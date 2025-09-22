Σε μια χρονιά που οι τακτικές διανομές μερισμάτων μέχρι στιγμής διαμορφώνονται σε 4,98 δις ευρώ οι επενδυτές θα είχαν κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένοι. Φαίνεται όμως ότι το 2025 θα εξελιχθεί σε ένα έτος σταθμό για τις χρηματικές διανομές του ΧΑ. Τα προμερίσματα των τραπεζών, του ΟΠΑΠ, της Ανδρομέδα καθώς και άλλων υποψήφιων εταιριών βάζουν σοβαρή υποψηφιότητα για την υπέρβαση του ιστορικού υψηλού των 5,36 δις ευρώ της χρήσης του 2007. Ήταν η τελευταία χρήση που οι ελληνικές συστημικές τράπεζες μοίρασαν μερίσματα και χρειάστηκαν 15 χρόνιά για να επανέλθουν ως κανονικές εισηγμένες εταιρίες.

Με όσα είναι ήδη γνωστά ως τώρα οι πέντε εταιρίες που έχουν ανακοινώσει προμερίσματα για τη χρήση του 2025 αναμένεται να μοιράσουν 761,8 εκατ. ευρώ, μέγεθος επαρκές για την καταγραφή ιστορικής επίδοσης ακόμα και αν δεν υπάρξουν προμερίσματα για τη χρήση των διυλιστηρίων. Μάλιστα με βάση το οικονομικό ημερολόγιο των εταιριών τα 675 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν τον Νοέμβριο λειτουργώντας και σαν ένας έκτακτος χειμερινός «μποναμάς» στους επενδυτές. Παράλληλα η ενίσχυση των χαρτοφυλακίων με ρευστότητα λειτουργεί υποστηρικτικά στην αγορά αφού δίνει κίνητρα διακράτησης και παράλληλα ενισχύει την αγοραστική δύναμη των κωδικών.

Στο ταμείο της χρονιάς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι παραπάνω από τις μισές εισηγμένες εταιρίες (86 από τις 150) επέστρεψαν κάτι από την περυσινή κερδοφορία τους στους μετόχους έχοντας ένα μέσο ποσοστό διανομής καθαρών κερδών που προσεγγίζει το 43%. Ο χαμηλός συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων (5%) έχει παίξει το ρόλο του στην αύξηση των εταιριών που μοιράζουν μερίσματα. Δεδομένης και της έμμεσης ανταμοιβής μέσω των αγορών ιδίων μετοχών το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό.

Η φετινή χρονιά διαμορφώνει το έδαφος για ένα ιστορικό ρεκόρ στις χρηματικές διανομές του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σηματοδοτώντας μια περίοδο επιστροφής της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας στην εγχώρια κεφαλαιαγορά. Με τις εταιρίες να ενισχύουν τη μερισματική τους πολιτική και τους επενδυτές να ανταμείβονται γενναιόδωρα, το 2025 διαγράφεται ως μια χρονιά - ορόσημο. Η επιστροφή των τραπεζών στις διανομές, μετά από δεκαπέντε χρόνια, αποτυπώνει τη θεαματική μεταστροφή του κλίματος και ενισχύει τη θέση του ελληνικού χρηματιστηρίου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού.

Τα μερίσματα που έχουν μοιράσει οι εισηγμένες στο ΧΑ





Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή





Πότε κόβουν μερίσματα και πότε πληρώνουν οι εισηγμένες









