Fraport Greece: Οι επενδύσεις €900 εκατ. σε βάθος δεκαετίας και τα 22 αεροδρόμια

Το 2025 η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece σημειώνει ρεκόρ με τον αριθμό μέχρι σήμερα να φτάνει στους 35,2 εκατ. επιβάτες, ενώ αναμένεται μέχρι το τέλος της χρονιάς να κλείσει με 37 εκατ. επιβάτες. Ο CEO της Fraport Greece, Alexander Zineli σημείωσε ότι «ο ελληνικός τουρισμός έχει ανοδική πορεία γι’ αυτό και εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε τις επενδύσεις». Παράλληλα, η προσθήκη της Καλαμάτας στο χαρτοφυλάκιο της Fraport, αλλά και το διαρκώς επεκτεινόμενο δίκτυο συνδεσιμότητας, ενισχύουν τη δυναμική της εταιρείας για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Η επιβατική κίνηση

Η επιβατική κίνηση σημείωσε αύξηση 2,6% σε σχέση με πέρσι, ενώ όπως σημείωσε ο Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Εμπορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στη Fraport Greece, εάν η Σαντορίνη δεν είχε την πτώση λόγω της σεισμικής δραστηριότητας τον Φεβρουάριο του 2025, αυτή η αύξηση θα άγγιζε το 4,1%, καθώς θα ήταν επιπλέον 500.000 επιβάτες. Αναφορά έγινε και στο ότι η γεωπολιτική επηρεάζει καθοριστικά τα νούμερα, με παράδειγμα τον πόλεμο στην Ουκρανία που στοιχίζει στην Θεσσαλονίκη ετησίως περί τις 800.000 επιβάτες.

Το θετικό μήνυμα είναι ότι με βάση τα στοιχεία της Fraport Greece ο Οκτώβριος είχε αυξημένη κίνηση και αυτό είναι κάτι που χαροποιεί την εταιρεία, καθώς στρατηγικός της στόχος είναι η επέκταση της σεζόν.

«Το connectivity αυξάνεται διαρκώς και αυτή την στιγμή έχουμε συνεργασία με 89 αεροπορικές, οι οποίες συνδέουν τα ελληνικά αεροδρόμια με 40 χώρες και 886 προορισμούς. Το 2025 εντάχθηκαν στο δίκτυο των αεροδρομίων 48 νέα δρομολόγια, τα οποία ενίσχυσαν τη συνδεσιμότητά τους», είπε ο κ. Βήλος που υπογράμμισε ότι η αύξηση στην επιβατική οφείλεται κυρίως στην παγκόσμια κίνηση.

Ανάμεσα στους στρατηγικούς στόχους είναι η επέκταση της τουριστικής περιόδου και γι’ αυτό η εταιρεία δίνει κίνητρα στις αεροπορικές, προκειμένου να αυξήσουν τα δρομολόγια τους και τους χειμερινούς μήνες. Ο κ. Βήλος είπε χαρακτηριστικά: «Παρέχουμε κίνητρα και σημαντικές εκπτώσεις, οι οποίες ενισχύονται κατά τους πιο δύσκολους μήνες που είναι ο Μάρτιος και ο Νοέμβριος».

Με βάση τα στοιχεία του 10μήνου, το τοπ 5 αεροπορικών εταιρειών σε επίπεδο μεριδίων είναι: Ryanair 17%, Aegean 16%, easyjet 9%, TUI 8% και Jet2.com 6%.

Οι επενδύσεις

«Πιστεύουμε ότι η αεροπορική κίνηση θα συνεχίσει να αναπτύσσεται γι’ αυτό κάνουμε επενδύσεις», είπε ο κ. Βήλος εξηγώντας ότι ουσιαστικά υπάρχουν τρία προγράμματα επενδύσεων. Το πρώτο ύψους 200 εκατ. ευρώ αφορά στην επέκταση χωρητικότητας σε αεροδρόμια με εκτεταμένη κίνηση όπως αυτά της Κέρκυρας και της Κω.

Το δεύτερο αφορά σε επενδύσεις που δεν φαίνονται στον κόσμο, για περαιτέρω εκσυγχρονισμό των αεροδρομίων, αλλά είναι απαραίτητες για την ασφάλεια, που αναμένεται να είναι ετησίως περί τα 50 εκατ. ευρώ. Το τρίτο επενδυτικό πρόγραμμα είναι για τις υποδομές στους διαδρόμους και είναι της τάξεως των 125 εκατ. ευρώ. Σε βάθος δεκαετίας λοιπόν οι επενδύσεις θα φτάσουν τα 900 εκατ. ευρώ.

Να σημειώσουμε, ότι βασικοί άξονες δράσεις της Fraport Greece για ανάπτυξη είναι η εξισορρόπηση ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και η αναβάθμιση των υποδομών. Ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Το ενδιαφέρον για επέκταση

Με την Καλαμάτα να αποτελεί επισήμως από την αρχή της χρονιάς το 15ο αεροδρόμιο της Fraport Greece η επιβατική κίνηση σίγουρα θα σπάσει την επόμενη χρονιά το φετινό ρεκόρ. Αναλυτικότερα, όπως εξήγησε ο κ. Βήλος «το αεροδρόμιο της Καλαμάτας έχει φέτος αύξηση 8,6% μέχρι σήμερα με μία επιβατική κίνηση που θα κλείσει κοντά στις 380 χιλιάδες επιβάτες έως το τέλος της χρονιάς. Από την έναρξη της παραχώρησης έχουμε 36 μήνες να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις και πρόθεσή μας είναι να υπάρξει ένας τριπλάσιου μεγέθους τερματικός σταθμός από τα 3.000 τ.μ. στα 9.000 τ.μ. Στόχος μας να ολοκληρώσουμε την επένδυση νωρίτερα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης παραχώρησης, όπως είχαμε κάνει και με όλα τα αεροδρόμια. Εκτιμάμε λοιπόν ότι το νέο αεροδρόμιο θα είναι έτοιμο το 2028». Σημειωτέον, ότι από τον Ιανουάριο που θα ξεκινήσει η διαχείριση θα πραγματοποιηθούν μικρές διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα και η εμπειρία στον υφιστάμενο σταθμό.

Σε ερώτηση για το αν ενδιαφέρει την Fraport Greece συμμετοχή στη εξαγγελθείσα διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση των υπόλοιπων 22 περιφερειακών αεροδρομίων, ο κ. Βήλος είπε: «Οτιδήποτε αφορά σε νέα αεροδρόμια η Fraport δηλώνει παρούσα. Ξέρουμε ότι γίνεται μία επεξεργασία και όταν βγει το τεύχος και δούμε τα ζητούμενα, θα το εξετάσουμε και θα αποφασίσουμε ανάλογα».

Τέλος, σε ερώτηση για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Fraport Greece έχει τις καλύτερες επιδόσεις ο κ. Βήλος είπε: «Όντως σε σχέση με τις άλλες θυγατρικές, οι επιδόσεις της Fraport Greece ήταν οι καλύτερες. Η συνεισφορά της Ελλάδας ήταν σημαντική στην συνολική εικόνα του Ομίλου».