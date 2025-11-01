Tesla: Ο Ίλον Μασκ «έδειξε» προς την κυκλοφορία του ιπτάμενου οχήματος

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μακ υπονόησε ότι η εταιρεία ενδέχεται να παρουσιάσει ένα ιπτάμενο αυτοκίνητο πριν από το τέλος του 2025, κατά τη διάρκεια ενός podcast που κυκλοφόρησε την Παρασκευή.

Όταν ρωτήθηκε για τις εξελίξεις σχετικά με το πολυαναμενόμενο νέο σπορ αυτοκίνητο Tesla Roadster, ο Μασκ ανέφερε ότι η Tesla πλησιάζει στην παρουσίαση ενός πρωτοτύπου.

Ο Μασκ περιέγραψε το επερχόμενο όχημα ως «κάτι με τρελή τεχνολογία» και υποσχέθηκε ότι η παρουσίασή του θα είναι «αξέχαστη».

Η Tesla παρήγαγε το αρχικό Roadster από το 2008 έως το 2012, πριν στραφεί σε άλλα μοντέλα. Η νέα έκδοση είχε αρχικά προγραμματιστεί να ξεκινήσει την παραγωγή το 2020, αλλά αντιμετώπισε πολλές καθυστερήσεις.

Σχολιάζοντας την καθυστέρηση, ο Μασκ είπε ότι «πρέπει να βεβαιωθούμε ότι λειτουργεί» και αναρωτήθηκε: «Είναι καν αυτοκίνητο;».

«Πλησιάζουμε στην παρουσίαση του πρωτοτύπου. Ένα πράγμα που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι αυτή η παρουσίαση του προϊόντος θα είναι αξέχαστη», δήλωσε ο Μασκ. «...Έχει την ευκαιρία να γίνει η πιο αξιομνημόνευτη παρουσίαση προϊόντος που έγινε ποτέ».