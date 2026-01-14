Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι μετοχές που δίνουν ώθηση και οι επόμενες κορυφές

Η πρώτη χρηματιστηριακή συνεδρίαση της χρονιάς δεν θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη, καθώς ξεπεράστηκε καθαρά το υψηλό των 2.135,29 μονάδων που είχε σημειωθεί στα μέσα του Αυγούστου.

Καθώς η περιοχή τιμών λίγο κάτω από αυτό το σημείο είχε παίξει για αρκετές φορές τον ρόλο του ταβανιού κατά το διάστημα αυτών των 4,5 περίπου μηνών, η πειστική διάσπασή της συνοδεύτηκε από άμεση αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος τις επόμενες ημέρες και ο Γενικός Δείκτης έκλεισε χθες Τρίτη στις 2.206,30 μονάδες, με ελαφρά πτώση 0,21% αλλά για τέταρτη συνεχή ημέρα πάνω από τις 2.200 μονάδες.

Η άνοδος των πρώτων συνεδριάσεων του χρόνου χαρακτηρίστηκε από την έκρηξη της συναλλακτικής δραστηριότητας και την αφύπνιση του τραπεζικού κλάδου, ο οποίος έδωσε κυριολεκτικά το σύνθημα για την ανοδική κίνηση. Συνοδεύτηκε επίσης από την επίτευξη νέων υψηλών και σε πολλές ακόμα διεθνείς αγορές στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και αλλού.

Συνήθως, όταν έχουμε μία ισχυρή διάσπαση ενός επιπέδου που ταλαιπώρησε για ικανό χρονικό διάστημα μία χρηματιστηριακή αγορά, η αγορά κινείται έντονα ανοδικά για ένα διάστημα εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η διάσπαση και δεν γυρίσουμε κάτω από αυτά τα επίπεδα για μερικές ημέρες μετά την ανοδική υπέρβαση του κρίσιμου επιπέδου.

Κάτι τέτοιο φαίνεται πως βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αν δεν αλλάξει κάτι απότομα στις διεθνείς αγορές, το πιθανότερο είναι να συνεχιστεί η άνοδος στην αγορά μας και να αναζητήσουμε το επόμενο εμπόδιο που θα λειτουργήσει ως ταβάνι τώρα που διασπάστηκε η περιοχή των 2.130 μονάδων.

Πώς θα συνεχιστεί η άνοδος; Με τη βοήθεια των μετοχών που πρωταγωνιστούν τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες αλλά και άλλων που μπορεί να αφυπνισθούν στη συνέχεια. Το «βαρύ πυροβολικό» αυτή τη στιγμή είναι χωρίς αμφιβολία ο τραπεζικός κλάδος, ο δείκτης του οποίου πέτυχε αυτές τις μέρες αρκετά νέα υψηλά.

Οι τέσσερις συστημικές, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς είδαν τους μεγάλους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές να επιστρέφουν δυναμικά τις τελευταίες μέρες του 2025 και να συνεχίζουν τις ισχυρές αγορές και στις πρώτες 7 συνεδριάσεις του 2026. Οι πολύ θετικές εκθέσεις διεθνών χρηματιστηριακών αναλυτών, οι εκτιμήσεις για πολύ γενναιόδωρη πολιτική επιβράβευσης των μετόχων (μερίσματα και αγορές ιδίων μετοχών), το καλό κλίμα για τις μετοχές των τραπεζών της Ευρωζώνης και πάνω απ’ όλα οι πολύ καλές επιδόσεις τους και οι αισιόδοξες εκτιμήσεις για το πώς θα πάνε και το 2026, είναι οι κύριες αιτίες από την έντονη επενδυτική ζήτηση.

Εκτός από τις τέσσερις συστημικές, έντονο είναι και το ενδιαφέρον τις τελευταίες εβδομάδες και για την μετοχή της Credia Bank, η οποία προχωρά γρήγορα τα σχέδιά της, εντός και εκτός Ελλάδος, για την ισχυροποίηση του πέμπτου τραπεζικού πόλου που έχει δημιουργήσει.

Ο κατασκευαστικός κλάδος έχει επίσης βοηθήσει την αγορά και αναμένεται να συνεχίσει να συγκεντρώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις μετοχές των μεγάλων του κλάδου να είναι κοντά στα υψηλά τους. Οι συμβάσεις παραχώρησης είναι το μεγαλύτερο όπλο της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, μαζί και με τα υπόλοιπα μεγάλα έργα που εκτελεί, στον όμιλο Aktor, η ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του ομίλου συνοδεύτηκε από τις μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες, ενώ στην Avax η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων έχει βοηθήσει την μετοχή.

