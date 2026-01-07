Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 0,44% σε νέα πολυετή υψηλά

Μετά από συνεχείς εναλλαγές προσήμων, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε σε υψηλά ημέρας, με κέρδη 0,44% στις 2.164 μονάδες, σε νέα πολυετή υψηλά.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν μετεβλήθη κάτι στην υφιστάμενη ανάλυση, που θέλει την πιθανότητα ανοδικής συνέχισης να είναι μεγάλη, παρά το +45% του 2025.

Με τον πρώτο στόχο για τον Δείκτη να είναι η ζώνη των 2.250-2.260 μονάδων, που προκύπτει από το εύρος της πολύμηνης συσσώρευσης μεταξύ 1.950 και 2.110 μονάδων.

Ένα σενάριο που δεν είναι και πολύ μακρινό, αν αναλογιστεί κανείς αφενός το πολύ καλό κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο, με τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες (λ.χ. S&P500, NIKKEI225, FTSE100, DAX40 κ.α.) να βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά˙ αφετέρου, τη συμπεριφορά της πλειονότητας των εισηγμένων στο ΧΑ αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, ούτως ή άλλως, ισχυρής ανοδικής τάσης.

Ως προς αυτό, οι τελευταίες συνεδριάσεις έχουν κοινά γνωρίσματα τη διάχυση της ρευστότητας σε πληθώρα τίτλων μικρομεσαίας κεφ/σης και την προφανή κινητικότητα σε τραπεζικές μετοχές. Στην πρώτη περίπτωση, αυτό αφορά σε ένα γνώρισμα των υγιών τάσεων, μιας και οι «κερδισμένοι» από τη μεγάλη κεφ/ση αποδέχονται αυξημένο ρίσκο για επανατοποθετήσεις σε «μικρότερα» χαρτιά, για επίτευξη υπεραποδόσεων.

Στη δεύτερη περίπτωση, και συνυπολογίζοντας τη σταθμική (και όχι μόνο) σημασία των τραπεζικών μετοχών στο ΧΑ, εύκολα μπορούμε να φανταστούμε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον κλίνει συνεχώς προς αυτές, άρα και συντηρείται η καλή εικόνα σε όλο το ταμπλό.

Σήμερα, η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν εκθετικά ανώτερη από πολλές προηγούμενες, 810 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 478 σε πακέτα, παρά το ότι το εύρος διακύμανσης δεν ήταν αξιόλογο, μετά και τις 16 εναλλαγές προσήμου.

Σε αυτό επισημαίνεται σαφώς η διπλή συναλλαγή της Unicredit, που προσέθεσε 4,4% του Μ.Κ της Alpha, σκαρφαλώνοντας στο 29,8%. Τα εν λόγω πακέτα πέρασαν σε τιμή 3,391€ (75,41 εκατ. μετοχές) και 3,392€ (26,49 εκατ. μετοχές), συνολικής αξίας 345,57 εκατ. ευρώ. Αυτό, από μόνο του, μπορεί να μεταφρασθεί θετικά, σε συνέχεια των πολυάριθμων αντίστοιχων κινήσεων του ιταλικού γίγαντα, που φαίνεται ότι πιστεύει πολύ στο «νέο» της παιδί, του οποίου είχε το 9% αρχικά, όταν και το έπαιρνε από το ΤΧΣ τον Οκτώβριο του 2023.

Αξίζει να τονισθεί το discount σε σχέση με την τρέχουσα τιμή, αλλά και η εξαιρετική συμπεριφορά της μετοχής που όχι μόνο δεν «κυνήγησε» πτωτικά την τιμή αυτή, αλλά στάθηκε στα πόδια της (+1,12% σε υψηλά ημέρας) παρά τις πιέσεις.

Ωστόσο, ο αυξημένος τζίρος πέρασε και σε άλλα χαρτιά (κυρίως) του 25άρη, βασικά στις τραπεζικές ΠΕΙΡ (176 εκατ. ευρώ, 700% του M.O.), ΕΤΕ (52 εκατ. ευρώ, 212%), ΟΡΤΙΜΑ (7,8 εκατ. ευρώ, 650%) και BOCHGR (15 εκατ. ευρώ, 280%).

Αυξημένο ήταν και το ενδιαφέρον στον ΟΠΑΠ, όπου έπεσαν τα στοιχήματα μετά την ανακοίνωση των αποφάσεων της ΓΣ σχετικά με το θέμα της Allwyn.

Η ΕΛΧΑ συνέχισε σε νέα υπερπολυετή υψηλά, διανύοντας τον 9ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, με ισχυρό τζίρο 509 χιλ. τεμαχίων.

Από τη μεσαία, αφυπνίστηκε η ..ξεχασμένη ΟΤΟΕΛ (+5,71%), που παρέμενε πλαγιοπτωτική για σχεδόν δύο χρόνια, σε αντίθεση με το ανοδικό κρεσέντο της αγοράς, παρά την πολύ καλή χρηματοοικονομική της θέση. Ουσιαστικά, η διάσπαση των 12€ αφήνει χώρο για μια κίνηση προς τα 15€, χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι εκεί θα αποτιμάται «δίκαια», αλλά σε κάθε περίπτωση εκεί θα απεγκλωβίσει/δικαιώσει τους λιγοστούς πιστούς της, με τα επίπεδα να αφορούν σε ιστορικά υψηλά.

Το ΚΡΙ ξαναπερνά τα 20€, με αυξημένες συναλλαγές, και πρώτο στόχο μια «εύκολη» βόλτα στα 22€.

Τα ΠΛΑΘ επιμένουν ανοδικά (+4,64%), και κατάφεραν κλείσουν πάνω από 4,35€ για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ επισημαίνεται ότι έχουν «σηκώσει» τζίρο για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση (σήμερα πάνω από 11 φορές τον Μ.Ο, 387 χιλ. τεμάχια). Μολονότι είναι «παρατημένη» μετοχή, ειδικά στα χρόνια μετά την πανδημία όταν και είχε γίνει «της μόδας», χρηματοοικονομικά παραμένει εξαιρετικά υγιής περίπτωση, ενώ η μερισματική απόδοση δεν αφήνει κάποιον παραπονεμένο, στο 5,7% απόοδση με τρέχουσα τιμή. Η ζώνη των 4,30-4,35 είχε αναχαιτίσει σε 7 συνεδριάσεις τους αγοραστές στο εξεταζόμενο διάστημα σχεδόν διετίας, με επόμενο στόχο τα 5,10.

Tέλος, η μικρή ΣΙΔΜΑ (+7,94%) προσπάθησε για 5η φορά στο εξάμηνο να προσπεράσει τα 1,90, εις μάτην.