Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας BrainReGain και ΕΑΣΕ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η BrainReGain και η Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ).

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η BrainReGain: «Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ελληνικής ηγεσίας και του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Μέσα από κοινές δράσεις, έρευνες και πρωτοβουλίες ανάπτυξης στελεχών, ενώνουμε δυνάμεις για:

Τη στήριξη των Ελλήνων επαγγελματιών του εξωτερικού που επιθυμούν να επαναπατριστούν.

Τη δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης για τα στελέχη που ήδη δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Την προώθηση πρακτικών σύγχρονης ηγεσίας, με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και διεθνών καλών πρακτικών.

Τη συμβολή στον μετασχηματισμό της ελληνικής αγοράς εργασίας, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική, ανοιχτή και ελκυστική για το ταλέντο.

Η σύμπραξη BrainReGain-ΕΑΣΕ βασίζεται στην κοινή πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει, αρκεί να επενδύσει στους ανθρώπους της: στην εμπειρία, τη γνώση και το όραμα των στελεχών της».

«Ευχαριστούμε θερμά την ΕΑΣΕ για την εμπιστοσύνη και την κοινή διάθεση προσφοράς. Συνεχίζουμε μαζί - με συνέπεια, στρατηγική και πίστη στον ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό» καταλήγει η ανάρτηση.