Χρηματιστήριο Αθηνών: Κοντά στη λήξη του συναγερμού

Με άνοδο συνέχισε το ΧΑ την δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου σε μια κίνηση που έχτισε πάνω στην διατήρηση των κεκτημένων και την άμυνα στις έξωθεν πιέσεις.

Το εξωτερικό περιβάλλον παρουσίασε διττή εικόνα ως προς τους καταλύτες κίνησης των αγορών με νέες γεωπολιτικές αβεβαιότητες, επιβεβαίωση της αδυναμίας της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης να περάσει τα δημοσιονομικά μέτρα και τις αγορές της Αμερικής να πανηγυρίζουν τις τεχνολογικές ανακοινώσεις σημειώνοντας νέα ιστορικά υψηλά.

Η υποδοχή των νέων ήταν αρχικά αμήχανη από την εγχώρια αγορά η οποία έδειξε περισσότερο διατεθειμένη να συνεχίσει την στάση αναμονής σε επίπεδα διαπραγμάτευσης που παραμένουν αρκούντως ικανοποιητικά ως προς τις αποδόσεις από την αρχή του έτους.

Οι τζίροι βελτιώθηκαν σε σχέση με το ξεκίνημα του μήνα ενώ μετά από δύο μήνες σημαντικών εισροών παρατηρήθηκαν εκροές μικρής έκτασης στα μετοχικά αμοιβαία εσωτερικού, δείγμα της επιφυλακτικότητας που επικρατεί.

Το ταμείο της εβδομάδας μπορεί να έκλεισε στο «συν» για δείκτες και τις περισσότερες μετοχές με την βοήθεια των ιστορικών υψηλών των αμερικανικών αγορών, οι αβεβαιότητες ωστόσο δεν αμβλύνθηκαν αυξάνοντας το πλήθος των εκκρεμών ζητημάτων που αυτή την περίοδο βρίσκονται στο παρασκήνιο.

Παρόλα αυτά υποστηρικτικές ήταν στην πλειοψηφία τους οι ανακοινώσεις κερδοφορίας των εταιριών που ανακοινώθηκαν προς το τέλος της εβδομάδας.

Οι εταιρικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων δημιούργησαν εστίες αγοραστικού ενδιαφέροντος την εβδομάδα που πέρασε επαναφέροντας στο προσκήνιο τις επιχειρηματικές επιδόσεις των εισηγμένων εταιριών.

Μέχρι στιγμής οι 35 εταιρίες που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα εξαμήνου εμφανίζουν αύξηση του κύκλου εργασιών 2,5%, μείωση στα λειτουργικά αποτελέσματα 2,2% και μείωση στα καθαρά κέρδη κατά 6,7%.

Η υστέρηση αποδίδεται στις επιδόσεις των εταιριών διύλισης και ενέργειας οι οποίες στις δημοσιευμένες καταστάσεις δείχνουν μείωση λειτουργικών και καθαρών κερδών 18% και 46% αντίστοιχα με σημαντικές έκτακτες επιβαρύνσεις. Η εξαίρεση αυτών των εταιριών θα έδειχνε ενισχυμένο λειτουργικό αποτέλεσμα κατά 11% και αύξηση 3% στα καθαρά κέρδη.

Παράλληλα οι ανακοινώσεις του εξαμήνου έχουν συνοδευτεί και από πέντε ανακοινώσεις διανομής προμερισμάτων που θα υπερβούν τα 550 εκατ. ευρώ ως το τέλος του έτους με την προοπτική ο αριθμός των εταιριών να φθάσει τις εννέα μετά τις ανακοινώσεις του εννεαμήνου.

Ως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανακοινώσουν οι Performance (15/09), Aegean Air, Εβροφάρμα, Noval Properties (16/9), Cenergy, Evropi Holdings, Lamda Development (17/09), Lavipharm, Κρι - Κρι, Profile, Viohalco και Ελλάκτωρ (18/09) και Alpha Trust (19/09). Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα γνωρίζουμε τις επιδόσεις του 86% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ έχοντας μια πολύ ασφαλή προσέγγιση των τάσεων του εξαμήνου.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης παραμένει σε συσσώρευση έχοντας ωστόσο κερδίσει χρόνο από την απορρόφηση των κερδισμένων θέσεων. Λήξη συναγερμού ακόμα δεν έχουμε καθώς η χρονοσειρά του Γενικού Δείκτη παραμένει εντός των δύο κινητών μέσων των 30 και 50 ημερών που συνιστούν τα βραχυπρόθεσμα όρια στήριξης και αντίστασης.

Η συνεδρίαση της Παρασκευής έδειξε κάποια θετικά σημάδια διαφυγής από το εύρος της συσσώρευσης καλύπτοντας πλέον το 50% των απωλειών από την τα υψηλά του Αυγούστου ενδυναμώνοντας την πιθανότητα η διόρθωση να έχει ολοκληρωθεί.

Παρόλα αυτά ο MACD παραμένει ακόμα σε θέση πώλησης και αρκούν λίγες μονάδες ανόδου (2.060) στην συνεδρίαση της Δευτέρας για να επανέλθει το διάγραμμα στις ρυθμίσεις ανόδου πριν από τις 18 Αυγούστου.

Σε αυτό το ενδεχόμενο η κίνηση της αγοράς θα έχει σαν στόχο την καταγραφή νεότερων υψηλών (2.135) δεδομένης της αποφόρτισης που έχει παρατηρηθεί στους ημερήσιους ταλαντωτές αλλά και της συσσώρευσης που έχει προηγηθεί, η οποία αποτελεί σεμινάριο διαχείρισης της τάσης από τους αγοραστές.