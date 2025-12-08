«Σφήνα» της Paramount στη συμφωνία Netflix - Warner Bros με προσφορά $108 δισ.

Προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros Discovery κατάθεσε τη Δευτέρα η Paramount, στον απόηχο της συμφωνίας που ανακοίνωσε η πρώτη με το Netflix την περασμένη εβδομάδας κι ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες που μπορούν να αλλάξουν ριζικά τον κλάδο του θεάματος και της ψυχαγωγίας.

Η προσφορά της Paramount ανέρχεται στα 108 δισ. δολάρια ή περίπου 30 δολάρια ανά μετοχή, ενώ η αντίστοιχη του Netflix ήταν στα 82,7 δισ. ή 27,7 δολάρια ανά μετοχή.

H προσφορά της Paramount αφορά το σύνολο της Warner Bros., ενώ του Netflix ενδιαφέρεται μόνο για τα στούντιο του Χόλιγουντ και την επιχείρηση streaming.

Σημειώνεται ακόμα πως η μετοχή του Netflix εμφάνισε πτώση άνω του 3% στη Wall Street τη Δευτέρα, ενώ από την περασμένη εβδομάδα - βόταν και άρχισαν να διαρρέουν στοιχεία για την προσφορά προς την Warner - η μετοχή υποχωρεί άνω του 11%.

«Οι μέτοχοι της WBD αξίζουν την ευκαιρία να εξετάσουν την ανώτερη προσφορά μας σε μετρητά για τις μετοχές τους σε ολόκληρη την εταιρεία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον. «Η δημόσια προσφορά μας, η οποία έχει τους ίδιους όρους με αυτούς που προσφέραμε ιδιωτικά στο διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery, προσφέρει ανώτερη αξία και έναν πιο σίγουρο και γρήγορο δρόμο προς την ολοκλήρωση».

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, η Paramount, μητρική εταιρεία της CBS, της MTV και άλλων επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, ξεκίνησε τη «μάχη» πριν από αρκετούς μήνες, όταν υπέβαλε αρκετές προσφορές για την Warner Bros. Η εταιρεία αποφάσισε να βγει προς πώληση τον Οκτώβριο, μετά από αρκετούς γύρους προσφορών από τη Netflix και την Comcast.

Σημειώνεται πως η κινητικότητα για την εξαγορά της Warner Bros. έχει εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο ένα τέτοιο mega deal θα μπορούσε να επηρεάσει τη βιομηχανία του κινηματογράφου και του streaming.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή πως παρακολουθεί το ζήτημα και πρόσθεσε πως το Netflix έχει ήδη αποκτήσει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς», συμπληρώνοντας «αυτό θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα».

Σύμφωνα με το CNBC, στελέχη της Paramount υποστηρίζουν ότι η πρόταση τους για την Warner θα έχει πολύ συντομότερη διαδικασία έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές, δεδομένου του μικρότερου μεγέθους της εταιρείας και της φιλικής σχέσης της με την κυβέρνηση Τραμπ.

Η Netflix συμφώνησε να πληρώσει στην Warner Bros. Discovery 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια εάν η συμφωνία δεν εγκριθεί, σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε την Παρασκευή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Η Warner Bros. Discovery δήλωσε ότι θα πληρώσει 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση εάν αποφασίσει να ακυρώσει τη συμφωνία για να επιδιώξει μια διαφορετική συγχώνευση.