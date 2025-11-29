Χρηματιστήριο Αθηνών: Εποχικότητα, αποτελέσματα και προσδοκίες

Ο Νοέμβριος έκλεισε με σημαντικά κέρδη για το Χρηματιστήριο Αθηνών το οποίο κατέγραψε τον καλύτερο μήνα από πλευράς μέσης ημερήσιας αξίας συναλλαγών από τον Οκτώβριο του 2009.

Η εξαιρετική εικόνα των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου (9μηνο: +17% καθαρά κέρδη) των 40 εισηγμένων εταιρειών - που αντιπροσωπεύουν το 67% της συνολικής κεφαλαιοποίησης - ενίσχυσε το αγοραστικό ενδιαφέρον, αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για την επόμενη χρονιά και παρείχε σαφή κίνητρα επιλεκτικών τοποθετήσεων ενόψει της νέας διαχειριστικής χρήσης.

Η έλευση του Δεκεμβρίου κάθε άλλο παρά αδιάφορη είναι, καθώς παραδοσιακά αποτελεί μήνα αυξημένων τοποθετήσεων θεσμικών επενδυτών, αναδιαρθρώσεων χαρτοφυλακίων και ισχυρής εποχικότητας.

Η εστίαση θα στραφεί στις εκθέσεις των επιλογών για το 2026, στις προγραμματισμένες παρουσιάσεις ελληνικού ενδιαφέροντος που ακολουθούν ως το μέσον του μήνα (Morgan Stanley, Wood, Capital Link κλπ) και βέβαια στον διεθνή παράγοντα που αφορά κυρίως τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα επιτόκια.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Δεκέμβριος αναμένεται να λειτουργήσει ως μήνας «ευθυγράμμισης» προσδοκιών: μεταξύ των μακροοικονομικών προθέσεων των κεντρικών τραπεζών, των εταιρικών προσδοκιών κερδοφορίας για το 2026 και της διάθεσης ανάληψης κινδύνου από θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Το κατά πόσο όλα αυτά θα μεταφραστούν σε ανοδική συνέχιση ή σε μια περίοδο τεχνικής συσσώρευσης γύρω από τα πρόσφατα υψηλά, θα εξαρτηθεί τόσο από τον ξένο παράγοντα όσο και από την ικανότητα της ελληνικής αγοράς να διατηρήσει το αφήγημα της ισχυρής εταιρικής κερδοφορίας συνεχίζοντας την μετάβαση της προς το οικοσύστημα των ανεπτυγμένων αγορών.

Οι χρηματιστηριακές αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών στην εβδομάδα της Ημέρας των Ευχαριστιών ενισχύθηκαν από την αισιοδοξία για πιθανές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Οι αγορές επιτοκίων στις ΗΠΑ αποτιμούν πλέον με πιθανότητα 85% - μετά από έντονες διακυμάνσεις που συνδέθηκαν με δηλώσεις αξιωματούχων και επικαιροποιημένα μακροοικονομικά στοιχεία - μία μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, παρά την άνοδο των δεικτών, το αφήγημα γύρω από την κερδοφορία της Τεχνητής Νοημοσύνης αρχίζει να αμφισβητείται, καθώς οι εταιρείες που μέχρι σήμερα έχουν οδηγήσει την ανοδική πορεία της Wall Street προγραμματίζουν νέους γύρους δαπανηρών επενδύσεων.

Η επενδυτική κοινότητα εκφράζει πλέον επιφυλάξεις για το χρονοδιάγραμμα και τον βαθμό απόσβεσης αυτών των επενδύσεων, αυξάνοντας το ενδεχόμενο βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας.

Μέχρι την κρίσιμη τελευταία συνεδρίαση της Fed για το 2025, η αγορά θα στρέψει την προσοχή της στις οικονομικές ανακοινώσεις της επόμενης εβδομάδας, που αφορούν τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, καθώς και στο καταναλωτικό κλίμα, όπως θα αποτυπωθεί από τα πρώτα στοιχεία δαπάνης του τετραημέρου των εκπτωτικών αγορών της Black Friday.

Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης έφθασε πολύ κοντά στα υψηλά έτους καταγράφοντας υψηλό εβδομάδας στις 2.111 μονάδες. Το κλείδωμα βραχυπρόθεσμων κερδών ήταν μάλλον αναμενόμενο μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις ωστόσο η υποχώρηση που καταγράφηκε ήταν συντηρητική και δεν διατάραξε την μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση η οποία πλέον δίνει για αρχή στόχο την περιοχή των προηγούμενων φετινών υψηλών (2.135 μονάδες).

Η απόσταση ασφαλείας από το σημείο καμπής των 2.035 μονάδων στο οποίο κινούνται οι δύο κινητοί μέσοι όροι των 30 και 50 ημερών λειτουργεί σαν μαξιλαράκι ασφαλείας στην απορρόφηση της προσφοράς ενώ η ως τώρα δομή της υποχώρησης από τις 2.110 μονάδες (χαμηλές διακυμάνσεις, συρρίκνωση τζίρου) αποτελούν θετικές ενδείξεις για εξάντληση της δυναμικής της διόρθωσης.

Στο θετικό σενάριο συναινούν και οι ταλαντωτές οι οποίοι βρίσκονται σε ουδετερότητα με δυνητικό περιθώριο εισόδου σε υπερτιμημένες περιοχές τις 2.150 μονάδες. Οι αγοραστές βγαίνουν κερδισμένοι το Νοέμβριο και με όπλο τους την διαγραμματική εικόνα και την εποχική παράδοση που παρατηρείται τον Δεκέμβριο από το 2019 και για έξι συνεχόμενες χρονιές έχουν τις πιθανότητες με το μέρος τους να κλείσουν την χρονιά αν όχι σε νέο υψηλό πολύ κοντά στο υψηλό έτους.