Πού στοχεύουν οι εταιρείες πληροφορικής για αύξηση πωλήσεων 

Με διαρκώς αυξανόμενες επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς της τεχνολογίας, όπως η κυβερνοασφάλεια, τα data analytics, τα συστήματα ERP αλλά και η αμυντική τεχνολογία στοχεύουν οι ελληνικές εταιρίες πληροφορικής, προκειμένου να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους αλλά και να διευρύνουν τα μερίδια αγοράς τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Εδώ και δέκα μήνες, περίπου, οι εισηγμένες εταιρείες του κλάδου, έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές εξαγορές στους παραπάνω τομείς το πρώτο επτάμηνο του έτους, ενώ παράλληλα με στρατηγικές συνεργασίες και νέα προϊόντα, τα οποία αναμένεται να τις διαφοροποιήσουν από τον ανταγωνισμό, στοχεύουν σε μεγαλύτερα μερίδια.

Από την άλλη πλευρά, τα μεγάλα ψηφιακά έργα που προκηρύσσει το ελληνικό Δημόσιο, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, θεωρούνται ως ένας από τους βασικότερους μοχλούς ανάπτυξης. Συγκεκριμένα πρόκειται για έργα που αφορούν από την ψηφιοποίηση του κράτους και των αρχείων της Δικαιοσύνης, έως συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, cloud υποδομές και πλατφόρμες διαλειτουργικότητας.

Στους τομείς αυτούς εταιρείες όπως οι Uni Systems, Info Quest Technologies, Cosmos Business Systems, Byte Computer, Q&R πρωταγωνιστούν σε διαγωνισμούς, είτε αυτόνομα είτε μέσω κοινοπραξιών.

Παράλληλα, οι ελληνικές εταιρείες πληροφορικής εντείνουν την τάση για εξωστρέφειά τους μέσω εξαγωγής υπηρεσιών λογισμικού και ανάπτυξης λύσεων για πελάτες σε Βαλκάνια, Κεντρική Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, η ανάπτυξη θυγατρικών ή συνεργασιών στο εξωτερικό αποτελεί πλέον κοινή στρατηγική, με στόχο τη διαφοροποίηση πηγών εσόδων και την απόκτηση διεθνούς εμπειρίας.

Εξαγορές και ανακατατάξεις

Το τελευταίο διάστημα, εταιρείες όπως η Q&R και η Real Consulting, προχώρησαν σε σημαντικές εξαγορές, με στόχο να ενισχύσουν την παρουσία τους σε κλάδους αιχμής.

Τον Ιανουάριο του 2025 η Q&R προχώρησε στην εξαγορά του 60% της Systecom, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο, μπήκε επισήμως στην αγορά του Βελγίου και ευρύτερα της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς εξαγόρασε το 51% των μετοχών της βελγικής SQUAREDEV BV, έναντι 1,1 εκατ. ευρώ.

Πρόσφατα ανακοίνωσε άλλες δύο εξαγορές. Η πρώτη αφορά την εξαγορά του 76,19% της εταιρείας Alexander Moore, SAP Gold Partner με μακρόχρονη εξειδίκευση στο SAP Business One, έναντι 1,4 εκατ. ευρώ. Ενώ η δεύτερη αφορά την εξαγορά του 51% της AlphaCons Intelligent Technology Solutions A.E, ανερχόμενου συνεργάτη στο SAP Partner με ισχυρή παρουσία στο SAP S/4Hana και τις cloud base πλατφόρμες.

Η Real Consulting του Νίκου Βαρδινογιάννη, η οποία βρίσκεται προ των πυλών για την μετάβαση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προχώρησε στην εξαγορά του 95% των μετοχών της Smart UX Development S.R.L, έναντι 2,7 εκατ. ευρώ.

Η εξαγορά αποτελεί μέρος της στρατηγικής επέκτασης της Real Consulting στον κλάδο των utilities – έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από έντονες αλλαγές, αυξανόμενες απαιτήσεις και υψηλή ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις αιχμής.

Η συνεργασία SoftOne-Entrersoft αλλάζει τα δεδομένα στο business software, καθώς οι εταιρείες του ομίλου Olympia βρίσκονται υπό ενοποίηση, με στόχο να απόκτήσουν κυρίαρχη θέση στην αγορά.

Παράλληλα ισχυρή είσοδο στην αγορά πληροφορικής έχει πραγματοποιήσει και η Qualco, η οποία έχει κάνει σημαντικές εξαγορές της Cenobe και της Empedus, κινήσεις οι οποίες εκτός από τεχνογνωσία της προσδίδουν πρόσβαση σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού (Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ιταλία, ΗΑΕ κλπ).

Ενδιαφέρον για αμυντική τεχνολογία

Οι επενδύσεις στην αμυντική τεχνολογία αποτελούν στόχο για αρκετές εταιρείες του κλάδου πληροφορικής.

Η συμμετοχή σε μεγάλα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, η διεκδίκηση συμβολαίων στο πλαίσιο του Ελληνικού Αμυντικού Προγράμματος, αλλά και η ανάγκη για σύγχρονα πληροφοριακά και κυβερνο-συστήματα, ανοίγουν μια νέα αγορά για τις εταιρείες πληροφορικής, η οποία μέχρι πρότινος παρέμενε σχετικά ανεξερεύνητη.

Κατά καιρούς, το τελευταίο χρονικό διάστημα εταιρίες όπως η Space Hellas, η Unisystems, η Netcompany αλλά ακόμα και η τηλεπικοινωνιακή Vodafone, έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για είσοδο στην αμυντική βιομηχανία-τεχνολογία.

Premium λύσεις για αύξηση εσόδων

Η στρατηγική συμμαχιών με διεθνείς τεχνολογικούς παρόχους αλλά και οι στοχευμένες επενδύσεις σε νέα προϊόντα είναι τα νέα πεδία ενδιαφέροντος για τον κλάδο των ελληνικών εταιρειών πληροφορικής με στόχο τη διαφοροποίησή τους από τον ανταγωνισμό και την ενίσχυση των κερδών τους.

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες ενισχύεται το περιθώριο κέρδους με την παροχή premium λύσεων (π.χ. cloud migration, cybersecurity, enterprise software), επιταχύνεται η είσοδος σε νέους κλάδους, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η υγεία και η ενέργεια ενώ δημιουργείται σταθερή βάση επαναλαμβανόμενων εσόδων μέσω υπηρεσιών SaaS, συντήρησης και υποστήριξης.

Βασική παράμετρος στην «κούρσα» της διαφοροποίησης, της εισόδου σε νόυς κλάδους και της περαιτέρω ανάπτυξης είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Uni Systems, που ανήκει στον όμιλο Quest για παράδειγμα, έχει εντείνει τη δραστηριότητά της στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από συνεργασίες όπως αυτή με το ΕΚΕΤΑ για την ανάπτυξη ΑΙ λύσεων σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και με τη My Buddy για την αξιοποίηση μεγάλων μοντέλων και βάσεων δεδομένων σε προηγμένες εφαρμογές.

Η Profile με το AI Adaptive ενσωματώνει τεχνολογίες GEN AI και Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα – Large Language Models (LLMs) και απευθύνεται στον τραπεζικό κλάδο.

Μάλιστα, η προσπάθεια των εταιρειών πληροφορικής για διείσδυση στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης εντείνεται, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις αναλυτών της αγοράς, τα επόμενα χρόνια αναμένεται να επενδυθούν σχεδόν 2 δισ.ευρώ σε ΤΝ και τεχνολογία γενικότερα.