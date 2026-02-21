Και οι πέντε συνεδριάσεις της εβδομάδας που πέρασε χαρακτηρίστηκαν από αυξημένη μεταβλητότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δοκιμάζοντας τη διάθεση του επενδυτικού κοινού. Κύριοι παράγοντες της μεταβλητότητας ήταν αφενός οι εξελίξεις που αφορούσαν τον τραπεζικό κλάδο και η απόφαση του Αρείου Πάγου, και αφετέρου τα γεγονότα στην Ιταλία, με τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τους παραγωγούς ενέργειας.

Παράλληλα, στο εξωτερικό, οι επενδυτές αντέδρασαν στα πιο «σφιχτά» (hawkish) μηνύματα από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC), στα απροσδόκητα ισχυρά μακροοικονομικά στοιχεία, καθώς και στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω της έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν.

Ο γεωπολιτικός κίνδυνος επανέρχεται στο προσκήνιο των επενδυτικών παραμέτρων, καθώς η ρητορική μεταξύ των δύο πλευρών δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, ενώ απουσιάζει προς το παρόν κάποιο αντίβαρο ειδήσεων που θα μπορούσε να εξισορροπήσει το κλίμα. Σε αυτό το περιβάλλον, η νευρικότητα και το ημερήσιο εύρος διακυμάνσεων αυξήθηκαν, αντανακλώντας την υιοθέτηση βραχυπρόθεσμων στρατηγικών περιορισμού ρίσκου, ενόψει του ενδεχομένου νέων αρνητικών εξελίξεων.

Τα αποτελέσματα των ελληνικών συστημικών τραπεζών έρχονται στο προσκήνιο προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας καθώς στο διήμερο 26 και 27 Φεβρουαρίου θα ανακοινώσουν διαδοχικά μεγέθη δ’ τριμήνου οι Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς (26/2 μετά το κλείσιμο), Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα (27/2 πριν το άνοιγμα).

Στο δ’ τρίμηνο οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αναμένεται να δείξουν έσοδα από τόκους 2,06 δισ. ευρώ (-4,8%), προ-προβλέψεων αποτελέσματα 1,73 δισ. ευρώ (-0,5%) και καθαρά κέρδη 1,1 δισ. ευρώ (+30,9%).

Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα των προεπισκοπήσεων δεν προκύπτει κάποια αρνητική ή θετική έκπληξη σε σχέση με τους αρχικούς στόχους της οργανικής κερδοφορίας των επιχειρηματικών πλάνων επομένως το ενδιαφέρον θα στραφεί α) στην επικαιροποίηση των τάσεων στις βασικές γραμμές εισοδήματος, β) στο μέρισμα και το ύψος των διανομών από τα καθαρά κέρδη του 2025 και γ) διευκρινήσεις σε ότι αφορά τις επιπτώσεις της απόφασης του Άρειου Πάγου για τα δάνεια που βρίσκονται στην περίμετρο του νόμου «Κατσέλη».

Πέρα από τις τραπεζικές ανακοινώσεις την εικόνα του διημέρου συμπληρώνουν οι ανακοινώσεις των Ideal Holdings, ΟΤΕ και Helleniq Energy (26/02) ενώ την Παρασκευή δημοσιεύουν οι Premia Properties και Trastor. Οι ανακοινώσεις των εγχώριων αποτελεσμάτων ενδεχομένως να δώσουν περισσότερο περιεχόμενο στην αγορά περιορίζοντας την ένταση των ρευστοποιήσεων δίνοντας αφορμές για την επιστροφή του επιλεκτικού ενδιαφέροντος.

Δεδομένου ότι στο πρώτο μισό του μήνα οι ρευστοποιήσεις αφορούσαν ξένα και δευτερευόντως εγχώρια θεσμικά χαρτοφυλάκια η επικαιροποίηση των θεμελιωδών στοιχείων είναι επί του παρόντος μια κρίσιμη παράμετρος για τον περιορισμό της νευρικότητας και την σταθεροποίηση της αγοράς.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης συνέχισε την υποχώρησή του προς τα επίπεδα του ανοδικού χάσματος της 22ας Ιανουαρίου (2.250–2.232 μονάδες), το οποίο συνιστά και τη βασική ζώνη στήριξης της αγοράς. Η καθοδική ένταση εμφανίζεται περιορισμένη, όπως προκύπτει από τη συναλλακτική δραστηριότητα, ωστόσο η ανοδική προσπάθεια της περασμένης Τετάρτης δεν είχε συνέχεια, παρά την ισχυρή συμμετοχή του συνόλου των δεικτοβαρών τίτλων.

Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, οι κινήσεις στο ταμπλό είναι πιο «δεμένες», χωρίς τις διαγραμματικές ασυνέχειες (χάσματα) που έδιναν σαφές προβάδισμα σε μία από τις δύο κατευθύνσεις. Πλέον, η χρονοσειρά των 30 ημερών έχει ενεργοποιήσει σήμα πώλησης, με μοναδικό θετικό τεχνικό στήριγμα να παραμένει ο κινητός μέσος των 50 ημερών, ο οποίος εξακολουθεί να υποστηρίζει – οριακά – το σενάριο της ανοδικής τάσης. Υπό τα δεδομένα αυτά, ο Γενικός Δείκτης δύσκολα θα αποφύγει μια δοκιμασία της ζώνης των 2.230–2.240 μονάδων, με τις πιθανότητες να παραμένουν υπέρ των πωλητών μετά το άδοξο τέλος της ανοδικής αντίδρασης έως τις 2.327 μονάδες. Στην ίδια κατεύθυνση συνηγορούν και οι ταλαντωτές, οι οποίοι κινούνται κοντά στη ζώνη της ουδετερότητας, διατηρώντας ωστόσο περιθώριο περαιτέρω υποχώρησης.

Στις 26 Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των εταιρικών ομολόγων της Capital Clean Energy Carriers στην Κύρια Αγορά του ΧΑ. Την ερχόμενη Παρασκευή θα λάβουν χώρα οι αναδιαρθρώσεις των δεικτών του MSCI. Στο εξωτερικό η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων για το δ’ τρίμηνο του 2025 συνεχίζεται και κορυφώνεται, με εταιρείες όπως οι Home Depot, HP, Zoom (24/02), Salesforce, NVIDIΑ, Snowflake (25/02), Dell, CoreWeave, Intuit (26/02) και Berkshire Hathaway (27/02) να αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα.