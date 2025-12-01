Το πρώτο κινεζικό επανδρωμένο διαστημόπλοιο που κρίθηκε μη ικανό για πτήση εν μέσω μιας αποστολής θα επιστρέψει στη Γη ώστε ειδικοί να εξετάσουν από κοντά τις ζημιές που έχει υποστεί, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV σήμερα.

Στις 5 Νοεμβρίου, το διαστημόπλοιο Shenzhou-20 επρόκειτο να μεταφέρει στη Γη το πλήρωμα του μόνιμα επανδρωμένου διαστημικού σταθμού Tiangong που συμπλήρωσε έξι μήνες στο διάστημα. Όμως αφού το πλήρωμα εντόπισε μια ρωγμή στο παράθυρο του σκάφους, λίγο πριν από την αποκόλλησή του από τον σταθμό, η επιστροφή καθυστέρησε, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο διαστημικό πρόγραμμα της Κίνας.

Details of the damage to the Shenzhou-20 return capsule were released: the crack in the glass is triangular in shape and penetrates the entire panel from the inner to the outer surface. Preliminary analysis suggests that the "culprit" was a space debris fragment less than one… pic.twitter.com/YrDIhdAwL0 — Beijing Daily (@DailyBeijing) December 1, 2025

Το πλήρωμα επέστρεψε τελικά με διαφορετικό σκάφος, εννέα ημέρες αργότερα, αφήνοντας προσωρινά τον Tiangongk και τους υπόλοιπους τρεις αστροναύτες που έμειναν στον σταθμό χωρίς ένα αξιόπλοο διαστημόπλοιο. Η αεροδιαστημική βιομηχανία της Κίνας έδωσε μάχη με τον χρόνο ώστε να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος για το πλήρωμα και κατάφερε να εκτοξεύσει το εφεδρικό διαστημόπλοιο στις 25 Νοεμβρίου, μόλις 20 ημέρες μετά την αρχική αναβολή.

China launched the unmanned Shenzhou-22 to the Tiangong space station, providing astronauts with a return craft after Shenzhou-20 was damaged by space debris https://t.co/KRt7A0YUPW pic.twitter.com/jHkjGBvA4N — Reuters (@Reuters) November 25, 2025

Όμως το μέλλον του πληγωμένου Shenzhou-20, το οποίο παραμένει δεμένο στον Tiangong, ήταν άδηλο μέχρι σήμερα. Ο Τζι Τσιμίνγκ, ένας εκπρόσωπος της διαστημικής υπηρεσίας της Κίνας, είπε στο CCTV ότι το Shenzhou-20 θα επιστρέψει χωρίς πλήρωμα στη Γη και στη διαδρομή του θα συλλέξει «τα πιο αυθεντικά, πειραματικά δεδομένα», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ο Τζία Σιτζίν, ένας από τους σχεδιαστές του διαστημοπλοίου, αποκάλυψε στο CCTV περισσότερες λεπτομέρειες για τη μικροσκοπική ρωγμή που οδήγησε σε αυτήν τη δραστική αλλαγή του χρονοδιαγράμματος τους διαστημικού προγράμματος της Κίνας. «Η προκαταρκτική εκτίμησή μας είναι ότι το διαστημικό σκουπίδι (σ.σ. που χτύπησε το Shenzhou-20) ήταν μικρότερο από 1 χιλιοστό, αλλά ταξίδευε με απίστευτα μεγάλη ταχύτητα. Η ρωγμή που προκλήθηκε έχει μήκος πάνω από 1 εκατοστό. Αλλά δεν μπορούμε να την εξετάσουμε απευθείας ενώ είναι σε χρονιά, θα την εξετάσουμε από κοντά όταν επιστρέψει» το διαστημόπλοιο, είπε.

Σύμφωνα με τον Τζία, η απόφαση για την αναβολή της επιστροφής των αστροναυτών ελήφθη με βάση το χειρότερο δυνατό σενάριο: την πιθανότητα η ρωγμή να επεκταθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάτι που θα οδηγούσε στην αποσυμπίεση του θαλάμου και θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραία για το πλήρωμα.