Στον βιομηχανικό τομέα, οι μετοχές του ομίλου Viohalco συνεχίζουν την καλή πορεία του τελευταίου διμήνου βασιζόμενες στα καλά τους αποτελέσματα και τις θετικές προοπτικές τους και βρίσκονται όλες κοντά σε πολυετή ή ιστορικά υψηλά. Σε αντίστοιχη κατάσταση βρίσκεται και η μετοχή της Titan International, καθώς τα τελευταία επιχειρηματικά νέα έχουν ενεργοποιήσει και πάλι τους επενδυτές. Υπολογίσιμη είναι και η βοήθεια που έχει έρθει από την μετοχή της ΔΕΗ, η οποία τους τελευταίους μήνες βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο καθώς η αγορά βλέπει πλέον με πιο θετική ματιά τις προοπτικές της. Στον τουριστικό/μεταφορικό τομέα, η μετοχή της Aegean Airlines βρίσκεται και αυτή κοντά στα υψηλά της και η επιστροφή των χαμηλών τιμών στο πετρέλαιο δεν αποκλείεται να της δώσει σύντομα περαιτέρω ώθηση.

Στις μετοχές που μπορούν να βοηθήσουν αποφασιστικά τον Γενικό Δείκτη το επόμενο διάστημα περιλαμβάνονται και δύο από τις πιο μεγάλες εισηγμένες εταιρείες. Του ΟΠΑΠ, ο οποίος βρίσκεται εν μέσω της διαδικασίας της επιχειρηματικής του «μεταμόρφωσης» η οποία, όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, προκαλεί δισταγμούς στους επενδυτές μέχρι να φτάσουμε προς το τέλος της. Και του ΟΤΕ, ο οποίος έχει πλέον αποχωρήσει από την προβληματική αγορά της Ρουμανίας, κάτι που αναμένεται να βελτιώσει τα οικονομικά του αποτελέσματα.

Αφήνοντας τις μεμονωμένες μετοχές ή κλάδους, καλό είναι να ασχοληθούμε με κάτι που αναφέραμε και προηγουμένως, δηλαδή τα σημεία τα οποία μπορεί να αποτελέσουν τις επόμενες «οροφές» για τον Γενικό Δείκτη. Διαβάζοντας κυρίως τις τεχνικές αναλύσεις των ειδικών για την πορεία του ΓΔ μπορούμε να επισημάνουμε ορισμένες εκτιμήσεις που μας φάνηκαν αρκετά λογικές και τεκμηριωμένες.

Αν δεν αλλάξει κάτι διεθνώς και δεν έχουμε και κάποια αρνητική εξέλιξη από πλευράς ειδήσεων στην εσωτερική μας αγορά που θα μας φέρει πάλι κάτω από τις 2.135 μονάδες, φαίνεται πολύ πιθανόν να δούμε σχετικά σύντομα τον Δείκτη να πλησιάζει την περιοχή των 2.260 περίπου μονάδων. Αν θέλουμε να δούμε και λίγο πιο ψηλά, ο επόμενος στόχος πρέπει να τοποθετείται κοντά στις 2.340 με 2.350 μονάδες.

Εμείς θα σταθούμε προς το παρόν σε αυτό περίπου το σημείο. Όχι γιατί πιστεύουμε πως οι τιμές στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν μπορούν να πάνε ακόμα παραπάνω, αλλά γιατί λίγο παραπάνω από αυτό το επίπεδο βρίσκεται μία περιοχή που στο – μακρινό ομολογουμένως – παρελθόν είχαμε περάσει αρκετούς μήνες συσσώρευσης. Όσο παράξενο και να ακούγεται αυτό, δηλαδή να μας απασχολεί το πού είχε καθίσει για μερικούς μήνες ο Γενικός Δείκτης πριν σχεδόν 17 χρόνια, η πείρα μας έχει διδάξει πως πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τέτοιου τύπου ιστορικές πληροφορίες.

Όπως είχαμε ακούσει πριν 30 χρόνια και κάτι από έναν πολύ δραστήριο επενδυτή εκείνης της εποχής, «αυτή η πληροφορία είναι στο DNA της αγοράς». Προς το παρόν λοιπόν, ας κρατήσουμε τις περιοχές τιμών που αναφέραμε παραπάνω και, όπως λέμε πολύ συχνά, η αγορά θα μας δώσει στη συνέχεια όλες τις απαντήσεις. Αρκεί να έχουμε ανοικτά τα μάτια μας.