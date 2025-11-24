Novo Nordisk: Πτώση 10% στη μετοχή μετά από τα αποτελέσματα αγωγής για το Αλτσχάιμερ

Ισχυρές απώλειες κατέγραψε τη Δευτέρα η μετοχή της Novo Nordisk πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης στο αμερικανικό χρηματιστήριο, μετά ανακοίνωση απογοητευτικών αποτελεσμάτων από τις κλινικές δοκιμές της φαρμακευτικής εταιρείας για τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Μετά από τις 14:45 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), η μετοχή της Novo υποχωρούσε 10% πριν από το άνοιγμα της Wall Street.

Η κλινική δοκιμή φάσης 3 της εταιρείας δεν κατάφεραν να αποδείξουν στατιστικά σημαντική μείωση στην εξέλιξη της νόσου του Αλτσχάιμερ, με την αγωγή που έχει την ονομασία σεμαγλουτίδη να μην παρουσιάζει καμία υπεροχή έναντι του εικονικού φαρμάκου (placebo) στην επιβράδυνση της νόσου.

Αν και το φάρμακο βελτίωσε ορισμένους βιοδείκτες, δεν καθυστέρησε την εξέλιξη της νόσου σε ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ.

Η εταιρεία σχεδιάζει να παρουσιάσει τα πλήρη αποτελέσματα στο συνέδριο Κλινικές Δοκιμές για τη Νόσο Αλτσχάιμερ στις 3 Δεκεμβρίου 2025.

Οι δοκιμές σχεδιάστηκαν για να αξιολογήσουν εάν η σεμαγλουτίδη, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για τη διαβήτη και τη διαχείριση του βάρους, θα μπορούσε να ωφελήσει τους ασθενείς με Αλτσχάιμερ.

Αυτή η αναποδιά προστίθεται στις προκλήσεις της Novo Nordisk το 2025, με τις μετοχές της να έχουν χάσει πάνω από 50% φέτος εν μέσω του αυξανόμενου ανταγωνισμού στην αγορά των προϊόντων απώλειας βάρους, η οποία αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων της εταιρείας.