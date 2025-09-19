Reskilling: Ποιους κλάδους αφορά και πώς τα eTech Academies ανοίγουν δρόμο για νέα καριέρα

Η ανάγκη για reskilling –δηλαδή η επανακατάρτιση εργαζομένων– γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική στην ελληνική αγορά εργασίας, καθώς οι τεχνολογικές αλλαγές και η ψηφιοποίηση μετασχηματίζουν κλάδους και επαγγέλματα.

Σύμφωνα με ειδικούς, οι τομείς όπου η αναβάθμιση δεξιοτήτων είναι πλέον απαραίτητη περιλαμβάνουν την παραγωγή, τις παραδοσιακές υπηρεσίες, τη λιανική και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως τα επαγγέλματα που συνδέονται με χειρωνακτική εργασία αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αντικατάστασης από αυτοματισμούς και λογισμικά. Αντίθετα, αυξημένη ζήτηση παρατηρείται σε τομείς όπως η τεχνολογία, τα δεδομένα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η υγειονομική περίθαλψη, όπου η επανακατάρτιση ανοίγει νέες ευκαιρίες.

Σε αυτή την κατεύθυνση, τα eTech Academies αναδεικνύονται σε σημαντικό εργαλείο για την επιτυχημένη στροφή στην καριέρα. Προσφέρουν εξειδικευμένα προγράμματα σε τομείς όπως προγραμματισμός, cybersecurity, cloud computing, data analytics και τεχνητή νοημοσύνη. Τα μαθήματα συνδυάζουν θεωρία και πρακτική εμπειρία, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες σήμερα.

Η συμμετοχή σε eTech Academies δίνει επίσης πρόσβαση σε mentorship, δικτύωση με εταιρείες τεχνολογίας και δυνατότητα τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας υψηλής ζήτησης. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το reskilling δεν είναι απλώς μία επιλογή, αλλά προϋπόθεση για την επαγγελματική επιβίωση σε μια αγορά που εξελίσσεται με ταχύτητα.

Τούτων δοθέντων, η τεχνολογία ανοίγει τον δρόμο για όσους είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν στις νέες δεξιότητες.