Σουηδία: Η Ericsson ετοιμάζει 1.600 απολύσεις

Η Ericsson σχεδιάζει να απολύσει περίπου 1.600 υπαλλήλους στη Σουηδία, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο κατασκευαστής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, διπλασιάζοντας τα πρόσφατα μέτρα εξοικονόμησης κόστους που τον βοήθησαν να αντέξει την παρατεταμένη ύφεση στις δαπάνες για τηλεπικοινωνίες.

Η Ericsson έχει μειώσει σταθερά το προσωπικό της τα τελευταία τρία χρόνια για να διατηρήσει την κερδοφορία της, καθώς αντιμετώπιζε επιβράδυνση στις δαπάνες για 5G και τον αντίκτυπο των δασμών εισαγωγής των ΗΠΑ.

«Η ανακοίνωση στη Σουηδία είναι μία από τις πολλές παγκόσμιες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της συνολικής δομής κόστους της εταιρείας, προκειμένου να διατηρηθούν σημαντικές επενδύσεις που θα εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική ηγεσία μας», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Reuters σε δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Ericsson υπέβαλε ανακοίνωση στη Σουηδική Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τα αρμόδια συνδικάτα.

«Οι πρωτοβουλίες για την αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας θα συνεχιστούν σε ολόκληρο τον όμιλο, αλλά δεν θα ανακοινωθούν ξεχωριστά», ανέφερε η εταιρεία

Στη Σουηδία, όπου εδρεύει η Ericsson, η εταιρεία είχε ήδη ανακοινώσει σχέδια για την απόλυση 1.400 υπαλλήλων το 2023 και 1.200 το 2024.

Στις 31 Δεκεμβρίου, ο όμιλος απασχολούσε περίπου 90.000 άτομα παγκοσμίως, εκ των οποίων περίπου 12.600 στη Σουηδία. Αυτό συγκρίνεται με σχεδόν 100.000 υπαλλήλους πριν από τρία χρόνια.