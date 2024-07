NASA: Ανακαλύφθηκε εξωπλανήτης που χρειάζεται έως 250 χρόνια για στραφεί γύρω από το άστρο του

Παρόμοιας διαμέτρου με τον πλανήτη Δία αλλά με εξαπλάσια μάζα και μία μεγάλη διαφορά: χρειάζεται περισσότερο από έναν αιώνα, πιθανώς και 250 χρόνια για να κάνει τον κύκλο του γύρω από το άστρο του.

Ο λόγος για ένα νέο εξωπλανήτη ηλικίας 3,5 δισεκατομμυρίων χρόνων που ανακαλύφθηκε από το διαστημικό τηλεσκόπιο της NASA, James Webb. Ο νέος εξωπλανήτης περιστρέφεται γύρω από το αστέρι Epsilon Indi A, η απόστασή του από αυτό είναι 15 φορές μεγαλύτερη απ' ότι η απόσταση της Γης από τον ήλιο. Όσο για την ατμόσφαιρα του εξωπλανήτη, είναι επίσης πλούσια σε υδρογόνο, όπως του πλανήτη Δία.

Τα παραπάνω αποτελούν ορισμένα από τα νέα δεδομένα την αστρονομία. Οι πρώτες εικόνες συνελέγησαν πέρυσι από μια διεθνής ομάδα με επικεφαλής την Elisabeth Matthews του Ινστιτούτου Max Planck για την Αστρονομία στη Γερμανία, τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη (24/7) στο περιοδικό Nature.

Astronomers using the James Webb Space Telescope (JWST) have discovered Epsilon Indi Ab, a massive exoplanet six times the size of Jupiter, just 12 light-years from Earth. #JWST #SuperJupiter #ExoplanetDiscovery #AstronomyNews #SpaceScience pic.twitter.com/wKOngnUj3q

Οι αστρονόμοι παρατήρησαν τον και ψυχρό γίγαντα αερίων - ένα σπάνιο και δύσκολο κατόρθωμα - καλύπτοντας το άστρο με τη χρήση μιας ειδικής συσκευής σκίασης στον Webb. Αποκλείοντας το φως του άστρου, ο πλανήτης ξεχώρισε ως μια κουκίδα υπέρυθρου φωτός.

Το άστρο είναι τόσο κοντά και φωτεινό στο δικό μας ηλιακό σύστημα που είναι ορατό με γυμνό μάτι στο νότιο ημισφαίριο.

James Webb Images cold exoplanet 12 light-years away. It is one of the coldest exoplanets to be directly detected, with an estimated temperature of 35 degrees Fahrenheit (2 degrees Celsius). pic.twitter.com/rl5sGjHBsT