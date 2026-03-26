Οι ευρωπαίοι λιανοπωλητές προειδοποιούν για αυξήσεις τιμών και πτώση της ζήτησης λόγω πολέμου στη Μ. Ανατολή

Οι Ευρωπαίοι λιανοπωλητές προειδοποίησαν την Πέμπτη ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων στην Ευρώπη και να περιορίσει τη ζήτηση των καταναλωτών, επηρεάζοντας επιχειρήσεις από τον κολοσσό ένδυσης H&M έως τη βρετανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Co-op.

Πρόκειται για τις πιο έντονες προειδοποιήσεις του κλάδου μέχρι στιγμής, καθώς οι εταιρείες αρχίζουν να αισθάνονται τις επιπτώσεις του πολέμου που διαρκεί ήδη έναν μήνα. Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και διαταράσσοντας τις παγκόσμιες εμπορικές ροές.

«Μια παρατεταμένη σύγκρουση, σε συνδυασμό με τις επίμονα υψηλές τιμές ενέργειας, θα ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις σε καταναλωτές που ήδη βρίσκονται υπό έντονη πίεση», δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της H&M, Ντάνιελ Έρβερ.

Η σουηδική H&M, η οποία κατέγραψε υποτονικές πωλήσεις τον Μάρτιο – γεγονός που επηρέασε αρνητικά τη μετοχή της παρά τη μείωση των κερδών στο πρώτο τρίμηνο – ανέφερε ότι η ευέλικτη εφοδιαστική της αλυσίδα θα της επιτρέψει να προσαρμοστεί στις συνέπειες του πολέμου.

Σοκ τιμών εάν συνεχιστεί η σύγκρουση

Η βρετανική εταιρεία ένδυσης Next δήλωσε ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών τον Ιούνιο, έχοντας ήδη ενσωματώσει επιπλέον κόστος ύψους 20 εκατ. δολάρια από καύσιμα, μεταφορές και άλλες δαπάνες που συνδέονται με τον πόλεμο, με βάση ένα σενάριο τριών μηνών αναταραχής.

Ο διευθύνων σύμβουλος Σάιμον Γούλφσον ανέφερε στο Reuters ότι τυχόν αυξήσεις τιμών τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο θα κυμανθούν «στο 1% έως 2% το πολύ», αλλά ενδέχεται να ενταθούν εάν η σύγκρουση παραταθεί. Η Next κατέγραψε οριακή αύξηση κερδών για το έτος έως τον Ιανουάριο.

«Ο πραγματικός κίνδυνος εντοπίζεται αργότερα, όταν αρχίσει να αποτυπώνεται ο αντίκτυπος του πολέμου στις τιμές των μεταποιημένων προϊόντων. Τότε οι αυξήσεις μπορεί να φτάσουν όχι το 1% ή 2%, αλλά το 5% έως 10%», σημείωσε. Σε πιο συγκρατημένα αισιόδοξο τόνο, πρόσθεσε ότι προς το παρόν οι καταναλωτές συνεχίζουν να δαπανούν.

«Η εμπειρία δείχνει ότι οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους κυρίως όταν οι τιμές ή οι φόροι αυξάνονται ουσιαστικά και όχι απλώς λόγω προσδοκιών», δήλωσε ο Wolfson, επισημαίνοντας ότι η Next δεν έχει διαπιστώσει σημαντική πτώση πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο από την έναρξη του πολέμου.

Η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής μόδας της Πολωνίας, LPP, ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο, προειδοποίησε ωστόσο ότι η σύγκρουση ωθεί ανοδικά τις τιμές καυσίμων και ενδέχεται να επηρεάσει τις επιδόσεις της φέτος, λόγω αυξημένου κόστους μεταφοράς και διανομής.

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών παραμένει εύθραυστη

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αρχίζουν ήδη να αισθάνονται τις πιέσεις. Στη Βρετανία, οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν τον μήνα αυτό τη μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο του 2020, σύμφωνα με έρευνα της Συνομοσπονδίας Βρετανικών Βιομηχανιών. Παράλληλα, ξεχωριστή έρευνα της Βρετανικής Κοινοπραξίας Λιανικής έδειξε κατάρρευση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Μάρτιο.

Στη Γερμανία, το καταναλωτικό κλίμα επιδεινώνεται, καθώς τα νοικοκυριά προετοιμάζονται για αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας λόγω του πολέμου, ενώ στην Ιταλία η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε τον Μάρτιο στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2023.

Αντίστοιχα, στην Ασία, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε προϊόντα από τρόφιμα και ποτά έως παιχνίδια και καλλυντικά προετοιμάζονται για αναταράξεις, καθώς ο πόλεμος προκαλεί προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού.

«Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών παραμένει εύθραυστη», δήλωσε η απερχόμενη διευθύνουσα σύμβουλος της Co-op, Shirine Khoury-Haq, επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος και η αύξηση του κόστους ζωής καθιστούν τους καταναλωτές πιο επιφυλακτικούς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Co-op Food, Ματ Χουντ, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί άμεσος αντίκτυπος στον πληθωρισμό «στο ράφι», προειδοποίησε ωστόσο ότι πρόκειται για έναν ορατό κίνδυνο.

«Εάν η κατάσταση συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, οι ανησυχίες για το κόστος βασικών αγαθών, όπως οι ζωοτροφές, τα λιπάσματα και τα καύσιμα, είναι απολύτως βάσιμες και δεν μπορούν να υποτιμηθούν», τόνισε.

