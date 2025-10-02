SMART HOME

Όταν πριν από σχεδόν έξι δεκαετίες ιδρυόταν η BSH Home Appliances, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως μια εταιρεία θα άλλαζε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το σπίτι μας. Από το 1967 μέχρι σήμερα, ο όμιλος δεν έπαψε ποτέ να επαναπροσδιορίζει την έννοια της οικιακής συσκευής. Από μια κουζίνα που «ακούει» τις ανάγκες μας, μέχρι μια σκούπα που μαθαίνει τις συνήθειες μας, η καθημερινότητα μετατρέπεται σε εμπειρία όπου η τεχνολογία γίνεται αόρατη, αλλά απολύτως παρούσα.

Η έννοια του σπιτιού εξελίσσεται και μετατρέπεται σε έναν ζωντανό οργανισμό που προσαρμόζεται στις ανάγκες μας. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, η BSH δεν ακολουθεί απλώς τις αλλαγές, αλλά τις καθορίζει, έχοντας ως οδηγό το όραμά της για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Με καινοτόμες, σύγχρονες και βιώσιμες οικιακές συσκευές νέας γενιάς, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακών συσκευών στην Ευρώπη, με 39 εργοστάσια παγκοσμίως, φέρνει κοντά στους καταναλωτές μερικές από τις πιο αγαπημένες μάρκες, όπως Bosch, Pitsos, NEFF και Gaggenau.

Από μεγάλες συσκευές (εστίες, φούρνους, πλυντήρια πιάτων και ρούχων) έως μικρές που απλοποιούν την καθημερινότητα, η BSH σχεδιάζει λύσεις που κάνουν το σπίτι πιο λειτουργικό, πιο σύγχρονο και πιο κοντά στις ανάγκες του σήμερα.

Στην Ελλάδα, το 2024 ήταν χρονιά-σταθμός. Με κύκλο εργασιών που έφτασε τα 175 εκατομμύρια ευρώ, η εταιρεία επιβεβαίωσε την πρωτοκαθεδρία της σε μια αγορά που γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: αύξηση 8% στη φροντίδα ρούχων, 11% στην πλύση πιάτων και 7% στα καταναλωτικά προϊόντα.

Όμως, πίσω από αυτά τα ποσοστά κρύβεται κάτι πιο σημαντικό και δεν είναι άλλο από την εμπιστοσύνη του Έλληνα καταναλωτή, σε μια εταιρεία που δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις προκαλεί.

Το όραμα της BSH

Το όραμα είναι ξεκάθαρο και, σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, ιδιαίτερα επίκαιρο: βελτίωση της ποιότητας ζωής στο σπίτι, με συσκευές πιο έξυπνες, πιο συνδεδεμένες και πιο βιώσιμες. Δεν μιλάμε πλέον για προϊόντα που πλένουν ή ψήνουν, αλλά για εμπειρίες που εξοικονομούν χρόνο και ενέργεια, μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα.

Σκεφτείτε έναν φούρνο που αναγνωρίζει έως 100 διαφορετικά πιάτα και προτείνει το ιδανικό πρόγραμμα μαγειρέματος ή ένα πλυντήριο που χρησιμοποιεί 38% λιγότερο απορρυπαντικό χάρη στην αυτόματη δοσομέτρηση, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον και την τσέπη σας. Αυτές δεν είναι εικόνες από το μέλλον, αλλά είναι προϊόντα που ήδη βρίσκονται στα ελληνικά σπίτια.

Επένδυση στο μέλλον

Η BSH επενδύει συστηματικά στην Έρευνα & Ανάπτυξη για να κάνει αυτή τη μετάβαση πραγματικότητα: το 2024 διέθεσε 835 εκατομμύρια, πάνω από το 5,5% του τζίρου της. Είναι μια στρατηγική επιλογή που δείχνει πως η καινοτομία δεν είναι απλώς στόχος, αλλά DNA της εταιρείας. Από την Tεχνητή Nοημοσύνη μέχρι τη συμβατότητα με το διεθνές πρότυπο Matter, οι συσκευές της μιλούν τη γλώσσα του αύριο.

