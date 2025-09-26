ΟΠΑΠ: Απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή του ΚΟΔ Οκτωβρίου 2020

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίασή του στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, αποφάσισε την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου των ομολογιών του από 27 Οκτωβρίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) εκδόσεως της Εταιρίας.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική αναχρηματοδότησης και επιμήκυνσης του υφιστάμενου δανεισμού της ΟΠΑΠ Α.Ε., με στόχο τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της θέσης.

Όροι Άσκησης του Δικαιώματος Πρόωρης Αποπληρωμής

Το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής θα ασκηθεί σύμφωνα με τους όρους 4.2 και 4.3 του προγράμματος του ΚΟΔ (το "Πρόγραμμα"). Συγκεκριμένα, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα καταβάλει στους Ομολογιούχους το ποσό που αντιστοιχεί στο 100,5% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, συν τους δεδουλευμένους τόκους, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έξοδα ή φόρους που προβλέπονται από το Πρόγραμμα.

Η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί κατά τη λήξη της 10ης Περιόδου Εκτοκισμού, η οποία είναι η 27η Οκτωβρίου 2025, με την Εταιρία να δεσμεύεται ανέκκλητα για την καταβολή του εν λόγω ποσού τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Διαγραφή των Ομολογιών

Μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ομολογιών, οι οποίες θα διαγραφούν από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, σύμφωνα με τον όρο 4.6 του Προγράμματος και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κεντρικού Αποθετηρίου.



Η ενέργεια αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την ΟΠΑΠ Α.Ε., ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά και διασφαλίζοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική πορεία της. Παράλληλα, αποδεικνύει τη δέσμευση της Εταιρίας για διαφανή και αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών της υποχρεώσεων.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. συνεχίζει να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξελίξεις στην αγορά, προκειμένου να λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της ευρωστίας.

