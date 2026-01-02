Η πτώση στη ζήτηση στα ηλεκτρικά οχήματα πλήττει τις πωλήσεις της Tesla

Η Tesla ανακοίνωσε την Παρασκευή μεγαλύτερη από την αναμενόμενη πτώση στις παραδόσεις του τέταρτου τριμήνου και σημείωσε δεύτερη συνεχόμενη μείωση στις ετήσιες πωλήσεις, καθώς αγωνίστηκε να αυξήσει τη ζήτηση για τα ηλεκτρικά της οχήματα μετά την κατάργηση των φορολογικών ελαφρύνσεων.

Τα αποτελέσματα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το αν η Tesla μπορεί να σταθεροποιήσει την κύρια δραστηριότητά της στον τομέα των αυτοκινήτων μετά από δύο συνεχόμενα έτη πτώσης των πωλήσεων, ακόμη και αν στρέφεται προς φουτουριστικά έργα όπως η ρομποτική και τα αυτόνομα αυτοκίνητα για να δικαιολογήσει την υψηλή της αποτίμηση.

Η Tesla ανακοίνωσε ότι παρέδωσε 418.227 οχήματα κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, σημειώνοντας πτώση 15,6% από τα 495.570 οχήματα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με την Visible Alpha, οι αναλυτές ανέμεναν 434.487 οχήματα ή πτώση 12,3%.

Για ολόκληρο το έτος, η Tesla παρέδωσε 1,64 εκατομμύρια οχήματα, σε σύγκριση με 1,79 εκατομμύρια το 2024. Οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από την Visible Alpha ανέμεναν παραδόσεις περίπου 1,65 εκατομμυρίων οχημάτων, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη ετήσια πτώση της εταιρείας.

Τα στοιχεία της Tesla για το τέταρτο τρίμηνο έρχονται μετά τις παραδόσεις του τρίτου τριμήνου, οι οποίες υποστηρίχθηκαν από την βιασύνη να εξασφαλιστούν οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ πριν από τη λήξη τους στα τέλη Σεπτεμβρίου, ακολουθούμενη από μια πιο απότομη επιβράδυνση καθώς τα κίνητρα έληξαν.

Η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει μειωθεί σε ολόκληρο τον κλάδο από τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν η κυβέρνηση Τραμπ έθεσε τέλος στις ομοσπονδιακές φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους 7.500 δολαρίων, με την Tesla να αντιμετωπίζει επίσης αυξανόμενο ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η BYD δήλωσε ότι οι πωλήσεις εκτός Κίνας ανέβηκαν σε ρεκόρ 1 εκατομμυρίου οχημάτων το 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 150% από το 2024. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι στοχεύει να πουλήσει έως και 1,6 εκατομμύρια οχήματα εκτός Κίνας το 2026, αν και δεν έχει αποκαλύψει τον συνολικό στόχο πωλήσεων.

Τον Οκτώβριο, η Tesla λάνσαρε τις απογυμνωμένες «Standard» εκδόσεις των Model Y και Model 3, με τιμή περίπου 5.000 δολάρια χαμηλότερη από τα προηγούμενα βασικά μοντέλα, καθώς επεδίωκε να υπερασπιστεί τους όγκους μετά την απώλεια των φορολογικών εκπτώσεων.