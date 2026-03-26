JP Morgan, Morgan Stanley: Έρχονται αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ και νέο κύμα πληθωρισμού

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δράσει αποφασιστικά και γρήγορα αν η τρέχουσα άνοδος του κόστους ενέργειας απειλήσει να φέρει ένα ευρύτερο κύμα πληθωρισμού. Προς το παρόν αξιολογεί το σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

H ραγδαία αύξηση του κόστους ενέργειας που προκάλεσε η σύρραξη στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για μια νέα έξαρση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, παρόμοια με εκείνη πριν από τέσσερα χρόνια.

Ο επικεφαλής της Bundesbank, Ιωακίμ Νάγκελ αλλά και άλλοι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι το κόστος δανεισμού ενδέχεται να αυξηθεί, ίσως και από τον Απρίλιο, σε περίπτωση που οι προοπτικές για τις τιμές καταναλωτή επιδεινωθούν περαιτέρω.

Σε ομιλία της σε συνέδριο στη Φρανκφούρτη, η Λαγκάρντ δήλωσε ότι η ΕΚΤ δεν θα δράσει πριν να έχει επαρκείς ενδείξεις για το μέγεθος και τη διάρκεια του σοκ και για το πως μεταδίδεται στην οικονομία. «Αλλά δεν θα παραλύσουμε από δισταγμό, η δέσμευση μας να διασφαλίσουμε πληθωρισμό 2% μεσοπρόθεσμα είναι άνευ όρων».

Αν και η κατάσταση είναι διαφορετική από το 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία οδήγησε την άνοδο των τιμών καταναλωτή σε διψήφια επίπεδα, υπάρχουν λόγοι για επαγρύπνηση, τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Η εκτίμηση σε μεγάλες επενδυτικές τράπεζες είναι ότι η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας πιθανότατα θα προβούν σε αυξήσεις επιτοκίων, ίσως και από τον Απρίλιο, καθώς διαπιστώνουν νέα ρίσκα ανάφλεξης του πληθωρισμού.

Η Ευρώπη παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης της από εισαγόμενη ενέργεια και του ακόμη εύθραυστου πληθωριστικού περιβάλλοντος στην περιοχή.

Barclays και JPMorgan αναμένουν αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ τον Απρίλιο. Προβλέπουν επίσης μια ακόμη αύξηση τον Ιούνιο και τον Ιούλιο αντίστοιχα.

Τόσο η Morgan Stanley όσο και η Deutsche Bank αναμένουν αυξήσεις στο κόστος χρήματος κατά 25 μονάδες βάσης η κάθε μια τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο.

Πρόκειται για απότομη μεταβολή από τις προηγούμενες προβλέψεις τους που ήθελαν τα επιτόκια να παραμένουν αμετάβλητα φέτος καθώς ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να ενισχύσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.

Και η Goldman Sachs ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει την ΕΚΤ να προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Απρίλιο και τον Ιούνιο, ευθυγραμμιζόμενη με τις εκτιμήσεις των JPMorgan και Barclays.

Στο πολύ δυσμενές σενάριο της Goldman Sachs, που είναι κοντά στο δυσμενές σενάριο της ΕΚΤ, η επενδυτική τράπεζα αναμένει συνολική αύξηση επιτοκίων 75 μονάδων βάσης με διαδοχικές αυξήσεις 25 μονάδων βάσης που θα ξεκινούν από τον Ιούνιο.

Ο πληθωρισμός, που μόλις πριν από λίγες εβδομάδες κινδύνευε να υποχωρήσει κάτω από το 2%, τώρα φαίνεται ότι θα υπερβεί σημαντικά τον στόχο αυτόν τους επόμενους μήνες.

Το βασικό σενάριο της ΕΚΤ προβλέπει ότι οι τιμές καταναλωτή θα αυξηθούν κατά 2,6% φέτος. Στο ακραίο της σενάριο όπου οι διαταραχές στην προμήθεια ενέργειας επιμείνουν, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να φτάσει το 6,3%.

Στην ομιλία της στο συνέδριο η Λαγκάρντ τόνισε ότι σε περίπτωση σημαντικής και επίμονης απόκλισης από τον στόχο του πληθωρισμού, η αντίδραση πρέπει να είναι ισχυρή ή επίμονη. «Διαφορετικά, θα ενεργοποιηθούν αυτοτροφοδοτούμενοι μηχανισμοί και ο κίνδυνος απαγκίστρωσης των πληθωριστικών προσδοκιών θα γίνει οξύς».