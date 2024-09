SpaceX: Απογειώθηκε η αποστολή Polaris Dawn - O πρώτος ιδιωτικός «διαστημικός περίπατος» στην ιστορία(vid)

Η τελευταία αποστολή της SpaceX - ένα τολμηρό και ριψοκίνδυνο ταξίδι στις ζώνες ακτινοβολίας Van Allen της Γης από ένα τετραμελές πλήρωμα πολιτών που θα έχει επίσης ως στόχο να πραγματοποιήσει τον πρώτο εμπορικό διαστημικό περίπατο – είναι πλέον γεγονός

Η αποστολή με την ονομασία Polaris Dawn απογειώθηκε στις 5:23 π.μ. ώρα Ελλάδας.

Η SpaceX μετέδωσε το γεγονός σε ζωντανή ροή στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Twitter και την οποία ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX Ίλον Μασκ αγόρασε το 2022.

Καθώς η κάψουλα εισήλθε σε τροχιά γύρω από τη Γη, οι επίγειοι ελεγκτές, με επικεφαλής τον διευθυντή εκτόξευσης της SpaceX Φρανκ Μεσίνα, προσέφεραν λόγια ενθάρρυνσης στο πλήρωμα του Polaris Dawn, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πρώτοι εργαζόμενοι της SpaceX που θα επιχειρήσουν ποτέ στο διάστημα.

