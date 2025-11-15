Η Wall έκοψε τη φόρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Τα καλά νέα δεν κράτησαν για πολύ στην εγχώρια αγορά αφού η διόρθωση στο εξωτερικό έβαλε φρένο στο ανοδικό ράλι που διήρκησε τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις. Αν και ο Γενικός Δείκτης δεν έγραψε νέα υψηλά έτους, εντούτοις η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κατέγραψε την υψηλότερη τιμή της για το 2025 με 142,8 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τα υψηλά της 14ης Αυγούστου (142,3 δισ. ευρώ). Το ράλι είχε διάχυση σε όλο το φάσμα της αγοράς, υποστηρίχθηκε από καλά μεγέθη αποτελεσμάτων (Τιτάν, Helleniq Energy, Τράπεζα Κύπρου, Aegean Air, ACAG) αλλά και από ειδήσεις που σχετίζονται με το ενεργειακό μέλλον της χώρας.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν δύο ακόμα εταιρίες που θα μοιράσουν προμέρισμα χρήσης ή επιστροφή κεφαλαίου ανεβάζοντας τον λογαριασμό των «χειμερινών χρηματικών διανομών» στα 972 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η απότομη πτώση από το εξωτερικό δεν άφησε πολλά περιθώρια αυτονόμησης και σε συνδυασμό με το κλείδωμα κάποιων καλών βραχυπρόθεσμων αποδόσεων επανέφερε το κλίμα επιφυλακτικότητας στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας.

Οι δείκτες στη Wall Street έκλεισαν με πτώση την εβδομάδα που πέρασε, καθώς οι επενδυτές ρευστοποίησαν μέρος από τα σημαντικά κέρδη που είχαν σε τεχνολογικές μετοχές μέρος από τα οποία τοποθετήθηκε σε πιο λογικά αποτιμημένες μετοχές του Dow Jones, υπό το πρίσμα του ανοίγματος των διοικητικών υπηρεσιών των ΗΠΑ. Η επανεκκίνηση της Δημόσιας Ομοσπονδιακής Διοίκησης θα τροφοδοτήσει την ερχόμενη εβδομάδα με νέα δεδομένα τις αγορές με κυριότερες ανακοινώσεις αυτές των κατοικιών, των επιδομάτων ανεργίας και τα πρακτικά της FED. Οι αγορές έδειξαν να ανησυχούν ιδιαίτερα ότι η έλλειψη δεδομένων μπορεί να αποθαρρύνει τη Federal Reserve από το να μειώσει τα επιτόκια στις 10 Δεκεμβρίου.

Πριν από έναν μήνα μια μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας θεωρούνταν σχεδόν βέβαιη, σήμερα οι αγοραίες πιθανότητες έχουν περιοριστεί στο 53% μεταβάλλοντας τις προσδοκίες για το κόστος χρηματοδότησης αλλά και το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς. Η εξέλιξη αυτή μάλλον δημιουργεί έναν ανασταλτικό παράγοντα καθώς οι επενδυτές θα επιστρέψουν στην ανάγνωση των βασικών μάκρο μετά την ως τώρα εξαιρετική εικόνα της εταιρικής κερδοφορίας (451/500 εταιρίες, +14,6% καθαρά κέρδη, +8,2 πωλήσεις, 82% των ανακοινώσεων υψηλότερα από τις εκτιμήσεις).

Τεχνικά, η ομολογουμένως εντυπωσιακή προσπάθεια ολικής αντιστροφής περατώθηκε στις 2.083 μονάδες αλλάζοντας εκ νέου τα διαγραμματικά δεδομένα. Οι αγοραστές επανήλθαν την ύστατη ώρα, οδηγώντας ένα ράλι 94 μονάδων από το κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής και επαναφέροντας τη μεσοπρόθεσμη τάση σε ανοδική τροχιά, έπειτα από δύο μήνες πλάγιας κίνησης. Στη διάρκεια αυτής της ανόδου ανακτήθηκαν οι 2.000 μονάδες, ο MACD γύρισε ανοδικός, ενώ οι κινητοί μέσοι των 30 και 50 ημερών διασπάστηκαν με εμφατικό τρόπο.

Ο Γενικός Δείκτης πιθανότατα θα επαναπροσεγγίσει τη ζώνη στήριξης – πλέον καθοριζόμενη από τους δύο εφαπτόμενους κινητούς μέσους – γύρω από τις 2.035 μονάδες, ώστε να επιβεβαιώσει τον ρόλο της πριν επιχειρήσει νέα ανοδική κίνηση. Οι ταλαντωτές έχουν επανέλθει σε ουδέτερη ζώνη, ενώ η κύρια περιοχή αντίστασης εντοπίζεται μεταξύ 2.085 και 2.100 μονάδων. Η διόρθωση της Παρασκευής ήταν σε ευθυγράμμιση με τη συμπεριφορά των διεθνών αγορών, με τον εξωτερικό παράγοντα να επανέρχεται ως βασικός καταλύτης της εγχώριας τάσης.

Υπό αυτό το πρίσμα η τάση ναι μεν γύρισε υπέρ του ανοδικού σεναρίου, βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, παραμένει εύθραυστη και εξαρτώμενη από τη συμπεριφορά των διεθνών αγορών, που συνεχίζουν να λειτουργούν ως ο καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχεια της κίνησης.