ΟΠΑΠ: Πράσινο φως από τη συνέλευση για τη συνένωση με την Αllwyn

Εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση του ΟΠΑΠ η συνένωση με την μητρική Αllwyn. Στη συνέλευση κατεγράφη ρεκόρ συμμετοχής με απαρτία 80,15% του μετοχικού κεφαλαίου.

H συνένωση του ΟΠΑΠ με τη μητρική Allwyn αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026 δημιουργώντας το δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο παγκοσμίως φορέα λοταριών και τυχερών παιχνιδιών, με συνολική αποτίμηση στα 15 δισ. ευρώ. Η νέα οντότητα θα διατηρήσει τη διαπραγμάτευση στο ΧΑ, ενώ θα επιδιώξει δευτερεύουσα εισαγωγή στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η νέα εταιρεία θα μετονομαστεί σε Allwyn και θα μεταφερθεί στη Ελβετία, ευθυγραμμιζόμενη με την παγκόσμια έδρα της Allwyn. Ειδικότερα, η συναλλαγή θα υλοποιηθεί μέσω μεταφοράς των δραστηριοτήτων του ΟΠAΠ σε ελληνικές θυγατρικές, ακολουθούμενης από διασυνοριακή μετατροπή στο Λουξεμβούργο και επακόλουθη μεταφορά στην Ελβετία.

Η Allwyn, η οποία μετά τις τελευταίες αγορές μετοχών ελέγχει άνω του 54% των μετοχών του ΟΠΑΠ θα λάβει μετοχές του ΟΠΑΠ σε αντάλλαγμα της εισφοράς των δικών της assets στο νέο σχήμα. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα διαθέτει το 78,5% της νέας εταιρείας, αφήνοντας στους μετόχους μειοψηφίας του ΟΠΑΠ το 21,5%.

Οι διαφωνούντες μέτοχοι - το ποσοστό τους ακόμη καταγράφεται- θα ασκήσουν αν το επιθυμούν το δικαίωμα εξόδου έως τις 9 Φεβρουαρίου και θα διαθέσουν τις μετοχές που κατέχουν, λαμβάνοντας σε μετρητά το αντίτιμο των 19,04 ευρώ για την κάθε μία.



Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ αναμένουν ότι η συνενωμένη εταιρεία θα συνεχίσει να είναι επιλέξιμη για ένταξη στους δείκτες αναδυόμενων αγορών της MSCI και της FTSE. Επίσης, οι μέτοχοι της συνενωμένης εταιρείας θα λάβουν ειδικό μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή έπειτα από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η συνέλευση μεταξύ άλλων ενέκρινε τη διάσπαση του κλάδου τυχερών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ, την τροποποίηση καταστατικού, τη διασυνοριακή μετατροπή, την εκλογή νέου ΔΣ και την ακύρωση 11.459.263 ιδίων μετοχών

Η νέα Allwyn θα έχει προ φόρμα έσοδα 5,2 δισ. το 2025 και ebitda 1,9 δισ. ευρώ. Το 70% των ebitda θα προέλθουν από τις 7 λοταρίες που διαθέτει σήμερα η Αllwyn και το 30% από τις νέες εξαγορές που είναι προς ολοκλήρωση (πχ. PrizePicks). Η εκτίμηση της Citi είναι πως το 2026 το νέο σχήμα θα έχει EBITDA περίπου 2 δισ. ευρώ λόγω της εξαγοράς της PrizePicks την οποία υπολογίζει ότι θα φέρει περίπου 270 εκατ. ευρώ.