Στην ελληνική αγορά, η BSH φέρνει λύσεις που συνδυάζουν απόδοση, αισθητική και βιωσιμότητα. Ενδεικτικά, οι νέοι φούρνοι Bosch Σειράς 8 με Tεχνητή Nοημοσύνη αναγνωρίζουν έως και 100 διαφορετικά φαγητά και προτείνουν το ιδανικό πρόγραμμα ψησίματος, ενώ το συρτάρι ατμού που σύντομα θα δούμε στη NEFF, διασφαλίζοντας γεύση και θρεπτικά στοιχεία. Παράλληλα, τα Bosch Air Fryer Σειράς 4 και 6 μειώνουν δραστικά τη χρήση λαδιού, ενώ η πλήρως ενσωματωμένη Essential Induction εστία της Gaggenau δημιουργεί μια κομψή, ενιαία επιφάνεια που συνδυάζει τις επαγωγικές εστίες με τον πάγκο.

Ακόμα, τα νέα ψυγεία Bosch επιτυγχάνουν έως και 53% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας χάρη στην κορυφαία ενεργειακή κλάση Α. Αντίστοιχα, τα πλυντήρια πιάτων καταναλώνουν μόλις 7 λίτρα νερό στο πρόγραμμα Eco και υποστηρίζουν λειτουργία Smart Start, αξιοποιώντας τη διαθεσιμότητα πράσινης ενέργειας.

Τα πλυντήρια Bosch Σειράς 6 και 8 εξοικονομούν σε κάθε κύκλο νερό, ρεύμα και απορρυπαντικό – με ορισμένα μοντέλα να είναι έως και 50% αποδοτικότερα από την ενεργειακή κατηγορία Α. Το σύστημα i-DOS προσαρμόζει αυτόματα τη δοσολογία, μειώνοντας έως και 38% τη χρήση απορρυπαντικού, ενώ το καινοτόμο φίλτρο μικροπλαστικών συμβάλλει στη σχεδόν μηδενική απελευθέρωση μικροπλαστικών στο αποχετευτικό δίκτυο.

Παράλληλα, τα Bosch Spotless Vacuum & Mop Robots, που παρουσιάστηκαν στην IFA 2025, αναλαμβάνουν αυτόνομα σκούπισμα και σφουγγάρισμα με ισχύ 11.000 Pa, μέσω του Dry-Wet-Service Station και σε τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις.

Στο premium κομμάτι, η σειρά NEFF (YourNEFF) και η Gaggenau ενώνουν υψηλή αισθητική και τεχνολογική υπεροχή – χαρακτηριστικά παραδείγματα η πόρτα φούρνου Slide & Hide®, που εξαφανίζεται πλήρως με έναν μηχανισμό συρόμενης χειρολαβής παγκοσμίως κατοχυρωμένη πατέντα της NEFF, καθώς και η Essential Induction της Gaggenau, που μεταμορφώνει τον πάγκο σε ενιαία, λειτουργική και καλαίσθητη επιφάνεια, συνδυάζοντάς την με τα πλεονεκτήματα της επαγωγικής εστίας.

Τέλος, με την ενσωμάτωση του προτύπου Matter, οι νέες συσκευές αποκτούν ενισχυμένες δυνατότητες διασύνδεσης με άλλες έξυπνες λύσεις, καθιστώντας την έννοια του «έξυπνου σπιτιού» πιο προσιτή και φιλική από ποτέ.

Home Connect

Όλες οι καινοτομίες ενώνονται κάτω από την ομπρέλα του Home Connect, ενός ψηφιακού οικοσυστήματος που δίνει στους καταναλωτές τον πλήρη έλεγχο. Από το smartphone, το smartwatch ή μέσω φωνητικών βοηθών, οι συσκευές δεν λειτουργούν πλέον μόνες τους, αλλά σε απόλυτο συγχρονισμό. Το πιο σημαντικό είναι πως η πλατφόρμα δεν περιορίζεται στον έλεγχο, αλλά παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και έξυπνες λειτουργίες, όπως η Smart Start που ενεργοποιεί τις συσκευές τη στιγμή που η πράσινη ενέργεια είναι πιο διαθέσιμη.

Μια δυνατή σχέση εμπιστοσύνης

Η ιστορία της BSH αποπνέει εμπιστοσύνη, καθώς σε μια αγορά που δοκιμάστηκε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο κράτησε τη θέση της, αλλά ενίσχυσε δυναμικά την παρουσία της. Άξιο αναφοράς δε, ότι το έκανε χωρίς να χάσει την ταυτότητά της, εφόσον παραμένει ένας όμιλος που δεν αντιμετωπίζει τις συσκευές ως απλά προϊόντα, αλλά ως γέφυρες που συνδέουν την τεχνολογία με τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου.

Το σπίτι του αύριο είναι εδώ, πιο κοντά από ποτέ και η BSH βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για να το κάνει πραγματικότητα, με όραμα, επένδυση και πίστη στη δύναμη της καινοτομίας.