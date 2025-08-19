Το «μάζεμα» των Αμερικανών καταναλωτών έπληξε κέρδη και πωλήσεις της Home Depot

Κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα κέρδη και τα έσοδα από πωλήσεις της Home Depot για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, εν μέσω των προσεχτικών κινήσεων που κάνουν οι καταναλωτές στις ΗΠΑ λόγω του πληθωρισμού και των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη, η ταιρεία ανακοίνωσε καθαρές πωλήσεις ύψους 45,28 δισ δολαρίων έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG για πωλήσεις 45,36 δισ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 4,68 δολάρια έναντι εκτιμήσεων για 4,72 δολάρια ανά μετοχή.

Το CNBC μετέδωσε πως είναι η πρώτη φορά από τον Μάιο του 2014 που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τόσο για τα κέρδη όσο και για τα έσοδα.

Τα αποτελέσματα της Home Depot αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι η εταιρεία εξακολουθεί να περιμένει μεγαλύτερη ανάκαμψη στον τομέα της ανακαίνισης κατοικιών, είτε αυτή προέλθει από την αύξηση των συναλλαγών στον τομέα των κατοικιών, τη μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων ή την αλλαγή νοοτροπίας των καταναλωτών.

Ο οικονομικός διευθυντής Ρίτσαρντ ΜακΦέιλ δήλωσε ότι η εταιρεία συνεχίζει να παρατηρεί τα αποτελέσματα της «νοοτροπίας αναβολής» των ιδιοκτητών ακινήτων, η οποία ξεκίνησε περίπου στα μέσα του 2023.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΜακΦέιλ, υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια στην δραστηριότητα του λιανοπωλητή: οι συναλλαγές μεγάλου ύψους, τις οποίες η εταιρεία ορίζει ως άνω των 1.000 δολαρίων, αυξήθηκαν κατά 2,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Δώδεκα από τα 16 τμήματα εμπορίας της εταιρείας σημείωσαν αύξηση των πωλήσεων σε ετήσια βάση. Επίσης, οι τάσεις των πωλήσεων σε ετήσια βάση βελτιώθηκαν σε κάθε μήνα του τριμήνου, με τις συγκρίσιμες πωλήσεις να αυξάνονται κατά 0,3% τον Μάιο, 0,5% τον Ιούνιο και 3,3% τον Ιούλιο, ανέφερε.

«Παρατηρήσαμε σαφώς ότι η δυναμική συνέχισε να ενισχύεται στις βασικές κατηγορίες μας καθ' όλη τη διάρκεια του τριμήνου», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι προοπτικές της Home Depot για το οικονομικό έτος 2025 δεν λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές μειώσεις των επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) των ΗΠΑ, οι οποίες θα μπορούσαν να ωθήσουν τη δανειοδότηση για την αγορά κατοικιών και μεγαλύτερα έργα.

«Δεν ενσωματώνουμε καμία άποψη σχετικά με την αλλαγή του επιτοκιακού περιβάλλοντος, ούτε σχετικά με την αλλαγή της ζήτησης για μεγάλα έργα», είπε.