Euronext Athens: Τα 10+1 ρεκόρ του 2025

Το 2025 υπήρξε μια χρονιά ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις, ισχυρή δυναμική της αγοράς. Τα κέρδη υποστηρίχθηκαν από την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, τη δημοσιονομική σταθερότητα και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών, κατατάσσοντας την Ελλάδα μεταξύ των αγορών μετοχών με τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο το 2025.

Το χρηματιστηριακό γεγονός της χρονιάς ήταν η απόκτηση του πλειοψηφικού ελέγχου της ΕΧΑΕ από το Euronext.

Με εξαγορά του Χ.Α από το Euronext αλλάζει πίστα η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και επιτρέπει στους συμμετέχοντες στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 6 τρισεκ. ευρώ. Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα αποτελέσει σύντομα μέρος του Εuronext, μίας αγοράς που έχει πλέον διπλάσιο μέγεθος από την κεφαλαιαγορά του Λονδίνου( περίπου 12 δισ. ημερησίως).

Τη χρονιά που πέρασε το ελληνικό χρηματιστήριο κατέγραψε μία σειρά από σημαντικές επιδόσεις:

Το μέγεθος της ανόδου του Γενικού Δείκτη Τιμών κατά 44,30% το 2025 είναι το δεύτερο μεγαλύτερο από το 1998 (+102,2%) (το 2019 είχε κερδίσει 49,47%)

Το ελληνικό χρηματιστήριο βρέθηκε στην έκτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης των χρηματιστηριακών αγορών, μετά τα χρηματιστήρια της Σεούλ, του Τελ Αβίβ, του Βιετνάμ, της Μαδρίτης και της Βιέννης.

Η χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε την πέμπτη συνεχόμενη θετική χρονιά αποδόσεων η οποία είναι μια από τις καλύτερες για το 2025 στην Ευρώπη. Στη διάρκεια των τελευταίων πέντε κερδοφόρων ετών ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη 162,14 % (+44,30% το 2025, + 13,65% το2024, +39,08% το 2023, +4,08% το 2022 και +10,43% το 2021).

Ο Τραπεζικός Τομέας ήταν ο κύριος μοχλός αυτής της απόδοσης, με τον δείκτη του να αυξάνεται κατά 78,37% το 2025, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του σε περισσότερο από μια δεκαετία. Την τελευταία πενταετία ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε αύξηση 341,98%.

Ένας επώδυνος χρηματιστηριακός κύκλος έκλεισε το 2025 για τη χρηματιστηριακή αγορά επιστρέφοντας στα προ κρίσης επίπεδα του 2010, κλείνοντας κοντά σε υψηλά 16 ετών.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έπιασε τα επίπεδα που είχε να "δει" από τον Σεπτέμβριο του 2008. Η συνολική κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε το 2025 κατά 43,108 δις. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 146,253 δισ. ευρώ.

Η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα εκτοξεύθηκε σε επίπεδα του 2009. Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ για πρώτη φορά από το 2009, φτάνοντας τα 210 εκατ. ευρώ το 2025.

To 2025 βελτιώθηκε η ρευστότητα των συναλλαγών κατά 57% σε σχέση με το 2024 ενώ και η συμμετοχή των ενεργών κωδικών αυξήθηκε κατά 20% παραμένοντας ωστόσο αισθητά χαμηλότερα (-40%) από τα προ κρίσης επίπεδα.

Ρεκόρ 17 και πλέον ετών καταγράφεται και στην διανομή μερισμάτων που κινείται στα επίπεδα των τα 5 δισ. ευρώ κοντά στο ιστορικό υψηλό των 5,4 δισ. ευρώ του 2007.

Η συμμετοχή των διεθνών επενδυτών αυξήθηκε σε επίπεδο ρεκόρ 69%. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, οι ξένοι επενδυτές έχουν ενισχύσει τη θέση τους στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με την συμμετοχή των ξένων στην κεφαλαιοποίηση του Χ.Α, στα τέλη Σεπτεμβρίου να φθάνει στο 69,3% που αποτελεί ιστορικό υψηλό, που ισοδυναμεί με 82,8 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η συμμετοχή των ξένων στη συναλλακτική Δραστηριότητα αυξήθηκε στο 63,0% το 2025, από 50,8% το 2020, ενώ οι ξένες καθαρές εισροές ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2021-2025, με 312 εκατ. να καταγράφονται στο 9μηνο 2025.

