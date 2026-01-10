Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τιμές θα φέρουν την είδηση

Πέντε συνεδριάσεις με κέρδη σχεδόν 4%, επιμέρους αποδόσεις ως και 18% και τράπεζες σε μεγάλη φόρμα οδηγούν δείκτη και τζίρο. Μάλιστα αυτές οι πέντε πρώτες συνεδριάσεις είναι το δεύτερο καλύτερο ξεκίνημα σε μέση ημερήσια αξία συναλλαγών από το 2000. Τότε η αγορά είχε κάνει 4,05 δισ. ευρώ. Φέτος έχουμε πιάσει ήδη τα 2,37 δισ. ευρώ. Ολόκληρο τον περσινό Ιανουάριο το ΧΑ είχε πραγματοποιήσει συναλλαγές 2,91 δισ. ευρώ και ακόμα έχουμε μπροστά μας 15 συνεδριάσεις για να βγει ο μήνας.

Σύμφωνοι. Είναι και τα πακέτα των τραπεζών που ενισχύουν την συναλλακτική δραστηριότητα. Όμως ο πολύς τζίρος φέρνει... και άλλο τζίρο γιατί η δυναμική του αυξημένου ενδιαφέροντος εξάπτει την φαντασία και δημιουργεί σενάρια. Εκτός από την τραπεζική σεναριολογία η αγορά είδε με το «καλημέρα» του 2026 να υλοποιούνται επιχειρηματικές συμφωνίες που έχουν αφενός ευθύ οικονομικό αντίκτυπο αφετέρου σημαντικό ειδικό βάρος στα μεγέθη των εταιριών. Οι θετικές αναθεωρήσεις προηγήθηκαν της επίσημης δημοσίευσης των αναλύσεων, καθώς η αυξημένη ρευστότητα έχει ενισχύσει αισθητά την ταχύτητα και την ευκρίνεια των επενδυτικών αντανακλαστικών.

Στην εκπνοή της περσινής χρονιάς η ΓΕΚΤΕΡΝΑ έκλεισε την συναλλαγή της απόκτησης της Εγνατίας Οδού η οποία θα τις αποφέρει έσοδα 150 – 160 εκατ. ευρώ το 2026 και λειτουργικά κέρδη κοντά στα 100 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων επενδύσεων που θα βελτιώσουν την εικόνα του έργου (σήραγγες, γέφυρες κόμβοι κλπ) το λειτουργικό αποτέλεσμα θα ανέλθει σε 200 εκατ. ευρώ. Μόνο από την Αττική και την Εγνατία Οδό η ΓΕΚ θα έχει επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη 450 εκατ. ευρώ και μια ρευστότητα που σταδιακά στα επόμενα τρία χρόνια θα ανέλθει στα επίπεδα των 200 εκατ. ευρώ ανά έτος.

Ο Όμιλος δεν έχει κλείσει ακόμα τον κύκλο των ανακοινώσεων που αφορούν παρελθοντικές συμφωνίες καθώς αναμένεται η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της συγχώνευσης ΗΡΩΝ-NRG από την οποία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκτός από το 50% της νέας οντότητας θα λάβει και ρευστότητα 128 εκατ. ευρώ. Η συνεισφορά του σχήματος στην κερδοφορία του Ομίλου εκτιμάται στα 50 εκατ. ευρώ.

Μετά τον πρώτο αιφνιδιασμό της απόκτησης νέας θυγατρικής στην Τουρκία ο όμιλος Titan απέκτησε νέα μονάδα στις ΗΠΑ. Ωστόσο πριν από αυτές τις κινήσεις τον Νοέμβριο του 2025 η εταιρία είχε ανακοινώσει ότι έχει μπει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για να εξαγοράσει τη γαλλική εταιρεία Vracs de L’Estuaire, η οποία διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου εργοστασίου άλεσης στο λιμάνι της Χάβρης στη βόρεια Γαλλία - μια στρατηγική τοποθεσία που εξυπηρετεί μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές δομικών υλικών στην Ευρώπη.

Η εγκατάσταση της Vracs de L’Estuaire έχει ετήσια παραγωγική ικανότητα περίπου 1,2 εκατομμυρίων τόνων τσιμέντου και η προοπτική ολοκλήρωσης της συμφωνίας είναι εντός του α’ τριμήνου του 2026.

Η δεύτερη συμφωνία αφορούσε την εξαγορά του 100% της Traçim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη αγορά της Κωνσταντινούπολης με ετήσια παραγωγική ικανότητα 2,5 εκατομμύρια τόνους τσιμέντου.

Την Παρασκευή η εταιρεία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά της Keystone Cement Company, παραγωγού τσιμέντου και αδρανών υλικών με έδρα την Πενσυλβάνια, από τους ομίλους Fortaleza, Uniland και Tritadura. Η παραγωγική δυναμικότητα κλίνκερ 990.000 τόνους ετησίως, και εκτιμάται ότι μπορεί να υποστηρίξει παραγωγή τσιμέντου για περισσότερα από 50 έτη.

Και οι τρεις εξαγορές θα χρηματοδοτηθούν από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό και ευθυγραμμίζονται πλήρως με τους πενταετείς στόχους της διοίκησης, οι οποίοι προβλέπουν ετήσια αύξηση πωλήσεων 6-8%, με πλάνο επίτευξης ενοποιημένου τζίρου 4 δισ. ευρώ έως το 2029.

Παράλληλα, προβλέπεται ετήσια αύξηση EBITDA 11-13%, με στόχο το 1 δισ. ευρώ έως το 2029, που περιλαμβάνει εξοικονομήσεις πόρων 100 εκατ. ευρώ ετησίως από βιομηχανικές βελτιώσεις, απανθρακοποίηση και ψηφιοποίηση. Ο Όμιλος στοχεύει επίσης σε βελτίωση του περιθωρίου EBITDA κατά 250-300 μονάδες βάσης, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα αυξηθούν στα €5-€6 ανά μετοχή με βάση το επικαιροποιημένο πλάνο.

Είμαστε σε μια άκρως ενδιαφέρουσα χρηματιστηριακή συγκυρία όπου η αγορά έχει αυξήσει την αποτελεσματικότητα της «πληρώνοντας» τα νέα αλλά και τιμολογώντας εν μέρει τις επόμενες κινήσεις. Οι μετοχικές ισορροπίες στις συστημικές τράπεζες παραμένουν κομβικό σημείο αναφοράς για τη συνέχεια, καθώς συχνά προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις στις αποτιμήσεις ολόκληρου του κλάδου. Έτσι λειτουργούν, άλλωστε, οι ανοδικές αγορές: δεν είναι λίγες οι φορές που η κίνηση των τιμών προηγείται και τελικά διαμορφώνει τις ειδήσεις, αντί να τις ακολουθεί.