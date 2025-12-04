TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα & ACTA: Παρουσιάζουν το ντοκιμαντέρ «Spreadsheet Champions»

Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα και η ACTA – Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησαν την επίσημη προβολή του διεθνώς βραβευμένου ντοκιμαντέρ “Spreadsheet Champions”, παραγωγής Good Thing Productions.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την πορεία έξι μαθητών από διαφορετικές χώρες προς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist (MOS), έναν θεσμό που αναδεικνύει τις κορυφαίες ψηφιακές δεξιότητες νέων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Ελληνίδα μαθήτρια Αλκμήνη Γαϊταντζή, η οποία, μετά την πρώτη θέση στον Πανελλήνιο Τελικό της ACTA και τη συμμετοχή της στον Παγκόσμιο Τελικό, παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ ως η επίσημη εκπρόσωπος της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, κ. Κώστας Βλάσσης, η Πρέσβης της Αυστρίας στην Ελλάδα, κα Gerda Vogl, ο κ. Ty Kenworthy, Director of Business Development and Sales Enablement, Pearson/ Certiport και ο κ. Παύλος Κιτσανέλης, Public Sector Lead της Microsoft αναγνωρίζοντας τη σημασία της διάδοσης των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ανάδειξης νέων ταλέντων σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικά κόσμο. Παράλληλα, έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι της ACTA, της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, της Pearson και της Microsoft, καθώς και επίσημοι προσκεκλημένοι από τον χώρο της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της πολιτείας, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία ακαδημαϊκών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της προβολής πραγματοποιήθηκε επίσης τιμητική αναγνώριση των Ελλήνων μαθητών που διακρίθηκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MOS, ενώ ακολούθησε η προβολή του ντοκιμαντέρ, αναδεικνύοντας το ταλέντο, την προσπάθεια και τη δημιουργικότητα των νέων σε διεθνές επίπεδο.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε σχετικά: «Η ενδυνάμωση των νέων με σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόοδό τους. Σε μια εποχή όπου η πληροφορία είναι άφθονη και η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτητα, η κριτική σκέψη γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Στην πραγματικότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης, οφείλουμε να αξιοποιούμε τις τεχνικές δυνατότητες χωρίς να χάνουμε το επίκεντρο: τον άνθρωπο. Πρωτοβουλίες όπως αυτή, με την υποστήριξη της TÜV AUSTRIA και της ACTA, συμβάλλουν ουσιαστικά στο να προσφέρουμε στους νέους τα κατάλληλα εργαλεία για το μέλλον».

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, συμπλήρωσε: «Η ενίσχυση των ευκαιριών μάθησης για τους νέους αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η πορεία προς την προσωπική και επαγγελματική καταξίωση δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Οι τεχνικές ειδικότητες αποτελούν σήμερα μια σύγχρονη και ιδιαίτερα δυναμική επιλογή, με δυνατότητες που συχνά ανταποκρίνονται πιο άμεσα στις ανάγκες της αγοράς. Τιμούμε το πάθος και την προσπάθεια των νέων, καθώς και την αποφασιστικότητά τους να διεκδικήσουν τα όνειρά τους χωρίς περιορισμούς. Πρωτοβουλίες όπως η σημερινή, με την υποστήριξη της TÜV AUSTRIA, αναδεικνύουν τα ταλέντα τους και ενισχύουν τη μελλοντική τους διαδρομή».

Ο Country Manager της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, κ. Ιωάννης Καλλιάς, δήλωσε: «Για την TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων της νέας γενιάς αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Με χαρά στηρίζουμε πρωτοβουλίες όπως το “Spreadsheet Champions”, που αναδεικνύουν το ταλέντο και την προσπάθεια των μαθητών σε διεθνές επίπεδο. Η συνεργασία μας με την ACTA αποδεικνύει τη δέσμευσή μας στη δημιουργία ενός καινοτόμου και ανταγωνιστικού εκπαιδευτικού οικοσυστήματος, το οποίο ενισχύει τη χώρα και ανοίγει νέους δρόμους για το μέλλον. Ο συνδυασμός ψηφιακών δεξιοτήτων με την έβδομη τέχνη προσφέρει νέες δυνατότητες μάθησης και ενισχύει τον στόχο μας για μια σύγχρονη και δημιουργική εκπαιδευτική πραγματικότητα».