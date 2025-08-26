Έντονα πτωτικά το Χρηματιστήριο Αθηνών

Έντονα πτωτικά κινείται κατά τη σημερινή συνεδρίαση το ΧΑ, με τις ρευστοποιήσεις να εντείνονται όλο και περισσότερο, καθώς οι περισσότεροι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η ελληνική αγορά υπεραντιδρά στιις αβεβαιότητες που προέκυψαν τις τελευταίες ώρες σε διεθνές επίπεδο, με τους κυβερνητικούς τριγμούς στην Γαλλία και τις παρεμβάσεις Τραμπ στην ανεξαρτησία της Fed.

Όπως έγραψα στο χθεσινό άρθρο "Ως παρατηρητής, θα σταθώ για ακόμη μία φορά στην βιασύνη της αγοράς να προλάβει να τρέξει ότι δεν έτρεξε, και στην δίψα των ελάχιστων ενασχολούντων του ΧΑ, να βρουν ένα story που θα τους αποζημιώσει άμεσα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που ζήσαμε και την περίοδο του 99 στις τελευταίες σελίδες του «επενδυτή» ή στης έκδοσης της Τετάρτης του «Χρηματιστηρίου», όπου ότι έγραφε ο καλλιτέχνης έτρεχε. Σήμερα υπάρχει όπως λέω η «νέα version παπαγάλων»!"

Μπορεί όπως λένε σήμερα να φταίει ο Τραμπ και η Γαλλία και το ΧΑ να χάνει -2,5%, αλλά το story δεν παίζει καθώς τα αμερικάνικα futures βρίσκονται στο μηδέν και η Γαλλία επανέρχεται από τις αρχικές απώλειες στο -1,3% . Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί στις 2.065 μονάδες με απώλειες της τάξεως του 2,4% και αυξημένο τζίρο στα 186 εκατ. Ευρώ. Ο τραπεζικός δείκτης ηγείται της πτώσης με βουτιά 3% στις 2.257 μονάδες.

Παρότι χτες το ΧΑ αψήφησε την διεθνή πτωτική διάθεση και επαναπροσέγγισε την περιοχή των υψηλών 15ετίας κλείνοντας στις 2.116,1 μονάδες (+0,58%), σήμερα δείχνει ένα ΧΑ από τα παλιά, που πρωτοστατεί στις πιέσεις που προκαλούν γενικότερα στα παγκόσμια ταμπλό η διαφαινόμενη νέα κυβερνητική κρίση στην Γαλλία, όπου ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού δήλωσε σήμερα ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου και η ευθεία αυτή τη φορά, παρέμβαση Τραμπ στην ανεξαρτησία της Federal Reserve με την αποπομπή του μέλους της τράπεζας Λίζα Κουκ.

Ενδεικτική είναι η στάση των επενδυτών στην Alpha, που χτες κυριάρχησε απόλυτα στο ταμπλό με συναλλαγές 190 εκατ. ευρώ στον τίτλο της (παραπάνω από τον μισό τζίρο της ημέρας). Η χτεσινή κίνηση της τράπεζας αποδόθηκε κατά βάση στις προσδοκίες για αυξημένες εισροές στον τίτλο της και στην εφαρμογή σήμερα του rebalancing των δεικτών MSCI. Επίσης, χτες φούντωσαν τα σενάρια για εισαγωγή με περισσότερα τεμάχια στην μετοχή από την UniCredit, η οποία ωστόσο αύξησε το ποσοστό της στην Commerzbank στο 26%.

Το ερώτημα ποιός αγόρασε τα 51 εκ τμχ χθες θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Το αισιόδοξο κομμάτι βλέπει κάτι που πιθανώς να παραπέμπει σε αυξημένες αγορές και στην ελληνική τράπεζα από τον ιταλικό κολοσσό, ενώ το απαισιόδοξο ένα καλό ξεφόρτωμα, όχι απαραιτήτως της UniCredit αλλά κωδικών πελατών της τράπεζας. Οι ενασχολούντες σοβαρά με τις αγορές γνωρίζουν πως παίζει το παιχνίδι!

Τα περισσότερα νέα σήμερα εστίασαν στις κινήσεις Τραμπ που επηρεάζουν τις αγορές και το Γαλλικό πρόβλημα. Θα τονίσω ότι δεν έχει καμία σημασία αν θα απολύσει ολόκληρη την Fed ο πρόεδρος Τραμπ, ούτε εάν «φαλιρήσει» η Γαλλία, εξάλλου υπάρχει ο μηχανισμός της ΕΚΤ που θα εκτυπώσει χρήμα και θα σαρώσει όλα τα γαλλικά και ευρωπαικά ομόλογα!. Οι αγορές παραμένουν εγκλωβισμένες στην λογική του "buy the dip"! Θα αγοράζουν όσο θα το πιστεύουν!

Αυτό όπως υποστηρίζω θα αποτελέσει και την μεγαλύτερη παγίδα των αγορών! Απλά κάποτε δε θα λειτουργήσει τόσο τέλεια το σύστημα και όλοι θα καταλάβουν ότι 350 τρις παγκοσμίου χρέους συν τριπλάσια μοχλευμένα στις αγορές θα οδηγήσουν στην λογική εξέλιξη των πραγμάτων.

Η Ευρώπη φυσικά με την Γαλλία στο προσκήνιο βρίσκεται στο "μάτι του κυκλώνα"! Οι ΗΠΑ εξάγουν για ακόμη μια φορά μια παγκόσμια κρίση που θα χτυπήσει και πάλι τους αδύναμους κρίκους του πλανήτη! Κάποτε ο Ισαάκ Νεύτων μετά τη φούσκα του South Sea το 1720 είπε το γνωστό: «Μπορώ να υπολογίσω την κίνηση των ουράνιων σωμάτων, αλλά όχι την τρέλα των ανθρώπων».

Οι Έλληνες "buy the dip" προετοιμάζονται σήμερα. Ήδη οι τραπεζικές μετοχές στο -4% άρχισαν να ελκύουν τους πρώτους αγοραστές. Το μικρόβιο της ανόδου έχει ήδη μπει για τα καλά στο πετσί των αγοραστών. Κάθε πτώση ευκαιρία για τους αγοραστές και κάθε γύρισμα ευκαιρία "ξεφορτώματος" του «έξυπνου χρήματος»! Ποιός θα κερδίσει αυτήν τη μάχη? Το γράφημα μιλάει, το θέμα είναι πάντα πως το διαβάζει ο καθένας μας!