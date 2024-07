FAA: Επιστρέφει στο διάστημα ο πύραυλος Falcon9 της SpaceX

Άδεια να επιστρέψει στο διάστημα ο πύραυλος Falcon 9 έλαβε η SpaceX από την Αμερικανική Ρυθμιστική Αρχή Αερομεταφορών, μετά την προσγείωσή του λόγω μιας σπάνιας αποτυχίας κατά τη διάρκεια της πτήσης, ανακοίνωσε την Πέμπτη (25/7) η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Η FAA δήλωσε ότι δεν διαπίστωσε κανένα ζήτημα ασφάλειας στο πρόβλημα που σημειώθηκε κατά την αποτυχημένη εκτόξευση της 11ης Ιουλίου και ο πύραυλος μπορεί να επιστρέψει σε διαδικασία πτητικής λειτουργίας, με την έρευνα για τα αίτια να συνεχίζεται.

Σε ανάρτησή της στο X, η SpaceX ανέφερε ότι ο πύραυλος είναι έτοιμος να επιστρέψει στο διάστημα το Σάββατο 27 Ιουλίου.

Thanks to the pace we’ve been able to launch, we’re able to gather unprecedented levels of flight data and are poised to rapidly return to flight as soon as Saturday, July 27 → https://t.co/DvO0z1NbUm