-Ένα ακόμη ρεκόρ είναι η καταγραφή κερδών για 11 συνεχόμενους μήνες (Οκτώβριος 2024- Σεπτέμβριος 2025 με συνολικά κέρδη 38,4% για τον Γενικό Δείκτη Τιμών), τη μεγαλύτερη σε διάρκεια τέτοια ακολουθία από το 1987,

ξεπερνώντας σε απόδοση τόσο τους παγκόσμιους όσο και τους περιφερειακούς δείκτες.

-Το 2025 απετέλεσε σταθμό για την επαναφορά της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές.

Το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν το μόνο χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που ήταν υποβαθμισμένο από το 2013.

Ο οίκος FTSE Russell αναβάθμισε , για τον Σεπτέμβριο του 2026, την ελληνική κεφαλαιαγορά από την κατηγορία των Προηγμένων Αναδυόμενων Αγορών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών (Developed Markets).

Η κίνηση αυτή αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών.

Οι αποδόσεις των μετοχών το 2025

Τη μεγαλύτερη άνοδο το 2025 σημείωσαν οι μετοχές: Ίλυδα (+303,51%), Αττικές Εκδόσεις (+209,52%), Foodlink (+185,23%), Vidavo (+154,73%), Trek Development (+140,71%) και Crediabank (+132,46%).

Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (-39,55%), Λεβεντέρης (-23,08%), Mermeren (-15,50%) Attica Holdings (-15,07%), Mermeren (-13,00%) .

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση τη μεγαλύτερη άνοδο το 2025 κατέγραψαν οι μετοχές: Alpha Bank (+121,40%), Viohalco (+118,75%), Aktor (+10,1,03%), Elvalhalcor (+95,83%), Optima Bank (+78,80%), Πειραιώς (+76,47%), Κύπρου (+72,61%), Εθνική (+69,71%), Eurobank (+53,59%) και Motor Oil (+52,13%).

Μικρότερη άνοδο σημείωσαν οι τίτλοι: ΔΕΗ (+47,49%), Aegean Airlines (+40,91%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+37,55%), ΟΛΠ (+36,00%), ΔΑΑ (+34,25%), Coca Cola HBC (+34,21%), ΕΥΔΑΠ (+32,99%), Τιτάν (+30,60%), Σαράντης(+25,92%), ΟΠΑΠ (+21,66%), ΟΤΕ (+13,31%), ΕΛΠΕ (+10,58%) και Jumbo (+9,15%). Αντιθέτως με πτώση έκλεισε η μετοχή της Lamda Development (-2,60%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν το 2025, ως εξής:

AKTOR: 9,8000 +101,03%

ΚΥΠΡΟΥ:7,9400 +72,61%

OPTIMA: 7,7100 +78,80%

ΤΙΤΑΝ: 52,5000 +30,60%

ALPHA BANK: 3,5800 +121,40%

AEGEAN AIRLINES: 14,2600+40,91%

VIOHALCO: 11,9000 +118,75%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,4200+37,55%

ΔΑΑ:10,7400 +34,25%

ΔΕΗ: 18,2000 +47,49%

COCA COLA HBC:44,7200+34,21%

ΕΛΠΕ: 8,3600 +10,58%

ELVALHALCOR: 3,7600 +95,83%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,0000 +69,71%

ΕΥΔΑΠ: 7,8600 +32,99%

EUROBANK: 3,4250 +53,59%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1200 - 2,60%

MOTOR OIL: 31,4000 +52,13%

JUMBO: 27,9000+9,15%

ΟΛΠ:40,8000 +36,00%

ΟΠΑΠ: 19,1000 +21,66%

ΟΤΕ: 16,8600+13,31%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,7940 +76,47%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:13,7000 +25,92%

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

2025 +44,30%

2024 +13,65%

2023 +39,08%

2022 +4,08%

2021 +10,43%

2020 -11,75%

2019 +49,47%

2018 -24,74%

2017 +24,66%

2016 +1,95%

2015 -23,58%

2014 -28,94%

2013 +28,06%

2012 +33,43%

2011 -51,88%

2010 -35,62%

2009 +22,93%

2007 +17,86%

2006 + 19,93%

2004 +31,5%

2003 +23,10%

2002 +29,5%

2001 -32,5%

2000 -23,5%

1999 -38,8%

1998 +102,2%

1997 +85.1%

1996 +58,5%

1995 +2,1%