Παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων σε καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

03/10/2025 • 13:22
Επιχειρήσεις
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, ανταποκρινόμενο σε αίτημα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και παραγωγικών φορέων, ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου:

  • «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» και «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου οι παραγωγικοί φορείς να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  • - «Μεγάλες Επενδύσεις» έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να διευκολυνθούν στην ολοκλήρωση των φακέλων οι φορείς μεγάλης κλίμακας επενδυτικών σχεδίων.
