Η BYD ετοιμάζεται να εκθρονίσει την Tesla και να γίνει ο μεγαλύτερος πωλητής ηλεκτρικών οχημάτων

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD αναμένεται την Παρασκευή να εκθρονίσει την αμερικανική ανταγωνίστριά της, Tesla ως ο μεγαλύτερος πωλητής ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το CNBC, το επίτευγμα αυτό θα σηματοδοτούσε την εκπληκτική άνοδο της BYD, μιας εταιρείας που ο Ίλον Μασκ κάποτε είχε υποτιμήσει, γελώντας για τα προϊόντα της σε συνέντευξή του στο Bloomberg το 2011.

Οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες πρόκειται να δημοσιεύσουν τα τελικά ετήσια στοιχεία πωλήσεών τους για το 2025, αλλά με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι η BYD θα ξεπεράσει επίσημα την Tesla.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η BYD ανέφερε ότι οι πωλήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν σχεδόν κατά 28% φτάνοντας τα 2,26 εκατομμύρια οχήματα. Η Tesla δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τα στοιχεία πωλήσεών της για το 2025, αλλά αναμένεται να το κάνει αργότερα μέσα στην ημέρα.

Την Δευτέρα, η Tesla συνέλεξε μια μέση εκτίμηση για 1,6 εκατομμύρια παραδόσεις οχημάτων το 2025, σημειώνοντας μείωση περίπου 8% σε σύγκριση με το 2024, γεγονός που θέτει την εταιρεία σε πορεία για τη δεύτερη συνεχόμενη ετήσια πτώση της.

Η Tesla είχε μια ταραχώδη πορεία φέτος. Οι μετοχές της κατέρρευσαν το πρώτο τρίμηνο του 2025 λόγω έντονου ανταγωνισμού, ιδιαίτερα από Κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και από πλήγμα στη φήμη της εταιρείας λόγω των προκλητικών πολιτικών δηλώσεων του Μασκ.

Ωστόσο, η τιμή της μετοχής επανήλθε δυναμικά τις τελευταίες εβδομάδες, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό κλείσιμο στα 489,88 δολάρια τον προηγούμενο μήνα, μετά τη δήλωση του Μασκ ότι η εταιρεία δοκιμάζει οχήματα χωρίς οδηγό στο Austin του Τέξας, χωρίς επιβάτες επί του οχήματος, σχεδόν έξι μήνες μετά την εκκίνηση πιλοτικού προγράμματος με οδηγούς ασφαλείας.