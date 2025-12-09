Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ντέρμπι των επενδυτικών ροών του Δεκεμβρίου

Ούτε ο Νοέμβριος, με τις αναδιαρθρώσεις δεικτών και την αυξημένη κινητικότητα σε επίπεδο ανακοινώσεων (αποτελέσματα, προοπτικές έως το τέλος του έτους, επικαιροποιήσεις επιχειρηματικών πλάνων), στάθηκε ικανός να ανακόψει τις εκροές των αλλοδαπών επενδυτών από το ΧΑ.

Βέβαια, στις 20 συνεδριάσεις του μήνα, οι 7 στις 10 συναλλαγές είχαν αλλοδαπούς αντισυμβαλλόμενους, σε έναν Νοέμβριο που είχε ως κομβικά γεγονότα την έξοδο της Metlen από τον βασικό δείκτη του MSCI, την απόκτηση του 74% της ΕΧΑΕ από το Euronext και την έκδοση του ομολόγου της Lamda Development.

Το «κοντέρ» έγραψε εκροές 64,56 εκατ. ευρώ, με τον Νοέμβριο να αποτελεί τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα εκροών (αθροιστικά 413,5 εκατ. ευρώ από τον Ιούλιο), ενώ στο ενδεκάμηνο πλέον καταγράφονται οριακές εισροές μόλις 41,34 εκατ. ευρώ από επενδυτές με αλλοδαπή προέλευση.

Το πόσο οριακή είναι αυτή η εικόνα προκύπτει αν συνεκτιμηθεί ότι φέτος οι 11 μήνες του ΧΑ αθροίζουν συναλλακτική δραστηριότητα 49,86 δισ. ευρώ, με το καθαρό ισοζύγιο εισροών των ξένων να αντιστοιχεί μόλις στο 0,08% του συνόλου ή στο 0,91% των μέσων μηνιαίων συναλλαγών.

Δεν παίζει τελικά και τόσο μεγάλο ρόλο το αν η χρονιά θα κλείσει με θετικό ή αρνητικό πρόσημο στο ισοζύγιο των ξένων ωστόσο είναι πιθανό να σπάσει ένα σερί τεσσάρων συνεχόμενων ετών εισροών (2021-2024), στα οποία οι ξένοι ήταν καθαροί αγοραστές αθροιστικά κατά περίπου 1 δισ. ευρώ στην ελληνική αγορά.

Σε επιμέρους επίπεδο, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι μεγαλύτεροι καθαροί πωλητές με 189 και 81 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ στον αντίποδα η Ιρλανδία με 139,6 εκατ. ευρώ και οι ΗΠΑ με 58,96 εκατ. ευρώ αναδείχθηκαν στους μεγαλύτερους καθαρούς αγοραστές του μήνα.

Το σερί των πέντε μηνιαίων εκροών είναι μια ένδειξη ότι η διαδικασία μετάβασης της ελληνικής αγοράς προς την περίμετρο των ώριμων αγορών έχει ξεκινήσει, με τη διαφορά στον χρονισμό εισόδου και εξόδου των διεθνών επενδυτών να γέρνει προς την πλευρά της εξόδου των αναδυόμενων επενδυτικών κεφαλαίων.

Κατά τα λοιπά, ο μήνας ήταν ιδιαίτερα πλούσιος σε συναλλαγές, ξεπερνώντας για πέμπτο συνεχόμενο μήνα το όριο των 5 δισ. ευρώ, αυτή τη φορά με μόλις 20 συνεδριάσεις, γεγονός που καθιστά τον Νοέμβριο έναν από τους πιο «γεμάτους» μήνες του 2025 και τον δεύτερο καλύτερο από τον Νοέμβριο του 2009, με μέση ημερήσια αξία συναλλαγών 255,6 εκατ. ευρώ.

Σε αυτή τη δυναμική εικόνα, οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν το 68,7% των συναλλαγών, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά που έχουν παρατηρηθεί σε αντίστοιχου μεγέθους συναλλαγές τα τελευταία 15 χρόνια.

Η δημόσια προσφορά του εταιρικού ομολόγου της Lamda κινητοποίησε το ενδιαφέρον ενεργοποιώντας νέους κωδικούς (+3.527 νέες μερίδες), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους στις 25.359 για το 2025, αν και ο περσινός αριθμός των 28.773 δύσκολα θα ξεπεραστεί στον έναν μήνα που απομένει.

Ο Δεκέμβριος εξελίσσεται σε μήνα-κλειδί και σε πραγματικό ντέρμπι για το τελικό πρόσημο των εισροών, με το ισοζύγιο να παραμένει οριακά θετικό και κάθε συνεδρίαση να αποκτά μεγαλύτερο ειδικό βάρος.

Τα επενδυτικά συνέδρια και οι παρουσιάσεις των εισηγμένων στο εξωτερικό θα λειτουργήσουν ως βασικό τεστ αξιοπιστίας για το ελληνικό story, καθώς μέσα από τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους διαχειριστές κεφαλαίων θα φανεί αν το ενδιαφέρον μεταφράζεται σε νέες τοποθετήσεις ή παραμένει σε επίπεδο απλής παρακολούθησης.

Σε κάθε περίπτωση, το ταμείο της χρονιάς θα κλείσει με τον Δεκέμβριο να παίζει τον ρόλο του ρυθμιστή όχι μόνο για το πρόσημο των ροών, αλλά και για το αφηγηματικό momentum με το οποίο το ΧΑ θα περάσει στο 2026.