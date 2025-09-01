Χρηματιστήριο Αθηνών: Θα συνεχίσει ανοδικά ή πτωτικά;

Ο Σεπτέμβριος χρηματιστηριακά είναι ο τρίτος χειρότερος μήνας σε απόδοση μετρώντας χρονιές από το 1999. Οι πωλητές έχουν το πάνω χέρι με μέση μηνιαία απόδοση 1,57% και συχνότητα εμφάνισης αρνητικού προσήμου 54%. Το πρόσφατο μοτίβο από το 2016 δείχνει ότι όταν ο Αύγουστος κλείνει θετικά (5 φορές) ο Σεπτέμβριος είναι μήνας διόρθωσης για τον Γενικό Δείκτη. Επιπλέον φετινός Σεπτέμβριος έρχεται από ένα σημαντικό σερί 10 θετικών ανοδικών μηνών που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο από την περίοδο του 1986/1987.

Πέρα από τα στατιστικά που ως είθισται δεν είναι δεσμευτικά για το μέλλον αλλά φτιάχνουν ωραίους προλόγους για άρθρα, ο φετινός Σεπτέμβριος προβλέπεται εξαιρετικά αμφίρροπος. Ξεκινώντας από το εξωτερικό η Γαλλία καλείται να μειώσει τα ελλείματα της από μια διαδικασία που επί του παρόντος δεν έχει την απαραίτητη πολιτική συναίνεση ανεβάζοντας το στρες στην αγορά ομολόγων.

Αν η κυβέρνηση καταψηφιστεί στις 8 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Μαρκόν θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ: (α) διορισμού νέου πρωθυπουργού, (β) κυβέρνησης τεχνοκρατών ή (γ) διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης — αλλά κανένα από αυτά τα σενάρια δεν φαίνεται εύκολα βιώσιμο σε ένα ήδη κατακερματισμένο κοινοβούλιο. Σίγουρα κάποια καλά νέα με συναίνεση της τελευταίας στιγμής θα αντιμετωπιστούν με ενθουσιασμό από τις αγορές ωστόσο η ζωή έχει δείξει ότι στην Ευρώπη αυτό το ενδεχόμενο έχει μπροστά του απροσδιόριστο χρόνο που ίσως οι επενδυτές να το εκλάβουν περισσότερο ως αδυναμία και ρίσκο.

Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού οι επενδυτές προεξοφλούν μείωση των επιτοκίων του δολαρίου στην επόμενη συνεδρίαση της FED στις 17 Σεπτεμβρίου με πιθανότητα 89,6%. Ωστόσο, η πιθανότητα για δεύτερη μείωση ως των Δεκέμβριο παραμένει υψηλή και ενδεχομένως εκεί θα παιχτούν τα στοιχήματα της αγοράς αναμένοντας τη διατύπωση της προοπτικής για το τέλος του έτους. Στο μέτωπο του πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας το αρχικό momentum μιας συνάντησης κορυφής για το κλείσιμο μιας συμφωνίας ειρήνης έχει χαθεί και μάλλον θα πρέπει να αναζητηθούν άλλοι τρόποι που θα προετοίμαζαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Σε ότι αφορά τους δασμούς η 17η Σεπτεμβρίου είναι καταληκτική για το ύψος των δασμών που θα επιβληθούν στην Ινδία (πρόταση για επιβολή 25% στις εισαγωγές) ενώ η Ευρώπη αναμένεται να απαντήσει στους δασμούς για το αλουμίνιο ως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Στο εσωτερικό εκτός από τα αποτελέσματα εξαμήνου των εισηγμένων εταιριών στις 5 και 19 Σεπτεμβρίου DBRS και Moody’s θα ανακοινώσουν την ετυμηγορία τους για το ελληνικό αξιόχρεο ενδεχομένως αναμένοντας και την ανακοίνωση που αφορά τις επιδόσεις του ΑΕΠ του β’ τριμήνου (05/09). Χρηματιστηριακά Metlen, ΕΧΑΕ, Lamda, Alpha, συγκεντρώνουν για διαφορετικούς λόγους ενδιαφέροντος συντηρώντας μια πιο επιμέρους εικόνα κινητικότητας στο ταμπλό.

Σε ένα τόσο πυκνό από γεγονότα με διαφορετικές επιδράσεις ημερολόγιο, η αδρεναλίνη αυξάνεται και ο βαθμός αντίδρασης της αγοράς ανεβαίνει — μαζί του όμως και η μεταβλητότητα. Με τις αγορές να καλούνται να σταθμίσουν πολιτικούς κινδύνους, κεντρικές τράπεζες, γεωπολιτικά ρίσκα και τεχνικές υπερβολές, ο Σεπτέμβριος διαμορφώνεται λιγότερο ως μήνας κατεύθυνσης και περισσότερο ως μήνας νευρικότητας. Αυτό δεν αποκλείει βέβαια βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες, αλλά υπενθυμίζει ότι σε περιβάλλον που η εικόνα αλλάζει εβδομάδα με την εβδομάδα, η στρατηγική χρειάζεται όχι μόνο πλάνο — αλλά και… κράτημα (βλ. και λίγη ρευστότητα). Τουλάχιστον ας υπάρξει εκ νέου ένα επενδυτικό ξέφωτο και πάλι εδώ είμαστε.

ΥΓ: Για τους φίλους των άσχετων γεγονότων που βλέπουν σημάδια παντού και συνδέουν μεταξύ τους το Γενικό Δείκτη, τα Eurobasket και τον Αντετοκούνμπο, υπάρχει ένα θεϊκό pattern που επιστρέφει από τα βάθη των 80s. Το μεγάλο ανοδικό σερί του 1987 έπεσε τυχαία (ή μήπως όχι;) πάνω στο έπος του Γκάλη και του Γιαννάκη με το Γενικό Δείκτη να γράφει εκείνο το Σεπτέμβριο απόδοση 48,12% (Ναι σαράντα οκτώ κόμμα δώδεκα τοις εκατό).

Fast forward στο 2005, η Εθνική ξανασηκώνει το Eurobasket, και ο Γενικός Δείκτης κλείνει θετικά τον Σεπτέμβριο με κέρδη 4,66%. Άρα, προσοχή: Αν δείτε ξανά τον Κώστα Παπανικολάου να σηκώνει κούπα και τον Γενικό Δείκτη να κάνει breakout, μην ψάχνετε τεχνική ανάλυση. Το σύμπαν θα έχει συνωμοτήσει για ένα ακόμα «βάλτο αγόρι μου..».