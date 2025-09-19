Ποιοι κλάδοι «τραβούν» σήμερα την αγορά εργασίας

Η ελληνική αγορά εργασίας βιώνει αλλαγές που αντικατοπτρίζουν τις ευρύτερες τάσεις της οικονομίας και της τεχνολογίας. Όπως καταγράφουν πρόσφατες μελέτες και αναλύσεις, ορισμένοι κλάδοι παρουσιάζουν έντονη ζήτηση προσωπικού, ενώ άλλοι παραμένουν στάσιμοι. Η εγχώρια αγορά εργασίας βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων μετασχηματισμών, με τις επιχειρήσεις να καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες στελέχωσης, την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και την προσαρμογή σε ένα ασταθές και συνεχώς εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Στην κορυφή της ζήτησης βρίσκονται οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT). Οι προγραμματιστές, οι ειδικοί σε cybersecurity και οι μηχανικοί δεδομένων θεωρούνται «πρωτοπόροι» στις νέες ανάγκες των επιχειρήσεων. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και η ανάπτυξη λογισμικού ενισχύουν την απασχόληση σε αυτόν τον τομέα, με πολλές εταιρείες να προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης για να καλύψουν τα κενά δεξιοτήτων.

Στην ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές, η ζήτηση επίσης εκτοξεύεται, ειδικά σε έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Μηχανικοί, τεχνικοί και project managers που ειδικεύονται στις ΑΠΕ είναι περιζήτητοι, ενώ η κυβέρνηση προωθεί ενεργειακά προγράμματα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Ισχυρή ζήτηση παρατηρείται και στον τομέα της υγείας. Ιατροί, νοσηλευτές και επαγγελματίες φροντίδας ηλικιωμένων ή ευπαθών ομάδων αναζητούνται συνεχώς, καθώς η γήρανση του πληθυσμού αυξάνει τις ανάγκες των νοσοκομείων και των κλινικών.

Τέλος, η εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics εμφανίζουν σημαντική ανάπτυξη λόγω του ηλεκτρονικού εμπορίου, με θέσεις για χειριστές αποθηκών, οδηγούς και ειδικούς σε διαχείριση αποθεμάτων.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα της Randstad, οι ειδικότητες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για το 2025 περιλαμβάνουν πωλητές (34%), software developers /

engineers (31%), data analysts / data engineers / data scientists (26%), διοικητικά στελέχη (26%) και μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων (20%) - ρόλοι που αντανακλούν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εταιρειών, καθώς η τεχνολογία, η ψηφιοποίηση και η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.

Η τάση είναι σαφής: η αγορά εργασίας κινείται προς κλάδους που συνδυάζουν τεχνολογία, πράσινη ενέργεια και υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης, αφήνοντας πίσω παραδοσιακές θέσεις που τείνουν να μειώνονται.