Θετικές προδιαγράφονται οι προοπτικές στην έναρξη της χειμερινής σεζόν, με την επιβατική κίνηση στο δίκτυο των 14 περιφερειακών αεροδρομίων υπό τη διαχείριση της Fraport Greece να κινείται ανοδικά για έναν ακόμη μήνα.

Ισχυρά θετική χρονιά αποδεικνύεται το 2025 για τη Fraport Greece, με το 10μηνο να κλείνει καταγράφοντας άνοδο 2,7% των επιβατικών ροών σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Από τις αρχές Ιανουαρίου έως και τα τέλη Οκτωβρίου διακινήθηκαν 35.283.253 επιβάτες, σχεδόν 1 εκατομμύριο περισσότεροι από το περσινό δεκάμηνο. Την ίδια περίοδο ο αριθμός πτήσεων ανέβηκε από 250.328 πέρσι στις 265.824, σημειώνοντας επίσης άνοδο κατά 2,1%.

Ενισχυτικά επιδρά ο δυνατός Οκτώβρης ενόψει χειμερινής σεζόν

Η διατήρηση της επιβατικής κίνησης τον Οκτώβριο σε ισχυρά θετικούς ρυθμούς, υποστηριζόμενη από την επέκταση της θερινής περιόδου στους ενδιάμεσους μήνες, μια τάση που παρατηρήθηκε σε όλα τα αεροδρόμια εκτός από της Σαντορίνης, της Μυκόνου, της Κεφαλονιάς και, σε μικρότερο βαθμό, της Ζακύνθου, αποτελούν παράγοντες θωράκισης των επιδόσεων ενόψει της χειμερινής σεζόν.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2025, από τα αεροδρόμια της Fraport Greece πέρασαν 3,5 εκατομμύρια επιβάτες, μια αύξηση που αντιστοιχεί με 3,7% (+125.000 επιβάτες) σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024, ενώ ο αριθμός πτήσεων εκτοξεύτηκε με 4,6%.

Οι επιδόσεις σε επίπεδο διεθνούς επιβατικής κίνησης είναι ακόμη πιο εντυπωσιακές. Τον 10ο μήνα του έτους, η επιβατική κίνηση από εξωτερικό ανήρθε σε 2,78 εκατομμύρια επιβάτες, ενισχυμένη κατά +5,3% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024, καταλαμβάνοντας μερίδιο 79,6% επί της συνολικής επιβατικής κίνησης. Τον ίδιο μήνα οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν επίσης θεαματική αύξηση της τάξης του 6,8%.

Βεβαίως, οι αρνητικές τιμές που εισφέρει το τερματικό Σαντορίνης, συνεχίζουν να επηρεάζουν σημαντικά τα συνολικά αποτελέσματα του δικτύου της Fraport Greece, καθώς τον Οκτώβριο κατέγραψε περίπου 56.000 λιγότερους επιβάτες σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (–19,3 %).

Μάλιστα, αν και η αρνητική αυτή τάση βελτιώθηκε σταθερά κατά τη διάρκεια των μηνών αιχμής νωρίτερα στο έτος, το χάσμα στον αριθμό των επιβατών διευρύνθηκε και πάλι τον Οκτώβριο. Οι μηνιαίες μεταβολές από την αρχή της επιβατικής ύφεσης λόγω της πρόσφατης σεισμικής δραστηριότητας έχουν ως εξής: Απρίλιος –27,8 %, Μάιος –21,4 %, Ιούνιος –17,2 %, Ιούλιος –11,6 %, Αύγουστος –9,4 %, Σεπτέμβριος –15,2 % και Οκτώβριος –19,3 %.

Οι βασικοί παράγοντες ώθησης

Στον αντίποδα, η κυκλοφορία από το Ισραήλ, παρά την κρίση στις αρχές του καλοκαιριού, παρέμεινε ανεπηρέαστη, και διατήρησε την ανοδική της τάση τον Οκτώβριο, καταγράφοντας αύξηση 27,4 % (+16.000 επιβάτες).

Σε επίπεδο αγορών, η Γερμανία και η Πολωνία σημείωσαν ιδιαίτερα καλές επιδόσεις με +8,4 % και +57 χιλ. περισσότερους επιβάτες, και +21,0 % / +26 χιλ. επιπλέον επιβάτες, αντίστοιχα. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μειώσεις σε απόλυτους αριθμούς, –2,6 % / –20 χιλ. και –2,2 % / –16 χιλ. επιβάτες, αντίστοιχα.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

Ο Αερολιμένας της Θεσσαλονίκης διατήρησε την ισχυρή ανοδική του τάση τον Οκτώβριο εισφέροντας +9,7% +67 χιλ. επιπλέον επιβάτες σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024, παραμένοντας ως βασικός παράγοντας που συνέβαλε στην θετική μηνιαία απόδοση του δικτύου.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κίνησης από Γερμανία, Κύπρο, Ελλάδα, Ισραήλ και Τουρκία.

Το Αεροδρόμιο Κέρκυρας «Ιωάννης Καποδίστριας»

Το Αεροδρόμιο Κέρκυρας (+12,5 % / +50 χιλ. επιβάτες) διατήρησε επίσης την ισχυρή του ανάπτυξη, υποστηριζόμενο από έντονη ζήτηση από τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ισραήλ.

