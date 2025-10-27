«Καμπάνες» από την Tesla για να μην απορριφθεί το πακέτο του 1 τρισ. δολαρίων προς τον Μασκ

Η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, Ρόμπιν Ντέλχομ ζήτησε από τους μετόχους να ψηφίσουν υπέρ του πακέτου αμοιβών του CEO Ίλον Μασκ, ύψους σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, πριν από την ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας.

Η Ντέλχομ υποστήριξε ότι ο Μασκ είναι καθοριστικός για το μέλλον της Tesla, καθώς η εταιρεία ξεπερνά το στάδιο του «ακόμα ενός κατασκευαστή αυτοκινήτων».

«Χωρίς τον Ίλον, η Tesla θα μπορούσε να χάσει σημαντική αξία, καθώς η εταιρεία μας ενδέχεται να μην εκτιμάται πλέον για αυτό που επιδιώκουμε να γίνουμε», έγραψε η ίδια.

Αρκετές ομάδες έχουν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους στο πακέτο αμοιβών τις τελευταίες ημέρες, με τον σύμβουλο πληρεξουσίων Institutional Shareholder Services να συνιστά την απόρριψή του.

Την περασμένη εβδομάδα, μια ομάδα συνδικάτων και εταιρικών ελεγκτικών φορέων δημιούργησε τον ιστότοπο Take Back Tesla για να εκφράσει την αντίθεσή της στο πακέτο αμοιβών, επισημαίνοντας την υποστήριξη του Μασκ σε δεξιές πολιτικές κινήσεις και την ενίσχυση συνωμοσιολογικών θεωριών που έχουν βλάψει την εικόνα του brand.

Η Tesla δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να ανταποκριθεί στις προσδοκίες για τα κέρδη, αλλά σημειώνοντας αύξηση 12% στα έσοδα μετά από δύο συνεχόμενες περιόδους μείωσης.

Το προτεινόμενο σχέδιο για τον Μασκ, το οποίο περιγράφηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Σεπτέμβριο, αποτελείται από 12 δόσεις μετοχών που θα του χορηγηθούν εάν η Tesla επιτύχει ορισμένους στόχους.

Θα δώσει επίσης στον Μασκ αυξημένο δικαίωμα ψήφου στην εταιρεία, το οποίο δημόσια ζήτησε κατά το παρελθόν έτος και ανέφερε ξανά στην τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη της Tesla την περασμένη εβδομάδα, αναφερόμενος στην ανάπτυξη των ρομπότ Optimus.