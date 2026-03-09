Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο 2% οι απώλειες με φόντο το ράλι στο πετρέλαιο

Στις 2.107 μονάδες έκανε άνοιγμα το Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφοντας απώλειες 3,5%, με τον δείκτη να είναι σε χαμηλό τετραμήνου.

Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα από τις 19 Νοεμβρίου 2025 (κλείσιμο στις 2.035,57 μονάδες), με το κρίσιμο σημείο στήριξης των 2.000 μονάδων να τίθεται υπό απειλή για πρώτη φορά από τις αρχές του ίδιου μήνα.

Στις 11:30 οι απώλειες έχουν περιοριστεί στο -2% και στις 2.082,54 μονάδες με τον τζίρο να είναι 76,05 εκατομμύρια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει απώλειες σε ποσοστό 2,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 3,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν μόνο οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,50%) και της Motor Oil (+0,93%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-6,31%), της Viohalco (-5,94%), της Eurobank (-5,10%), της Optima Bank (-4,68%) και της Κύπρου (-4,59%).

Ανοδικά κινούνται 10 μετοχές, 87 πτωτικά και 6 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Logismos (+3,77%) και Mevaco (+3,47%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Αφοί Κορδέλλου (-18,49%) και Προοδευτική (-9,09%).

Απώλειες στις ευρωαγορές

Ισχυρές απώλειες σημειώνουν τη Δευτέρα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά από την πτώση της τάξης του 4% που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα και την ώρα που ενισχύονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες της Μέσης Ανατολής ως αντίποινα για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και Ισραήλ κλιμακώνονται, επηρεάζοντας τις ενεργειακές ροές από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι τιμές του πετρελαίου «άγγιξαν» τα 120 δολάρια ανά βαρέλι και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έφτασε τα 66 ευρώ ανά μεγαβατώρα, προτού περιορίσουν την εν λόγω άνοδο.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή θα τεθεί στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που θα έχουν οι υπουργοί Οικονομικών των G7, με επίκεντρο την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Υπό αυτό το πρίσμα, συνεδριάζουν την Πέμπτη οι ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου, ώστε να εξετάσουν την ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών της ΕΕ.