Το Αεροδρόμιο Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης»

Το Αεροδρόμιο Χανίων (+8,7 % / +35 χιλ. επιβάτες) κατέγραψε σημαντική αύξηση.

Η Ελλάδα, η Πολωνία και η Μάλτα, η οποία επέκτεινε τις δραστηριότητές της τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, ήταν μεταξύ των κορυφαίων προορισμών που παρουσίασαν αύξηση σε απόλυτους αριθμούς.

Ο Διεθνής Αερολιμένας «Διαγόρας» Ρόδου

Ο Αερολιμένας Ρόδου (+1,4 % / +11 χιλ. επιβάτες) συνέχισε την ανοδική τάση που παρατηρήθηκε τους προηγούμενους μήνες, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό, καθώς το αεροδρόμιο είχε ήδη επωφεληθεί από την παρατεταμένη θερινή περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της κίνησης από τη Γερμανία και την Πολωνία.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Κω «Ιπποκράτης»

Το Αεροδρόμιο της Κω διατήρησε επίσης την ισχυρή θερινή του απόδοση καταγράφοντας αύξηση +5,9 % και +20 χιλ. επιπλέον επιβάτες.

Το Αεροδρόμιο Μυκόνου

Το Αεροδρόμιο Μυκόνου (–10,7 % / –10 χιλ. επιβάτες) κατέγραψε σημαντική αρνητική απόκλιση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες του έτους, η οποία οφείλεται ιδίως στις εγχώριες αγορές και στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου. Αντίθετα, η ισραηλινή αγορά επέκτεινε τη δραστηριότητά της μέχρι τον Οκτώβριο.

O CEO της Fraport Greece, κ. Alexander Zinell

Στο επίκεντρο η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η ενίσχυση της συνδεσιμότητας

Στους στρατηγικούς στόχους της Fraport Greece για την επόμενη δεκαετία και τις επενδύσεις με τις οποίες αυτοί θα υλοποιηθούν αναφέρθηκαν, σε πρόσφατη εκδήλωση, ανώτατα στελέχη της διοίκησης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εργασίες για τις συνεχείς βελτιώσεις του δικτύου τόσο σε επίπεδο υποδομών, ασφάλειας και εμπειρίας ταξιδιώτη, όσο και ως προς τη συνδεσιμότητα των αεροδρομίων, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα των τοπικών προορισμών στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία, αλλά και στην ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος συνολικά.

Ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, κ. Γιώργος Βήλος

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης της Fraport Greece, κ. Γιώργο Βήλο, οι επενδύσεις για την επόμενη δεκαετία θα ανέρθουν σε 900 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη πάνω από 1,8 δισ. ευρώ έχουν επενδυθεί συνολικά για τη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών πυλών εισόδου στη χώρα, ενώ κάθε χρόνο 50 εκατομμύρια ευρώ επενδύονται για τον εκσυγχρονισμό των αεροδρομίων.

Όσο για την προσθήκη του αερολιμένα Καλαμάτας, με την έναρξη της διαχείρισης να αναμένεται από Ιανουάριο και την ανακαίνιση να ολοκληρώνεται ως το 2028, εντάσσεται στη στρατηγική συνεχούς επέκτασης του υπό διαχείριση δικτύου, με τον φορέα να δηλώνει «παρών σε οτιδήποτε αφορά σε νέα αεροδρόμια».

Κομβικό κομμάτι στη στρατηγική ανάπτυξης της Fraport Greece είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η καλλιέργεια κουλτούρας και επιχειρησιακού μοντέλου με στόχο τον τουρισμό 12 μηνών και η διαφοροποίηση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος με βάση ένα ανταγωνιστικό, υπεύθυνο και βιώσιμο πλάνο ανάπτυξης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Fraport παρέχει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση τουριστικών ροών κατά τους χειμερινούς και περιφερειακούς μήνες και προωθεί διεθνώς την ιδιαίτερη ταυτότητα καθενός από τους 14 προορισμούς στους οποίους δραστηριοποιείται.

Όσο για την αύξηση των πτήσεων και της συνδεσιμότητας των αεροδρομίων της με νέα δρομολόγια, η Fraport Greece συμπράττει με εθνικούς και τοπικούς φορείς για προωθητικές ενέργειες στις αγορές στόχους, διατηρεί συνεχή συνεργασία με όλες τις αεροπορικές εταιρείες και σχεδιάζει περαιτέρω επεκτάσεις, όπως για παράδειγμα στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας.

Όπως δήλωσε ο CEO της Fraport Greece, κ. Alexander Zinell, «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την πορεία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων και τη φετινή τουριστική περίοδο, η οποία υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού και τον ρόλο της χώρας ως διεθνούς προορισμού. Τα αποτελέσματα αυτά μας γεμίζουν ικανοποίηση αλλά και ευθύνη, καθώς η Fraport Greece συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό να επενδύει στις υποδομές, να ενισχύει τη συνεργασία με όλους τους φορείς προς μία ισορροπημένη ανάπτυξη και να δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες για τους επιβάτες, στηρίζοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την εξέλιξη του κλάδου».