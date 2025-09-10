Prodea: Η ματαίωση της συμφωνίας με την Aktor δεν επηρεάζει τον επενδυτικό σχεδιασμό

Η ματαίωση της συμφωνίας της Prodea με την Aktor για την πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων δεν επηρεάζει τον επενδυτικό σχεδιασμό της πρώτης, αναφέρεται σε απάντηση της Prodea προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, στη σχετική ανακοίνωση σημειώνονται τα εξής:

Η «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια των από 29.10.2024 και 14.08.2025 ανακοινώσεών αναφορικά με τη Συμφωνία Πλαίσιο που συνήψε με την «INTRAKAT Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών και ​ Ενεργειακών Έργων» και ήδη μετονομασθείσα σε «AKTOR Όμιλος Εταιρειών», με την οποία η Εταιρεία, εφόσον ολοκληρωνόταν η συναλλαγή, επρόκειτο ​ να πωλήσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ., (η «Συναλλαγή»), η ολοκλήρωση της οποίας τελούσε υπό τις συνήθεις αιρέσεις και προϋποθέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, αυτό δεν κατέστη εφικτό και, ως αποτέλεσμα, ματαιώνεται η ως άνω Συναλλαγή και θα υλοποιηθούν από τα μέρη τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Πλαίσιο.



Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας, η εξέλιξη αυτή δεν θα επηρεάσει τον επενδυτικό της σχεδιασμό όπως έχει ανακοινωθεί.