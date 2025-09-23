Snappi: Η ελληνική Neobank που φέρνει το μέλλον της τραπεζικής σήμερα

Η τραπεζική εμπειρία στην Ελλάδα αλλάζει ριζικά με τη Snappi, τη νέα neobank που ήρθε για να σπάσει τα στερεότυπα γύρω από τις παραδοσιακές τράπεζες. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική πλήρως ψηφιακή τράπεζα που έχει αδειοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με άλλα λόγια, συνδυάζει την αξιοπιστία και την ασφάλεια μιας ευρωπαϊκής τράπεζας με την ευκολία και την ταχύτητα που προσφέρει η τεχνολογία.

Ένα νέο κεφάλαιο στο banking

Η Snappi, φέρνει στην Ελλάδα το μέλλον της τραπεζικής σήμερα. Μια τράπεζα 100% ψηφιακή, χωρίς κόστη, με ανθρώπινη εξυπηρέτηση 24/7, ελληνικό IBAN, υψηλό επιτόκιο και τη σιγουριά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με ρίζες στην ελληνική καινοτομία και βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Snappi υπόσχεται να κάνει το banking πιο απλό, πιο ασφαλές και πιο δίκαιο για όλους.

Χωρίς γραφειοκρατία - 100% ψηφιακή

Η Snappi δημιουργήθηκε από το μηδέν, με στόχο να αποτελεί μια εμπειρία banking αποκλειστικά σχεδιασμένη για κινητό. Αυτό σημαίνει πως δεν χρειάζεται να επισκεφθείς κατάστημα, να περιμένεις σε ουρές ή να χαθείς σε πολύπλοκες διαδικασίες. Το άνοιγμα λογαριασμού γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά μέσω της εφαρμογής, ενώ η ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτοποίησης είναι γρήγορη και απλή. Από τη στιγμή που ολοκληρώνεις την εγγραφή, έχεις άμεσα στα χέρια σου ένα ελληνικό IBAN και μια ψηφιακή κάρτα έτοιμη για χρήση, με δυνατότητα να αποκτήσεις και φυσική κάρτα.

Διαφάνεια χωρίς κόστη & το υψηλότερο επιτόκιο

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Snappi είναι η δέσμευσή της στις μηδενικές χρεώσεις. Σε μια εποχή που οι περισσότερες τράπεζες κρύβουν μικρά γράμματα, περίπλοκους όρους και απρόσμενα κόστη, η Snappi επιλέγει την απόλυτη διαφάνεια. Οι συναλλαγές, οι μεταφορές χρημάτων και οι αγορές στο εξωτερικό γίνονται χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείς για έξτρα χρεώσεις. Επιπρόσθετα, ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα είναι το ελκυστικό επιτόκιο 3% που προσφέρει η Snappi για καταθέσεις έως 1.000 ευρώ. Σε μια περίοδο που οι αποδόσεις στις τράπεζες είναι περιορισμένες, η Snappi δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να αυξήσουν τις αποταμιεύσεις τους χωρίς κανένα ρίσκο. Πρόκειται για το υψηλότερο επιτόκιο της αγοράς, που αποδεικνύει τη διάθεση της τράπεζας να προσφέρει πραγματική αξία στους πελάτες της.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

Εκεί που οι περισσότερες neobanks στηρίζονται σε bots ή αυτοματοποιημένες απαντήσεις, η Snappi ξεχωρίζει προσφέροντας ζωντανή εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, από πραγματικούς ανθρώπους που μιλούν ελληνικά. Αυτή η ανθρώπινη επαφή δίνει ασφάλεια και εμπιστοσύνη, ειδικά όταν προκύπτουν απορίες ή προβλήματα που χρειάζονται άμεση λύση. Η Snappi είναι μάλιστα η μοναδική ευρωπαϊκή neobank που προσφέρει μια τόσο προσωπική και φιλική εξυπηρέτηση, δείχνοντας ότι οι άνθρωποι παραμένουν στο επίκεντρο ακόμα και στον πιο ψηφιακό κόσμο.

Ασφάλεια επιπέδου Ε.Ε.

Ως πλήρως αδειοδοτημένη τράπεζα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Snappi συμμετέχει στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων που καλύπτει ποσά έως 100.000 ευρώ ανά καταθέτη. Αυτό σημαίνει πως οι καταθέσεις είναι ασφαλείς και προστατευμένες με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν σε οποιαδήποτε παραδοσιακή ευρωπαϊκή τράπεζα. Η Snappi δεν είναι απλά μια fintech εφαρμογή, αλλά είναι μια τράπεζα με όλα τα εχέγγυα αξιοπιστίας.

Έξυπνες δυνατότητες για την καθημερινότητα

Η Snappi προσφέρει πλήρη ενσωμάτωση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν πληρωμές IRIS, να εξοφλούν λογαριασμούς, να κάνουν το χτίσιμο του αφορολόγητου και να διαχειρίζονται άμεσα τις τοπικές τους συναλλαγές. Παράλληλα, υποστηρίζει μεταφορές SEPA και διεθνείς συναλλαγές, καθιστώντας τη μια τράπεζα που λειτουργεί το ίδιο εύκολα εντός και εκτός Ελλάδας.

Snappi Pay Later: το μέλλον του e-shopping

Το Snappi Pay Later είναι μια καινοτόμα λύση που επιτρέπει στους χρήστες να πληρώνουν τις online αγορές τους σε τέσσερις άτοκες δόσεις. Με τον τρόπο αυτό, η τράπεζα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας γενιάς καταναλωτών που θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις καθημερινές τους συναλλαγές.

Με ελληνικές ρίζες και διεθνή προοπτική

Η Snappi έχει έδρα τα Ιωάννινα, αντλεί δύναμη από το ελληνικό startup οικοσύστημα και στοχεύει να γίνει σημείο αναφοράς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Η τράπεζα της νέας γενιάς

Για το κοινό 18-35, που αναζητά απλότητα, ευελιξία και ξεκάθαρους όρους, η Snappi μοιάζει με την ιδανική επιλογή. Χωρίς καταστήματα, χωρίς ουρές, χωρίς περίπλοκη ορολογία, αλλά με όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να έχεις τον έλεγχο των χρημάτων σου στο κινητό σου. Η Snappi τελικά δεν είναι απλώς μια τράπεζα, αλλά μια εμπειρία banking που αντανακλά τον σύγχρονο τρόπο ζωής, όπου η ταχύτητα, η διαφάνεια και η καινοτομία είναι απαραίτητες αξίες.

Μπορείς να κατεβάσεις τη Snappi από εδώ