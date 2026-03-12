Tesla: Μπαίνει στη βρετανική αγορά ενέργειας-Ξεκινά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά

Σε μια κίνηση που αναμένεται να ανακατέψει την τράπουλα στην εγχώρια αγορά ενέργειας, η Tesla έλαβε επίσημα το «πράσινο φως» από τη ρυθμιστική αρχή Ofgem για να ξεκινήσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε βρετανικά νοικοκυριά.

Η έγκριση της άδειας για την Tesla Energy Ventures (θυγατρική του αμερικανικού κολοσσού) έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Βρετανία, καθώς η ενεργειακή κρίση εντείνεται και οι λογαριασμοί των καταναλωτών παραμένουν σε επίπεδα συναγερμού.

Η είσοδος της εταιρείας του Ίλον Μασκ στη λιανική αγορά ενέργειας τον φέρνει σε ευθεία αντιπαράθεση με παραδοσιακούς παίκτες όπως η British Gas, η EDF και η Octopus Energy.

Το στρατηγικό πλεονέκτημα της Tesla βασίζεται στο μοντέλο της «αυτοπαραγωγής», καθώς οι ιδιοκτήτες σπιτιών με ηλιακά πάνελ και μπαταρίες Tesla θα μπορούν να πωλούν το πλεόνασμα ενέργειας πίσω στο δίκτυο.

Παράλληλα, η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία ενός «εικονικού εργοστασίου παραγωγής», συντονίζοντας τις οικιακές μπαταρίες για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος.

Παρά την επέκταση στον τομέα της ενέργειας, η Tesla αντιμετωπίζει προκλήσεις στο παραδοσιακό της προπύργιο, την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς οι πωλήσεις οχημάτων Tesla στη Βρετανία σημείωσαν πτώση 8,9% το 2025.

Η υποχώρηση αυτή αποδίδεται στην είσοδο φθηνότερων κινεζικών brands περιορίζοντας έτσι το μερίδιο αγοράς της εταιρείας, ενώ μια μερίδα του καταναλωτικού κοινού φαίνεται να αποστρέφεται την έντονη πολιτική δραστηριότητα και τις δημόσιες τοποθετήσεις του Ίλον Μασκ.