Σε ιστορικό χαμηλό οι μετοχές της Orsted, εν μέσω της σύγκρουσης με τον Τραμπ στις ΗΠΑ

Οι μετοχές της Orsted έπεσαν κατά 17% τη Δευτέρα, μετά την αναστολή του έργου Revolution Wind της δανικής εταιρείας στα ανοικτά του Ρόουντ Άιλαντ από τις ΗΠΑ, ενισχύοντας τις ανησυχίες για το μέλλον της αγοράς υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περιορίζει τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Orsted, η μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων στον κόσμο, αντιμετώπιζε ήδη καθυστερήσεις και ακυρώσεις έργων στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού λόγω αυξανόμενων κόστους, υψηλότερων επιτοκίων και προβλημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Έχει χάσει το 87% της αγοραίας αξίας της από το υψηλότερο σημείο της τον Ιανουάριο του 2021.

Το Αμερικανικό Γραφείο Διαχείρισης Ενέργειας των Ωκεανών (BOEM) εξέδωσε αργά την Παρασκευή εντολή διακοπής των εργασιών στο έργο της Orsted, αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο έχει ολοκληρωθεί κατά 80%, με 45 από τις 65 ανεμογεννήτριες να έχουν ήδη εγκατασταθεί. Το αιολικό πάρκο αναμενόταν να τροφοδοτήσει με ηλεκτρική ενέργεια 350.000 νοικοκυριά στο Ρόουντ Άιλαντ και το Κονέκτικατ από το επόμενο έτος.

Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική αναστολή φέτος από το BOEM, το οποίο σταμάτησε το έργο της νορβηγικής εταιρείας ενέργειας Equinor στα ανοικτά των ακτών της Νέας Υόρκης τον Απρίλιο. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει την αιολική ενέργεια ως άσχημη, αναξιόπιστη και ακριβή και έχει αναστείλει νέες μισθώσεις υπεράκτιων αιολικών πάρκων εν αναμονή της περιβαλλοντικής και οικονομικής αξιολόγησης των έργων.

Παρά την αναποδιά, η Orsted, η οποία ανήκει κατά 50,1% στο δανικό κράτος, επανέλαβε τη Δευτέρα τα σχέδιά της για έκτακτη έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης αξίας 9,4 δισ. δολαρίων που είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτό το μήνα, σηματοδοτώντας ότι παραμένει προσηλωμένη στα έργα της στις ΗΠΑ.

Η έκδοση δικαιωμάτων αποσκοπεί στην ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της εταιρείας εν μέσω «ουσιωδών αρνητικών εξελίξεων στην αγορά υπεράκτιας αιολικής ενέργειας των ΗΠΑ», οι οποίες οδήγησαν επίσης στην ακύρωση αυτό το μήνα της μερικής πώλησης του άλλου έργου της στις ΗΠΑ, ανοικτά της Νέας Υόρκης.

Οι μετοχές της Orsted, που είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 30% από την ανακοίνωση της έκδοσης δικαιωμάτων στις 11 Αυγούστου, έφτασαν στο ιστορικό χαμηλό των 173,4 δανικών κορονών (27,15 δολάρια)

.

Αναλυτές ανέφεραν ότι η αναστολή του έργου Revolution Wind θα μπορούσε να ανατραπεί, όπως συνέβη με το έργο Empire Wind 1 της Equinor μετά από διπλωματικές προσπάθειες της νορβηγικής κυβέρνησης.

«Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι το ζήτημα θα επιλυθεί υπέρ της Orsted, είτε με πολιτική βοήθεια είτε στα δικαστήρια», δήλωσε ο αναλυτής της Sydbank, Τζέικομπ Πέντερσεν.

Ωστόσο, οι τεταμένες σχέσεις της Δανίας με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αμφιλεγόμενων σχολίων του Τραμπ για τη Γροιλανδία, θα μπορούσαν να περιπλέξουν τις διπλωματικές προσπάθειες.

Την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, υπέγραψε συμφωνία στην Καλιφόρνια για την ενίσχυση των σχέσεων με τον κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος πρόσφατα επέκρινε δημοσίως τον Τραμπ.

Οι αναλυτές της Bernstein αναμένουν ότι η Orsted και η δανική κυβέρνηση θα συνεργαστούν με την αμερικανική κυβέρνηση και θα ακολουθήσουν νομικές οδούς, ενώ οι αναλυτές της Citi προβλέπουν μια λύση παρόμοια με την περίπτωση της Equinor. Η Equinor, η οποία κατέχει μερίδιο 10% στην Orsted, αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα αξιολογήσει προσεκτικά το ζήτημα των δικαιωμάτων.

Ο αναλυτής της AlphaValue, Πιερ-Αλεξάντρ Ραμοντένκ, προειδοποίησε ότι η κίνηση της αμερικανικής κυβέρνησης θα μπορούσε να υπονομεύσει το ζήτημα των δικαιωμάτων της Orsted, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «πολιτική ομηρεία», δεδομένου του προχωρημένου σταδίου του έργου.

Οι κυβερνήτες Νεντ Λαμόντ του Κονέκτικατ και Νταν ΜακΚι του Ρόουντ Άιλαντ επέκριναν την αναστολή σε κοινή δήλωση, δεσμευόμενοι να εξερευνήσουν «κάθε δυνατότητα» για να ανατρέψουν την απόφαση.

«Αυτή η πολιτική κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ θα αυξήσει το κόστος των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και έρχεται σε αντίθεση με όλα όσα μας έχει πει η κυβέρνηση», δήλωσαν.