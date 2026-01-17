Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποδαρικό με ράλι

Με σημείο αναφοράς τις συστημικές τράπεζες και σε δεύτερο χρόνο εταιρίες από τον κλάδο της ενέργειας και των κατασκευών το 2026 ξεκίνησε εντυπωσιακά για το ελληνικό χρηματιστήριο.

Η εγχώρια αγορά κινείται στον αστερισμό των αλλαγών των μετοχικών συσχετισμών στον τραπεζικό κλάδο καθώς η συμμετοχή της Unicredit στην Alpha Bank πλησιάζει στο όριο της καταστατικής μειοψηφίας. Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτεί σενάρια σε όλο το εύρος των μετοχών του κλάδου και έχει αυξήσει την κινητικότητα των ενεργών χαρτοφυλακίων ανεβάζοντας τις μέσες ημερήσιες συναλλαγές με το «καλημέρα» πάνω από τα 400 εκατ. ευρώ.

Οι επενδυτές προεξοφλούν ότι η αποφασιστική κίνηση (ή κινήσεις) θα συμβούν πριν την εκπνοή του πρώτου εξαμήνου δεδομένης της προεκλογικής περιόδου που ακολουθεί με την επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Παράλληλα, η αισιοδοξία ενισχύεται και από την επικαιροποίηση των τριετών επιχειρηματικών πλάνων στις οποίες οι τράπεζες θα ενσωματώσουν τη συνεισφορά των πρόσφατων εξαγορών τους και τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Φεβρουαρίου.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν εξαντλείται στις τράπεζες, καθώς η κινητικότητα σε διάφορα μέτωπα έχει φέρει επιμέρους διαφοροποιήσεις στη στάση των επενδυτών: η προσθήκη της Εγνατίας οδού στο δυναμικό της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, τα στοιχεία κίνησης του αεροδρομίου για το 2025, το επενδυτικό άνοιγμα στην αμυντική βιομηχανία από τη Metlen κλπ έδωσαν καύσιμα και σε ένα σημαντικό μέρος του ταμπλό που ακολούθησε και ενδυνάμωσε την τάση συντηρώντας το ενδιαφέρον πέρα από τον στενό πυρήνα των τραπεζικών μετοχών, με αποτέλεσμα το αγοραστικό momentum να αποκτά μεγαλύτερο εύρος και βάθος.

Από την άλλη πλευρά, επισημαίνεται ότι το χτίσιμο προσδοκιών στα τρέχοντα επίπεδα οφείλει να πατήσει σε στέρεο έδαφος νέων καθώς πολλές κεφαλαιοποιήσεις δεν είναι πια στη ζώνη της ευκαιρίας με ότι αυτό συνεπάγεται για πιθανές αποκλίσεις ή αστοχίες από τα εκτιμώμενα μεγέθη. Σε μια πιο διασταλτική προσέγγιση οι επενδυτές αξιολογούν ότι η εγχώρια αγορά ενσωματώνει στοιχεία του λεγόμενου January Effect, με εισροές κεφαλαίων και κίνηση στα μεγάλα χρηματιστήρια διεθνώς να υποστηρίζει την ανοδική διάθεση.

Στο εξωτερικό, οι δείκτες S&P 500 και Dow Jones κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά αυτή την εβδομάδα, καθώς τα ισχυρά αποτελέσματα μεγάλων τραπεζών των Ηνωμένων Πολιτειών συνέβαλαν στην απορρόφηση των ανησυχιών που προκαλεί η πρόταση του προέδρου Τραμπ για επιβολή ανώτατου ορίου 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών.

Παράλληλα, τα πρώτα θετικά οικονομικά αποτελέσματα από τον κλάδο των ημιαγωγών βοήθησαν να μετριαστούν οι φόβοι γύρω από τις αυξημένες αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street. Παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, που καθημερινά διαμορφώνει νέα δεδομένα, οι επενδυτές δείχνουν διατεθειμένοι να εστιάσουν περισσότερο στις δημοσιεύσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων και να τοποθετηθούν αναλόγως.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κινείται σε υπεραγορασμένα επίπεδα τιμών απόρροια των συνεχών θετικών προσήμων και των οριακών διορθώσεων που έχουν παρατηρηθεί από το ξεκίνημα της χρονιάς. Όλο το σετ των τεχνικών ενδείξεων παραμένει αγορασμένο από τις 18 Δεκεμβρίου, ημέρα η οποία αποτελεί και το σημείο εκκίνησης (2.100 μονάδες) του ράλι προς τα υψηλά 16 ετών.

Σε αυτή την διαδρομή οι αγοραστές κρατάνε με άνεση τα ηνία της αγοράς, οι διορθώσεις είναι ιδιαίτερα ρηχές ή εξαντλούνται ενδοσυνεδριακά δίνοντας την εντύπωση μια γενικά ελεγχόμενης κατάστασης. Οι τελευταίες συνεδριάσεις δείχνουν μια μεγαλύτερη διάθεση για κατοχύρωση κερδών δεδομένης και της κίνησης που έχει προηγηθεί χωρίς διάσπαση στηρίξεων το οποίο αποτελεί μια ένδειξη υγιούς διόρθωσης.

Ενδεχομένως, η κορύφωση της ανοδικής κίνησης να ολοκληρωθεί προς τις 2.280 μονάδες όπου η τεχνική υπερβολή θα είναι ομοιόμορφη σε ταλαντωτές και MΑCD ενισχύοντας το ενδεχόμενο μιας πιο γενικευμένης διόρθωσης.