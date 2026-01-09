JP Morgan, Deutsche Bank

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διεκδικούν τη μερίδα του λέοντος από τα νέα κεφάλαια που αναμένεται να εισρεύσουν στην ελληνική αγορά, με την αναβάθμισή της σε ανεπτυγμένη.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα των αναλυτών της JP Morgan και της Deutsche Bank ενόψει της ένταξης των ελληνικών μετοχών στους ευρωπαϊκούς δείκτες.

Ο οίκος Stoxx, o οποίος θα προχωρήσει στην αναβάθμιση της Ελλάδας από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά το 2026, «θα ανοίξει το δρόμο» για την ένταξη των ελληνικών μετοχών στους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες.

Όπως αναφέρει η JP Morgan η αναβάθμιση του XA αναμένεται κατά το review του Απριλίου και θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο. Οι συνολικές παθητικές εισροές θα ανέλθουν σε 962,7 εκατ. δολάρια, περίπου. Οι ροές αυτές συνδέονται άμεσα με την ένταξη των ελληνικών μετοχών στους δείκτες STOXX Europe 600 και Eurostoxx.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της JP Morgan, η αλλαγή καθεστώτος επιτρέπει την αυτόματη ένταξη των ελληνικών μετοχών στο επενδυτικό σύμπαν των παθητικών κεφαλαίων που παρακολουθούν τους δείκτες STOXX,

Η εικόνα των εισροών, όπως την αποτυπώνει η JP Morgan, δείχνει καθαρά ότι ο τραπεζικός κλάδος συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των παθητικών κεφαλαίων, χωρίς ωστόσο να είναι ο μοναδικός αποδέκτης.

Η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα την JP Morgan, αποτελεί τον μεγαλύτερο αποδέκτη των παθητικών flows, με εισροές 266,7 εκατ. δολαρίων. Ο αντίστοιχος όγκος ανέρχεται σε 16,76 εκατ. μετοχές, μέγεθος που ισοδυναμεί με περίπου 11,2 φορές τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών.

Ακόμη, στους βασικούς ωφελημένους περιλαμβάνεται η Eurobank, με εκτιμώμενες παθητικές εισροές 207,7 εκατ. δολαρίων. Η Τράπεζα Πειραιώς περιλαμβάνεται επίσης στις μετοχές με ουσιαστικό βάρος στις ροές, με εκτιμώμενες εισροές 178,3 εκατ. δολαρίων. Η Alpha Bank τοποθετείται επίσης ψηλά στον πίνακα των εισροών, με παθητικά κεφάλαια 181,6 εκατ. δολαρίων.

Ισχυρές αποδόσεις για τις τράπεζες

Η Deutsche Bank βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος, εστιάζοντας στις ισχυρές αποδόσεις των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των δανείων στην Ελλάδα, η οποία διαμορφώθηκε σε διψήφια ποσοστά με αυτό να οφείλεται κυρίως στον εταιρικό δανεισμό μετά από χρόνια υποεπένδυσης.

Όπως εκτιμούν οι αναλυτές της Deutsche Bank «…οι τράπεζες είναι έτοιμες να συνεχίσουν να ξεχωρίζουν στην Ευρώπη, δείχνοντας συνεπή βελτίωση σε τομείς όπου υστερούσαν, ιδίως στην ποιότητα του ενεργητικού και τα κεφαλαιακά επίπεδα«.

Ακόμη, αναφέρει ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν φθηνές, με το μέσο P/E να είναι σε περίπου 20% discount έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα.

Μάλιστα η Deutsche Bank προβαίνει σε re-rating των τραπεζών. Για τη Eurobank δίνει σύσταση Buy, με νέα τιμή - στόχο τα 4,10 ευρώ. Για την Τράπεζα Πειραιώς δίνει σύσταση Buy και νέα τιμή-στόχο τα 8,75 ευρώ, για την Alpha Bank δίνει σύσταση Buy και νέα τιμή-στόχο τα 4,10 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα αναβάθμιση σε Buy από Hold και νέα τιμή-στόχο στα 15,30 ευρώ. Για την Bank of Cyprus δίνει σύσταση Buy με νέα τιμή-στόχο τα 10,10 ευρώ.