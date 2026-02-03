Διάστημα: Επιστήμονες ανακάλυψαν τον «χαμένο κρίκο» που κρύβει την προέλευση της ζωής

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν το μεγαλύτερο οργανικό μόριο που περιέχει θείο — ένα βασικό συστατικό για τη ζωή — που έχει εντοπιστεί ποτέ στον διαστημικό χώρο. Οι ερευνητές αποκαλούν την ανακάλυψη «χαμένο κρίκο» στην κατανόηση των επιστημόνων για τις κοσμικές ρίζες της χημείας της ζωής.

Όπως μετέδωσε το CNN, το θείο είναι το 10ο πιο άφθονο στοιχείο στο σύμπαν και ένα κρίσιμο συστατικό των αμινοξέων, των πρωτεϊνών και των ενζύμων στη Γη. Ωστόσο, ενώ οι ερευνητές είχαν προηγουμένως βρει μόρια που περιέχουν θείο παρόμοια με το νεοανακαλυφθέν σε κομήτες και μετεωρίτες, υπήρχε μια αινιγματική έλλειψη μεγάλων μορίων που περιέχουν θείο στον διαστημικό χώρο — την απέραντη περιοχή μεταξύ των άστρων που είναι διάσπαρτη με σύννεφα σκόνης και αερίου.

«Το θείο ήρθε στη Γη από το διάστημα πριν από πολύ καιρό», δήλωσε ο Μιτσουνόρι Αράκι, επιστήμονας στο Ινστιτούτο Εξωγήινης Φυσικής Μαξ Πλανκ στη Γερμανία και κύριος συγγραφέας μιας μελέτης σχετικά με την ανακάλυψη, η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στο περιοδικό Nature Astronomy.

«Ωστόσο, έχουμε βρει μόνο μια πολύ περιορισμένη ποσότητα μορίων που περιέχουν θείο στο διάστημα, κάτι που είναι παράξενο. Θα έπρεπε να υπάρχει σε τεράστιες ποσότητες, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί».

«Αυτό είναι το μεγαλύτερο μόριο που περιέχει θείο που έχει βρεθεί ποτέ στο διάστημα, με 13 άτομα», δήλωσε ο Αράκι. «Πριν από αυτό, το μεγαλύτερο είχε μόνο εννέα άτομα, αλλά ήταν ήδη μια σπάνια περίπτωση, επειδή τα περισσότερα μόρια που περιέχουν θείο που έχουν ανιχνευθεί είχαν μόνο τρία, τέσσερα ή πέντε άτομα».

Η εύρεση μεγαλύτερων μορίων είναι σημαντική, πρόσθεσε, επειδή βοηθά να γεμίσει ένα υπάρχον κενό μεταξύ της απλής χημείας που βρίσκεται στο διάστημα και των πιο σύνθετων δομικών στοιχείων της ζωής που έχουν ανακαλυφθεί σε κομήτες και μετεωρίτες.

Το μόριο, το οποίο περιέχει επίσης άνθρακα και υδρογόνο, ονομάζεται 2,5-κυκλοεξαδιένιο-1-θειόνη και προστίθεται στον αυξανόμενο κατάλογο των πάνω από 300 μορίων που έχουν παρατηρηθεί μέχρι τώρα στο διάστημα. Η ανακάλυψη, σύμφωνα με τον Αράκι, υποδηλώνει ότι στο μέλλον θα μπορούσαν να ανιχνευθούν πολλά περισσότερα μόρια που περιέχουν θείο, ίσως ακόμη μεγαλύτερα.