Ποιοι κλάδοι δημιουργούν τεχνολογία και ποιοι απορροφούν

Η προσπάθεια της χώρας μας να ενταχθεί στον πυρήνα της τεχνολογικής καινοτομίας των ημιαγωγών αποτελεί το σημαντικότερο βήμα προς την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της παραγωγής τεχνολογίας.

Η κίνηση αυτή υλοποιείται με την ίδρυση του πρώτου εγχώριου Κέντρου Ικανοτήτων Ημιαγωγών, HCCC, και ευελπιστεί να καταλήξει ακόμα και στην δημιουργία βιομηχανικής μονάδας παραγωγής.

Η λειτουργία του Κέντρου, ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο και στην πρωτοβουλία συμμετέχουν κορυφαίοι τεχνολογικοί και ερευνητικοί φορείς όπως το ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" και το ΕΚΕΤΑ. Χρηματοδοτείται δε ισόποσα με 3,63 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους και 3,63 εκατ. ευρώ από εθνική συμμετοχή.

Το Κέντρο χαρακτηρίστηκε ορόσημο για την ένταξη της Ελλάδας στον πανευρωπαϊκό χάρτη ημιαγωγών, όπου λειτουργούν συνολικά 30 αντίστοιχα κέντρα. Στόχος του είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο για την έρευνα και την καινοτομία γύρω από τους ημιαγωγούς, όσο και και την συνεργασία της βιομηχανίας με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και για την εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπου δυναμικού.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την χάραξη συγκεκριμένης εθνικής στρατηγικής, την συμμετοχή της χώρας σε ευρωπαϊκές συμμαχίες και την προσέλκυση σχετικών επενδύσεων που θα μπορούσαν να αφορούν μέχρι και στην δημιουργία σχετική μονάδας παραγωγής εντός των ελληνικών συνόρων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν η στρατηγική για τα μικροκυκλώματα βρίσκεται ήδη σε επεξεργασία από το υπουργείο Ανάπτυξης με την συνδρομή και της HETIA. Η χάραξη της δε θα συμβάλλει με τα κατάλληλα εργαλεία και κίνητρα να ενισχυθεί αλλά και να ωριμάσει το εγχώριο οικοσύστημα καθώς υπάρχουν ήδη αρκετές πολυεθνικές που έχουν συστήσει παράρτημα R&D στη χώρα μας (σ.σ. όπως η Nvidia και η Qualcomm) και που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την χώρα και το εργατικό της δυναμικό για τα επόμενά τους βήματα.

Αν το στοίχημα επιτευχθεί το βήμα θα είναι μεγάλο καθώς μέχρι σήμερα το 80% της παγκόσμιας παραγωγής ημιαγωγών βρίσκεται στην Ανατολική Ασία. Η ΕΕ δε έχει βάλει ως στόχο να μεταφέρει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής εντός Ευρώπης μέσα στα επόμενα χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα του λογισμικού, ο οποίος έχει γνωρίσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, σε ό,τι αφορά την παραγωγή έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ήδη, καινοτόμες τεχνολογικές εταιρείες ειδικεύονται στην παραγωγή λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών για χιλιάδες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις σε όλες σχεδόν τις κάθετες αγορές, προσφέροντας, για παράδειγμα, ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα προϊόντα του, ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS, e-commerce & B.I.

Σε ό,τι αφορά το τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και ειδικότερα την αξιοποίηση δεδομένων από επιχειρήσεις, υπάρχουν δύο κλάδοι που πρωτοστατούν εδώ και χρόνια στην απορρόφηση των τεχνολογιών ΑΙ στην Ελλάδα. Ο πρώτος είναι ο χρηματοπιστωτικός κλάδο. Για παράδειγμα οι τράπεζες την αξιοποιούν εδώ και χρόνια, προκειμένου να εντοπίζουν τα δάνεια που θα «κοκκινίσουν» ή για να καταγράφουν τη συμπεριφορά όσων πελατών πρόκειται να φύγουν.

Ο δέυτερος, εδώ και αρκετά χρόνια είναι το λιανεμπόριο, όπου τα συστήματα διαχείρισης προγραμμάτων πιστών πελατών βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Όταν για παράδειγμα ο καταναλωτής λαμβάνει ένα sms ή μια συγκεκριμένη προβολή, αυτό προκύπτει από μια ανάλυση δεδομένων και συμπεριφοράς.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε πρόσφατη σχετική ανάλυση της WITSIDE, υπάρχει αξιοποίηση της ΑΙ και στις τηλεπικοινωνίες για την εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και στις βιομηχανίες τροφίμων για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, τον έλεγχο ποιότητας, την προληπτική συντήρηση και τη διασφάλιση συγκεκριμένων ιδιοτήτων των προϊόντων τους. Επιπλέον, παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα στην αγροτική παραγωγή, με στόχο την αύξηση της απόδοσης, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την παρακολούθηση των καλλιεργειών σε πραγματικό χρόνο.