OpenAI: Η νέα μηχανή αναζήτησης SearchGPT θα δίνει γρήγορες και έγκυρες απαντήσεις στους χρήστες

Η OpenAI ανακοίνωσε την Πέμπτη ένα πρωτότυπο της μηχανής αναζήτησής της, που ονομάζεται SearchGPT, η οποία έχει ως στόχο να δίνει στους χρήστες «γρήγορες και εύστοχες απαντήσεις με σαφείς και σχετικές πηγές».

Η εταιρεία δήλωσε ότι τελικά σχεδιάζει να ενσωματώσει το εργαλείο, το οποίο επί του παρόντος δοκιμάζεται από μια μικρή ομάδα χρηστών, στο chatbot ChatGPT.

Η εφαρμογή μπορεί να έχει επιπτώσεις για τη μηχανή αναζήτησης της Google. Από το Νοέμβριο του 2022 που εμφανίστηκε το ChatGPT, οι επενδυτές της Alphabet ανησυχούν ότι η OpenAI θα μπορούσε να διεκδικήσει μερίδιο αγοράς από την Google, δίνοντας στους καταναλωτές - χρήστες νέους ελκυστικούς τρόπους αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο.

«Υπάρχει πεδίο να κάνουμε την αναζήτηση πιο ευχάριστη, ανέφερε στο Χ, ο CEO της OpenAI Σαμ Αλτμαν,

