παρά τις «υψηλές» αποτιμήσεις, δεν υπάρχει διάθεση για αποεπένδυση.

Σε επίπεδο Γενικού Δείκτη, μια πιθανή προσπέλαση των 2.115 ανοίγει τον δρόμο για μια κίνηση προς τις 2.260, σε πρώτη φάση, από το εύρος της υφιστάμενης συσσώρευσης.

Με δυνητικό πρωταγωνιστή τον τραπεζικό κλάδο, του οποίου ο Δείκτης έχει πολύ καλό στήσιμο να συναντήσει τις 2.600 μονάδες, έχοντας το αντίστοιχο εμπόδιο των 2.360-70.

Σήμερα, εντύπωση προκάλεσε η συνέχιση της υπεραπόδοσης του ΕΛΛΑΚΤΟΡΑ (+5,25%), σε νέα υψηλά 7μήνου, εν όψει του ευμεγέθους προμερίσματος (0,5€ ανά μετοχή).

Η ΠΡΟΦ (+2,94%), μετά τη διάσπαση των 7,60 (και μάλιστα με τζίρο 8χ τον μεσοσταθμικό) κατέγραψε και νέα ιστορικά υψηλά, με επόμενο στόχο τα 8,60€.

Σήμερα έκανε το ίδιο και η ΠΕΡΦ (+4,21%). Με μεγάλο τζίρο (83 χιλ. τεμάχια, 3χ τον μεσοσταθμικό) η μετοχή διέσπασε τα δικά της 7,60€ (τι συγκυρία, αλήθεια), και έχει καλές πιθανότητες να δει τα 8,50.

Πολύ καλή η συμπεριφορά της - υποτιμημένης, αυτό το διάστημα - ΟΡΤΙΜΑ, που συσσωρεύει πέριξ των 8€. Ακόμα πιο ενδιαφέρουσα ήταν η διαπραγμάτευση των συμβολαίων της, με το spread στις δύο σειρές να είναι μηδαμινό, ειδικά συγκρινόμενο με εκείνο των περισσοτέρων στο ταμπλό.

Σε νέα ιστορικά υψηλά βρέθηκε ο ΤΙΤΑΝΑΣ (+1,85%), που καταγράφει «μόλις» 15% κέρδη εντός του 2025, αλλά κατάφερε εντυπωσιακά να «μαζέψει» όλη τη ζημία του πρώτου εννεαμήνου, όπου βρέθηκε από τα 46 στα 35.

Σε υπερπολυετή υψηλά και η ΕΚΤΕΡ (+4,52%), με την αγορά να προεξοφλεί τις θετικές εταιρικές εξελίξεις, αγοράζοντας τη μετοχή παρά το ότι βρίσκεται ήδη πάνω από 100% σε σχέση με πέρυσι.

Η ΕΥΡΩΒ (+4,6%) ξεκίνησε και πάλι τη διαπραγμάτευση μετά από τρεις ημέρες… διακοπών, αρκετά ορεξάτη μιας και υπεραπέδωσε όλη την ημέρα. Το αυτό θα δούμε και στην ΠΕΙΡ, που θα… ξεκουραστεί Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, ελέω της αντίστροφης συγχώνευσης με απορρόφηση της Πειραιώς Holdings από την Τράπεζα Πειραιώς.